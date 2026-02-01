Một người phụ nữ Trung Quốc chia sẻ rằng con trai bà vừa nhận được khoản thưởng cuối năm lên tới 80.000 NDT (gần 300 triệu đồng) nhờ thành tích làm việc xuất sắc. Không giấu được niềm vui, cậu lập tức báo tin cho mẹ. Cuối tuần sau đó, con trai mang về một chiếc vòng tay vàng và nói: “Con mua cho mẹ chiếc vòng vàng nguyên chất này với giá 21.000 NDT (gần 80 triệu đồng). Gần Tết rồi, coi như quà năm mới để mẹ đeo cho vui, khoe với họ hàng và bạn bè”.

Nhìn chiếc vòng mới lấp lánh trên tay, nghe những lời nói ấm áp của con trai, người mẹ vô cùng xúc động. Bà nghĩ rằng những năm tháng vất vả vì gia đình cuối cùng cũng được đền đáp.

Ảnh minh hoạ

Niềm vui ấy khiến bà không ngần ngại đăng ảnh chiếc vòng lên mạng xã hội, khoe với bạn bè về sự hiếu thảo của con trai. Trong những buổi gặp mặt bạn cũ, bà tự hào kể rằng con trai mình sau khi lập gia đình vẫn biết nghĩ cho cha mẹ, khiến nhiều người không tiếc lời khen: “Bà thật có phúc”.

Thế nhưng, niềm tự hào ấy nhanh chóng sụp đổ. Sau một bữa ăn tụ họp gia đình, một người họ hàng am hiểu trang sức đã nhẹ nhàng nhắc bà rằng chiếc vòng trông có gì đó “không ổn”: “Tốt nhất nên mang đi kiểm tra cho yên tâm, cẩn thận không bị lừa”.

Lời nhắc khiến bà “điếng người”, lặng lẽ cất vòng đi và bắt đầu trở nên bất an. Khi đi ngang qua một cửa hàng trang sức, bà quyết định ghé vào nhờ chuyên gia xem giúp.

Kết quả khiến bà chết lặng: chiếc vòng không phải vàng nguyên chất, mà chỉ là bạc mạ vàng, bên ngoài phủ một lớp vàng mỏng, lõi bên trong hoàn toàn là bạc. Không những vậy, người phụ nữ còn vô tình biết được bà thông gia mới được tặng một chiếc vòng vàng thật trị giá 21.000 NDT.

Ảnh minh hoạ

Sau nhiều lần gặng hỏi, người con trai cuối cùng cũng nói ra sự thật: “Mẹ ơi, vợ chồng con mới cưới hai năm, chi tiêu rất nhiều. Tiền thưởng chủ yếu dùng để mua đồ cho gia đình nhỏ. Chiếc vòng này là bạc mạ vàng con mua trên mạng, con thấy đẹp nên nghĩ mẹ đeo Tết là được rồi. Giờ con cần giữ mối quan hệ tốt với gia đình bên vợ, sau này còn nhờ cậy họ nhiều. Mẹ vợ con rất thích vàng, nên món quà đó là cần thiết để giữ thể diện…”

Người con trai nói về khó khăn tiền bạc, hy vọng mẹ có thể thông cảm và hứa sẽ bù đắp sau này bởi “đều là người nhà thì không cần quá so đo”.

Cuộc điện thoại kết thúc, trái tim người mẹ như bị bóp nghẹt. Đêm hôm đó, bà trằn trọc không ngủ, nước mắt lặng lẽ rơi. Bà hiểu con trai có gia đình riêng, hiểu áp lực tài chính, cũng không phản đối việc con hiếu kính cha mẹ vợ. Điều khiến bà đau lòng là thái độ tính toán, hời hợt và “lòng hiếu thảo” có phần dối trá của con trai.

Từ khi đi làm, con trai bà hiếm khi về nhà. Sau khi kết hôn, cậu càng xa cách, chỉ gửi quà vào dịp lễ. Chính vì vậy, chiếc vòng tay từng khiến bà tin rằng con trai đã thực sự quan tâm hơn đến gia đình, để rồi nhận ra tất cả chỉ là một “vỏ bọc tử tế”.

Ảnh minh hoạ

Câu chuyện này nhanh chóng chạm tới nỗi niềm của nhiều người. Không ít cư dân mạng Trung Quốc thừa nhận họ từng làm những việc tương tự: mua đồ giá phải chăng cho cha mẹ nhưng nói là hàng nhập khẩu cao cấp, chỉ đăng lời chúc lên mạng xã hội vào ngày lễ nhưng hiếm khi về thăm nhà, sẵn sàng chiều lòng người ngoài, nhưng lại cáu gắt với chính cha mẹ mình.

Sau tất cả, điều nhiều người vô tình quên đi là cha mẹ chưa bao giờ mong chờ những món quà đắt tiền hay sự phô trương hào nhoáng. Thứ họ cần chỉ là sự hiện diện chân thành, một lời hỏi han đúng lúc, một sự quan tâm xuất phát từ tận đáy lòng. Hiếu thảo đích thực không nằm ở giá trị vật chất mà ẩn trong những hành động ấm áp, bình dị của đời sống gia đình thường ngày.