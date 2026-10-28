Hot girl trường Kim Liên giờ là phu nhân hào môn, sống trong biệt thự trăm tỷ cao cấp bậc nhất Hà thành

Dương Tú Anh sinh năm 1993 tại Hà Nội, từng là học sinh Trường THPT Kim Liên. Ngay từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã gây chú ý nhờ gương mặt xinh xắn, làn da trắng và chiều cao nổi bật, được nhiều người ưu ái gọi là hot girl Hà thành. Sau khi tốt nghiệp THPT, Tú Anh thi đỗ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội và từng là lớp trưởng của K2 Khoa Phát thanh & Truyền hình. Đây cũng là ngôi trường đào tạo nhiều gương mặt hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền hình và từng có Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền theo học.

Năm 2012, khi đang là sinh viên năm nhất, Tú Anh đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam. Sở hữu nhan sắc dịu dàng, nụ cười tươi cùng phong thái tự tin, cô nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh nhận được nhiều sự chú ý. Tại đêm chung kết, Tú Anh giành danh hiệu Á hậu 1, đứng sau Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Từ một nữ sinh được chú ý bởi ngoại hình, cô chính thức bước vào showbiz với danh hiệu sắc đẹp cấp quốc gia khi mới 19 tuổi.

Dương Tú Anh nổi bật với nhan sắc ngọt ngào khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Sau đăng quang, Tú Anh không bỏ dở việc học mà tiếp tục theo đuổi ngành đã lựa chọn. Bên cạnh việc tham gia sự kiện, hoạt động giải trí và làm người mẫu ảnh. Với định hướng theo đuổi nghề truyền hình từ trước, người đẹp dành nhiều thời gian trau dồi chuyên môn, mong muốn trở thành một biên tập viên, người dẫn chương trình được đào tạo bài bản.

Sau khi tốt nghiệp, Tú Anh tiếp tục công việc MC, biên tập viên, từng tham gia dẫn Bản tin Tài chính tiêu dùng cùng một số chương trình khác. Tuy nhiên, khoảng đầu năm 2018, cô thông báo tạm dừng công việc để thực hiện những dự định riêng.

Tháng 7/2018, Dương Tú Anh kết hôn với doanh nhân Phạm Gia Lộc. Ông xã của nàng hậu sinh năm 1994, kém vợ một tuổi và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh trong ngành xây dựng.

Dương Tú Anh hẹn hò với doanh nhân Gia Lộc

Sau thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định về chung một nhà vào tháng 7/2018

Sau khi lập gia đình, Tú Anh dần chuyển trọng tâm sang cuộc sống riêng. Vợ chồng cô có hai con, một trai và một gái, thường được gọi bằng tên thân mật là Kem và Mochi. Trên mạng xã hội, nữ Á hậu thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc bên chồng con, từ các chuyến du lịch gia đình đến những dịp kỷ niệm, sinh nhật.

Tú Anh từng chia sẻ rằng cô cảm thấy may mắn khi được bố mẹ chồng yêu thương, quan tâm và ủng hộ. Trong những lần nói về cuộc sống hôn nhân, nữ Á hậu không mô tả việc làm dâu như một áp lực lớn mà cho biết bản thân nhận được sự hỗ trợ từ gia đình chồng. Cô cũng có tiếng nói riêng trong việc sắp xếp cuộc sống, chăm sóc con cái và lựa chọn công việc phù hợp.

Tú Anh và chồng vun vén tổ ấm nhỏ bên 2 nhóc tỳ kháu khỉnh

Gia đình nàng hậu hiện sinh sống trong một căn biệt thự ven sông tại Long Biên, Hà Nội có giá lên tới hàng triệu đô. Không gian sống gây chú ý bởi vị trí ven sông, khuôn viên rộng và thiết kế theo hướng hiện đại, sang trọng.

Căn biệt thự được bài trí với sự kết hợp giữa nội thất cao cấp, các gam màu trang nhã và những khoảng không gian mở. Qua những hình ảnh từng được Tú Anh chia sẻ, có thể thấy gia đình ưu tiên một môi trường sống thoáng đãng, tiện nghi, phù hợp với sinh hoạt của hai người lớn và các con nhỏ.

Tú Anh từng cho biết hai vợ chồng dành nhiều thời gian để lên ý tưởng, lựa chọn vật liệu, màu sắc và hoàn thiện không gian sống. Quá trình này kéo dài gần một năm, cho thấy căn nhà không đơn thuần là một bất động sản có giá trị lớn mà còn được gia đình chăm chút theo sở thích cá nhân.

Cơ ngơi hàng triệu đô của vợ chồng Tú Anh tại Hà Nội

Ảnh: FBNV