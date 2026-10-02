HOT: Dispatch độc quyền khui T.O.P (BIGBANG) hẹn hò "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" Nana

Ngày 2/10, Dispatch gây chấn động showbiz Hàn khi độc quyền đưa tin T.O.P (BIGBANG) và mỹ nhân Nana đang hẹn hò. Mối nhân duyên của họ được cho biết bắt đầu từ tháng 1, sau khi hợp tác quay MV. Cả hai âm thầm tình hiểu rồi từ tình bạn, tình đồng nghiệp phát triển thành tình yêu vào tháng 6 vừa qua.

Theo Dispatch, họ đã chụp được loạt khoảnh khắc hẹn hò của T.O.P và Nana tại làng Achiul, thành phố Guri (Hàn Quốc). Đây khu phố Nana sinh sống. Truyền thông Hàn cho biết cặp đôi đã có những buổi hẹn hò vô cùng bình dị như cùng đi taxi, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ. Cả hai không hề che giấu, không bận tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh. T.O.P chỉ đội mũ, không che chắn gì thêm và hoàn toàn để lộ mặt khi ở bên Nana, còn mỹ nhân đẹp nhất thế giới cũng chỉ đẹp khẩu trang.

T.O.P và Nana yêu nhau từ tháng 6. Họ phát triển từ tình đồng nghiệp thành tình yêu. Ảnh: X.

Dispatch đã chụp được loạt khoảnh khắc hẹn hò của T.O.P và Nana ở xung quanh khu vực nhà mỹ nhân đẹp nhất thế giới. Ảnh: Dispatch.

Dù bận rộn với các hoạt động, cả hai vẫn tranh thủ sắp xếp lịch trình, dành thời gian cho nhau để vun vén mối quan hệ. T.O.P đang có những chuyến lưu diễn solo đầu tiên sau 20 năm ra mắt, với lịch trình đi qua 6 khu vực tại Châu Á. Trong khi đó, Nana vừa có bộ phim Scandal phát hành và cũng đang chuẩn bị cho dự án tiếp theo. Thế nhưng, lịch trình bận rộn không phải là trở ngại với cặp đôi. Vào ngày 24/9, trước khi Nana lên đường tham dự Tuần lễ thời trang Milan, T.O.P đã đến nhà của bạn gái để thăm cô.

Đến ngày cuối cùng của tháng 9 và ngày đầu tiên của tháng 10, họ liên tiếp gặp gỡ. T.O.P thường là người tìm Nana. Những lúc có lịch trình, anh di chuyển bằng xe của công ty, còn những ngày trống lịch, anh sử dụng taxi.

T.O.P luôn là người chủ động đến tìm Nana. Ảnh: Dispatch.

Một người thân cận của cả hai tiết lộ với Dispatch, cặp đôi có rất nhiều điểm chung như họ đều là cựu thành gen 2 từng khuấy đảo Kpop 1 thời. Trong đó. T.O.P là thành viên của BIGBANG, còn Nana là thành viên After School. Họ cũng giống nhau ở việc tự xây dựng cho mình một thế giới thời trang riêng, nổi tiếng phong cách độc đáo, cá tính và mang tính thể nghiệm tiên phong. Không chỉ vậy, thời gian qua, Nana và T.O.P còn mở rộng lĩnh vực hoạt động từ thần tượng sang diễn viên. Điều này khiến cả hai có nhiều chủ đề tương đồng để trò chuyện, chia sẻ với nhau.

"Họ đã đi trên những con đường giống nhau, từ lúc ra mắt, hoạt động nghệ thuật, đối mặt với tin đồn cho đến những tổn thương. Họ thấu hiểu nhau rất sâu sắc. Hiện tại, cả hai nỗ lực hết mình cho cả tình yêu lẫn công việc", người quen của cặp đôi chia sẻ.

T.O.P và Nana có nhiều điểm tương đồng, và được cho biết rất hợp nhau. Ảnh: X.

Nguồn: Dispatch