Hot mom Hằng Túi đứng top 1 bình luận dưới bài đăng tố chồng ngoại tình của nữ giảng viên Âu Hà My: "Trả nợ xong rồi em sẽ gặp người bù đắp cho em"

Giữa lúc chuyện ngoại tình của chồng nữ giảng viên Âu Hà My trở nên ngày càng hot, rất nhiều người đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình xoay quanh scandal ồn ào này. Dư luận chia làm nhiều luồng ý kiến, đa số đều bênh vực ủng hộ Hà My, chỉ trích Trọng Hưng và nhân tình, nhưng cũng có ý kiến tỏ ra trung lập , thậm chí có người còn quay ngược lại chê bai cô giáo trẻ với màn tố cáo hơi "cồng kềnh", phô trương quá mức cần thiết.

Bên dưới bài đăng đã thu hút tới hơn 260k like và 136k của cô giáo Âu Hà My, hội chị em phát hiện ra người đang đứng top 1 bình luận chính là gương mặt vô cùng quen thuộc - hot mom Hằng Túi. Hằng Túi mới mất Facebook chính chủ có tick xanh nên bà mẹ 5 con đang tạm thời dùng tài khoản phụ tên Bich Hang Nguyen. Có lẽ vì chung bức xúc với dân tình trước câu chuyện của Hà My nên Hằng Túi đã lên tiếng an ủi.

Hằng Túi nhắn nhủ đến cô giáo trẻ rằng: "Hãy coi như cuộc đời này kẻ xấu trà trộn làm người để thử thách ta em ạ. Quên cơn ác mông này đi. Em còn trẻ, còn xinh đẹp, chờ người xứng đáng yêu thương trân trọng em, quên ngay chuyện này đi, lấy nhầm kẻ xấu, trả nợ xong rồi em sẽ gặp người bù đắp cho em. Chúc em hạnh phúc".

Hội chị em vỗ tay rào rào hưởng ứng lời khuyên của bà mẹ 5 con. Bản thân Hằng Túi cũng là người phụ nữ từng đi qua đổ vỡ, cũng từng đối mặt với việc bị chồng ngoại tình phản bội, thậm chí chồng cũ còn kết hôn với người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của Hằng Túi, nên cảm giác bị lừa dối Hằng Túi hiểu rất rõ. Tuy nhiên, bà mẹ 5 con đã vượt qua tất cả và có cuộc sống hạnh phúc như hiện tại bên chồng mới và đàn con xinh đẹp đáng yêu.

Âu Hà My cũng phản hồi lại bình luận của Hằng Túi rằng: "Chị ơi, còn ăn đứng dựng ngược nói là lí do ở phía em chị ạ. Thực sự không hiểu nổi, em cũng cố gắng bình tĩnh rồi".