HONOR 600 Series mang đến loạt nâng cấp đáng chú ý trong phân khúc với tính năng tạo video bằng AI (AI Image to Video 2.0), camera đêm chuẩn flagship 200MP, pin khủng 7.000mAh và vi xử lý Snapdragon cao cấp. Thiết bị còn gây ấn tượng nhờ màn hình siêu sáng cùng thiết kế tinh tế, sang trọng, kế thừa và phát huy ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Number Series.

Công nghệ AI Image to Video 2.0 tiên tiến

HONOR 600 Series nổi bật với AI Image to Video 2.0, cho phép người dùng tạo video ngắn từ tối đa 3 bức ảnh chỉ bằng một chạm. Tính năng này hỗ trợ lựa chọn ảnh mở đầu, ảnh kết thúc, kết hợp câu lệnh tự nhiên và các hiệu ứng có sẵn để tạo video dài 3–8 giây theo ý muốn.

Máy cũng được trang bị nút AI chuyên dụng giúp truy cập nhanh công cụ tạo video ngay từ ảnh trong Gallery (Thư viện ảnh), cùng AI Photos Agent hỗ trợ chỉnh sửa ảnh bằng các câu lệnh mô tả đơn giản. Ngoài ra, HONOR 600 Series còn tích hợp các công cụ chỉnh sửa ảnh động như xóa vật thể và ghép ảnh nghệ thuật, giúp người dùng sáng tạo nội dung dễ dàng hơn.

Hệ thống camera 200MP thế hệ mới

Về camera, HONOR 600 Series được trang bị camera chính 200MP kết hợp nền tảng xử lý ảnh AiMAGE thế hệ mới, tập trung nâng cao khả năng chụp thiếu sáng và chụp đêm. Máy sử dụng cảm biến lớn 1/1.4 inch cùng công nghệ gộp điểm ảnh 16 trong 1 với kích thước siêu điểm ảnh tương đương 2.24μm, giúp tăng khả năng thu sáng trong điều kiện ánh sáng yếu.

Hệ thống camera còn gồm camera góc siêu rộng 12MP, camera trước 50MP và cảm biến nhiệt độ màu chuyên dụng. Riêng HONOR 600 Pro được bổ sung camera tele 50MP với tiêu cự quang học 3.5x, hỗ trợ zoom lên đến 120x.

HONOR 600 Series được trang bị hệ thống chống rung đạt chuẩn CIPA 6.0 trên camera chính, trong khi phiên bản HONOR 600 Pro đạt chuẩn CIPA 6.5 trên camera tele, hỗ trợ chụp ảnh và quay video ổn định hơn khi thiếu sáng hoặc zoom xa. Công nghệ AI Color Engine cũng giúp tối ưu khả năng tái tạo màu sắc và cân bằng trắng trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Bên cạnh đó, máy tích hợp nhiều tính năng AI hỗ trợ nhiếp ảnh như AI Enhanced Night Photography cho chụp đêm rõ nét khi zoom từ 0.6x đến 10x, AI Enhanced Night Portrait trên bản Pro, AI Super Zoom 2.0 và SuperMoon 2.0 giúp nâng cao trải nghiệm chụp xa và chụp mặt trăng ấn tượng, rõ nét mà không làm mờ nhòe cảnh vật xung quanh.

Ở phân khúc phổ thông, HONOR 600 Lite được trang bị camera chính 108MP cùng nút Camera AI vật lý chuyên dụng, hỗ trợ thao tác chụp nhanh và thuận tiện hơn. Thiết bị cũng ứng dụng thuật toán xử lý ảnh Raw Native Domain Algorithm nhằm tăng cường khả năng tái tạo chi tiết, đồng thời tích hợp nhiều bộ lọc màu lấy cảm hứng từ ảnh phim để hỗ trợ người dùng sáng tạo nội dung.

Thiết kế mỏng nhẹ, viền màn hình siêu mỏng

HONOR 600 Series được hãng tập trung vào thiết kế mỏng nhẹ, viền màn hình siêu mỏng và các góc bo đối xứng nhằm tối ưu trải nghiệm cầm nắm. Dù có ngoại hình thanh thoát, thiết bị vẫn được định hướng với độ bền cao.

