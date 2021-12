Hot couple Tizi Đích Lép cầu hôn thành công sau 9 năm yêu nhau!

Người chơi hệ YouTube có lẽ không quá xa lạ với cặp đôi Tizi - Đích Lép. Được biết, tên thật của Tizi và Đích Lép lần lượt là Nguyễn Việt Trúc và Huỳnh Quang Minh, cả 2 đều sinh năm 1995. Cặp đôi sở hữu kênh chung mang tên Tizi Đích Lép với hơn 303k lượt theo dõi cùng group Chào Cờ, Chào! (Mười Sáu Cộng) với số lượng thành viên lên đến con số gần 1 triệu. Đây là nơi chia sẻ, tư vấn cho các bạn trẻ về chuyện tình yêu, tâm lý giới tính và cả giải đáp những vấn đề thầm kín của tuổi mới lớn.

Và mới đây, nhiều người đã không khỏi bất ngờ trước thông tin Đích Lép vừa cầu hôn thành công Tizi. Trên fanpage 1,4 triệu follow, Đích Lép đại diện cặp đôi viết:

"She say yes (Cô ấy đồng ý) & Khóc huhu.

9 năm chuẩn bị chỉ dành cho một ngày. Và em đã đồng ý là của anh. Đồ mít ướt!".

Đích Lép thông báo đã cầu hôn Tizi thành công

Đính kèm là bức ảnh Đích Lép quỳ gối giơ cao hộp nhẫn trước mặt Tizi. Như vậy, sau 9 năm từ quen biết đến yêu đương với nhiều vui buồn, cặp đôi dễ thương này đã quyết định "về chung một nhà". Tin vui này cũng chứng minh dự định trước đó mà Đích Lép từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn là hoàn toàn chính xác. Còn nhớ khi ấy, Đích Lép đã nói: "Khi tròn 10 năm yêu tụi mình sẽ cưới". 9 năm cầu hôn, 10 năm cưới, phải gọi là quá hợp lý luôn ấy chứ!

Thông báo này đã nhanh chóng nhận về hơn 64k nghìn lượt like và hàng ngàn bình luận chúc mừng:

- Chúc mừng anh chị, 1 cái kết không thể hạnh phúc hơn, ngưỡng mộ anh chị.

- Đáng yêu quá, chúc cả hai trăm năm hạnh phúc nha.

- U mê cặp này lắm luôn. Em hóng đám cưới từ giờ nhé.

- Chúc mừng anh chị. Chúc anh chị mãi hạnh phúc. Em theo dõi anh chị đã rất rất lâu rồi, thật ngưỡng mộ!!! Ước gì em cũng có một tình yêu đẹp như vậy...

9 năm yêu đương của cặp đôi YouTuber đã có cái kết không thể viên mãn hơn

Ảnh: Tổng hợp