Hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để cà phê Việt tiếp tục bước ra thế giới

Ngày 12/8, AI Coffee Academy và Trường Cao đẳng Đà Lạt ký kết chương trình hợp tác đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu khoa học và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nông nghiệp, chế biến cà phê. Sự kiện này cũng diễn ra song song với việc King Coffee khai trương không gian mới tại trụ sở chính ở TPHCM.

Đến với chương trình hợp tác giữa AI Coffee Academy và Trường Cao đẳng Đà Lạt, người học sẽ có điều kiện tiếp cận dây chuyền sản xuất, quy trình chế biến và môi trường kinh doanh thực tế. Hoạt động này được kỳ vọng góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chương trình đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp, đồng thời hình thành đội ngũ nhân lực có khả năng tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất và quản trị chuỗi cung ứng cà phê.

Việc gắn đào tạo, nghiên cứu với vùng sản xuất Đà Lạt - Lâm Đồng cũng cho thấy yêu cầu về nhân lực ngành cà phê đang thay đổi. Khi công nghệ được ứng dụng sâu vào canh tác, thu hoạch, chế biến và quản lý chất lượng, người lao động không chỉ cần hiểu về đặc tính của cà phê mà còn phải biết sử dụng công nghệ, phân tích dữ liệu và nắm bắt nhu cầu thị trường.

Theo bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AI Coffee Academy, nếu trước đây người mua nước ngoài chủ yếu tiếp cận cà phê Việt Nam qua trung gian và chú trọng giá thấp, thì giờ đây nhiều đối tác đã trự tiếp đến Việt Nam, bày tỏ sự quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc, quy trình sản xuất và khả năng cung ứng ổn định.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Sự thay đổi này mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp cận nhà nhập khẩu, nâng giá bán và xây dựng thương hiệu, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về uy tín. Cụ thể, doanh nghiệp không thể sử dụng một mẫu cà phê chất lượng tốt để chào hàng nhưng sản phẩm giao thực tế lại không duy trì đúng tiêu chuẩn đã cam kết. Khi chất lượng giữa các lô hàng không đồng đều, niềm tin của đối tác và rộng hơn là hình ảnh cà phê Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhận định, doanh nghiệp cần kiểm soát chất lượng cà phê xuyên suốt, chuẩn hóa quy trình từ canh tác, thu hoạch đến chế biến. Hoạt động kinh doanh cũng cần minh bạch, tuân thủ hợp đồng và bảo đảm trách nhiệm với các bên.

Cùng với đó, ngành cà phê cần tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến và hệ thống phân phối. Sự liên kết chặt chẽ sẽ giúp kiểm soát chất lượng đồng đều, ổn định nguồn cung, giảm chi phí trung gian và phân chia lợi ích hợp lý hơn giữa các chủ thể tham gia.

Việt Nam có lợi thế lớn về Robusta nhưng cần chủ động tham gia xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cho sản phẩm này, thay vì chỉ sản xuất theo những yêu cầu được đặt ra từ bên ngoài. Đối với các thị trường yêu cầu cao như Mỹ và châu Âu, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Cũng theo bà Lê Hoàng Diệp Thảo, xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2025 đã đạt khoảng 8,4 tỷ USD. Nhưng mục tiêu dài hạn không chỉ là tăng sản lượng hay kim ngạch xuất khẩu mà phải nâng phần giá trị Việt Nam giữ lại trong chuỗi, tạo ra giá trị cao hơn trên mỗi hạt cà phê.

"Khi công nghệ ngày càng phát triển, thế giới ngày càng rộng mở thì cà phê sẽ không còn như một sản phẩm đơn lẻ, mà như một hệ sinh thái giá trị. Để hệ sinh thái ấy phát triển bền vững và đi xa hơn, cần có giá trị về tri thức, con người và khả năng kết nối quốc tế.

Đó là lý do AI Coffee Academy chính thức ký kết hợp tác toàn diện với Trường Cao đẳng Đà Lạt. Đây là một bước đi cụ thể để kết nối giáo dục với thực tiễn, chuẩn bị một thế hệ nhân lực mới, chất lượng cao cho ngành cà phê Việt Nam", bà Lê Hoàng Diệp Thảo bày tỏ.