Máy sở hữu màn hình 6,57 inch, tần số quét 120Hz, hỗ trợ hiển thị 1,07 tỷ màu và công nghệ điều sáng 3840Hz Risk-Free Dimming. Độ sáng cực đại lên tới 8.000 nits cùng mật độ điểm ảnh 458 ppi giúp nâng cao khả năng hiển thị trong nhiều điều kiện sử dụng.

HONOR 600 Series được trang bị màn hình độ sáng cao tới 4.000 nits ở mức 20% APL giúp duy trì độ hiển thị rõ nét dưới ánh nắng gắt, quản lý nhiệt độ tối ưu và khả năng điều chỉnh độ sáng linh hoạt cùng công nghệ bảo vệ mắt HONOR Eye Comfort Display. Bên cạnh đó, thiết bị đạt nhiều tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi cao cấp vượt trội IP68, IP69 và IP69K và chứng nhận độ bền 5 sao SGS; riêng HONOR 600 Lite có thiết kế kim loại nguyên khối mỏng 7,34 mm và khả năng chịu rơi ở độ cao 1,8 m.

Giải pháp năng lượng bền bỉ kết hợp cùng hiệu năng vượt trội

HONOR 600 và HONOR 600 Pro được trang bị viên pin 7.000mAh, lớn nhất từ trước đến nay trên dòng Number Series của hãng, kết hợp công nghệ quản lý pin AI nhằm tối ưu thời lượng sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao trong thời gian lên đến hai ngày.

Về sạc, toàn bộ dòng HONOR 600 hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W, trong khi phiên bản Pro bổ sung sạc không dây 50W. Cả HONOR 600 và HONOR 600 Pro đều hỗ trợ sạc ngược có dây 27W, đồng thời được thiết kế với độ bền pin lên tới 1.600 chu kỳ sạc và tuổi thọ dự kiến khoảng 5 năm.

HONOR 600 Lite được trang bị pin 6.520mAh đạt chứng nhận độ bền của TÜV Rheinland, đi kèm sạc nhanh 45W. Thiết bị sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7100 Elite cùng công nghệ RAM Turbo, hỗ trợ khả năng đa nhiệm mượt mà.

Trong khi đó, HONOR 600 sử dụng Snapdragon 7 Gen 4, còn HONOR 600 Pro được trang bị Snapdragon 8 Elite sản xuất trên tiến trình 3nm, hướng tới nhu cầu xử lý đa nhiệm và các tác vụ hiệu năng cao.

Khả năng kết nối linh hoạt với hệ sinh thái Apple & Tối ưu hóa trải nghiệm AI cùng Google Gemini

HONOR 600 Series hỗ trợ kết nối linh hoạt với hệ sinh thái Apple thông qua tính năng OneHop, đồng thời tích hợp Google Gemini để tăng cường các trải nghiệm AI. Người dùng còn được tặng 3 tháng sử dụng Google AI Pro cùng 5TB dung lượng lưu trữ đám mây khi mua sản phẩm.

Bên cạnh HONOR 600 Series, HONOR cũng giới thiệu HONOR 600 Pro MOLLY Limited Edition - phiên bản hợp tác quốc tế đầu tiên của thương hiệu với POP MART. Kế thừa cấu hình và các công nghệ nổi bật của HONOR 600 Pro, phiên bản giới hạn này lấy cảm hứng từ nhân vật MOLLY xuyên suốt từ thiết kế sản phẩm, bao bì đến giao diện phần mềm.

Mức giá ra sao?

Để đáp ứng phong cách đa dạng của người tiêu dùng, HONOR mang đến những tùy chọn màu sắc vô cùng thời thượng. Dòng HONOR 600 và 600 Pro ra mắt với ba sắc màu Cam Hoàng Kim, Trắng Ánh Kim, Đen Huyền Bí. Phiên bản HONOR 600 Lite cũng sở hữu bộ bốn màu sắc trẻ trung bao gồm Xanh Thanh Xuân, Vàng Sa Mạc, Xám Ánh Bạc, Đen Huyền Bí.