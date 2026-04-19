Thái Lan bước vào dịp lễ hội té nước Songkran vào tháng 4, nhưng tại Bangkok lại xuất hiện thông tin về một dạng tội phạm mới gây lo ngại.

Theo đó, một phụ nữ Thái Lan đã đăng video trên TikTok, cho biết cô bất ngờ rơi vào tình trạng co giật, sùi bọt mép và bất tỉnh sau khi tham gia hoạt động té nước tại hộp đêm nổi tiếng Route 66.

Theo cô gái chia sẻ, sự việc xảy ra vào tối 13/4. Cô cùng bạn trai đến địa điểm này lúc khoảng 22h để tham gia lễ hội, nhưng chỉ sau khoảng một giờ, cơ thể cô bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như co giật liên tục, mất kiểm soát và cuối cùng là ngất xỉu. Cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hình ảnh cô gái được chia sẻ

Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy trong cơ thể cô có tồn dư GHB, một loại chất ức chế thần kinh trung ương thường bị lạm dụng làm “thuốc mê” trong các vụ xâm hại hoặc cướp tài sản.

Điều khiến nạn nhân nghi ngờ là trong suốt buổi tối, cô không hề nhận đồ uống từ người lạ, cũng không sử dụng thức uống không rõ nguồn gốc. Cô và bạn trai chỉ uống chung một ly nước có nắp đậy và người bạn trai hoàn toàn không có biểu hiện bất thường.

Cô nhớ lại rằng trong lúc tham gia lễ hội, đã có người nhiều lần dùng súng nước phun trực tiếp vào mặt và miệng cô. Từ đó, cô nghi ngờ rằng chất gây mê có thể đã bị pha vào nước và được đưa vào cơ thể thông qua việc phun này.

Dù một số ý kiến trên mạng đặt nghi vấn về khả năng chất GHB có thể phát huy tác dụng qua hình thức phun nước do chi phí và liều lượng, nạn nhân đã công bố giấy chẩn đoán y tế, xác nhận sự hiện diện của chất này trong máu và nước tiểu.

Không chỉ dừng lại ở trường hợp cá nhân, cô gái cho biết phía bệnh viện thông tin rằng trong đêm hôm đó còn có những người khác xuất hiện triệu chứng tương tự. Cô đã lên tiếng cảnh báo, đặc biệt với phụ nữ, cần hết sức cẩn trọng khi tham gia các hoạt động đông người trong lễ hội.

Theo các chuyên gia, GHB là chất có thể gây chóng mặt, lú lẫn khi dùng liều thấp, và dẫn đến co giật, hôn mê kéo dài nếu sử dụng với liều cao. Đây là loại chất nguy hiểm, từng được ghi nhận trong nhiều vụ án liên quan đến xâm hại tình dục và cướp tài sản.

Nguồn: ETtoday