HONOR 600 Series ra mắt, nên mua phiên bản nào?

Với ba phiên bản chính thức, mỗi thiết bị đều sở hữu những điểm mạnh riêng để đáp ứng các thói quen sử dụng khác nhau. Tùy thuộc vào nhu cầu thực tế và ngân sách, người dùng có thể dễ dàng cân nhắc một thiết bị phù hợp nhất cho mình.

Tổng quan về thế hệ HONOR 600 Series mới

Thế hệ điện thoại mới của hãng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình mỏng nhẹ, thiết kế liền mạch cùng khu vực hiển thị sáng rõ. Các thiết bị được trang bị tấm nền OLED kết hợp cùng tần số quét 120 Hz, mang lại trải nghiệm xem video và vuốt chạm mượt mà. Khả năng hiển thị của máy cũng rất tốt nhờ độ sáng màn hình cao, giúp người dùng dễ dàng thao tác ngay cả khi đang đứng ở ngoài trời nắng. Bên cạnh đó, thời gian sử dụng dài và công nghệ sạc nhanh 80 W cũng là một điểm cộng giúp thiết bị luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn suốt cả ngày.

Ảnh: GSMArena

Phiên bản tiêu chuẩn mang lại sự cân bằng

Mẫu HONOR 600 tiêu chuẩn là một lựa chọn hợp lý cho những ai tìm kiếm một thiết bị hài hòa giữa hiệu năng và chi phí. Máy được cung cấp sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, đủ khả năng xử lý các ứng dụng công việc và giải trí một cách trơn tru. Hệ thống camera chính có độ phân giải 200 MP, kết hợp cùng một ống kính góc siêu rộng 12 MP hỗ trợ người dùng ghi lại hình ảnh chi tiết và bao quát trong nhiều điều kiện ánh sáng. Thiết bị này rất vừa vặn với đối tượng người dùng phổ thông, cần một chiếc điện thoại hoạt động ổn định, chụp ảnh nét và pin bền.

Lựa chọn nâng cao cùng phiên bản Pro

Nếu bạn là người yêu thích chụp ảnh và đòi hỏi không gian xử lý đa nhiệm lớn hơn, phiên bản Pro sẽ là một sự đầu tư hợp lý. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là máy được bổ sung thêm một ống kính telephoto, hỗ trợ khả năng thu phóng sắc nét khi bạn cần chụp các chủ thể ở khoảng cách xa. Đi kèm với đó là những nâng cấp về cấu hình phần cứng, giúp máy đáp ứng mượt mà các ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh, video hay các phần mềm yêu cầu cao về khả năng xử lý.

Phương án dễ tiếp cận với phiên bản Lite

Đối với nhóm khách hàng có ngân sách vừa phải nhưng vẫn muốn trải nghiệm thiết kế hiện đại của thế hệ mới, mẫu HONOR 600 Lite là một gợi ý rất thiết thực. Thiết bị này vẫn giữ lại được sự mượt mà trong các thao tác phản hồi cơ bản và cung cấp dung lượng bộ nhớ đủ dùng cho nhu cầu lưu trữ hàng ngày. Đây là sự lựa chọn phù hợp cho đối tượng học sinh, sinh viên hoặc những người dùng chỉ cần một công cụ liên lạc và giải trí nhẹ nhàng.

Chính sách ưu đãi và giá bán tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, toàn bộ thế hệ máy mới này đang được phân phối chính hãng tại hệ thống Thế Giới Di Động với mức giá tốt cùng nhiều chương trình khuyến mãi đi kèm. Mẫu máy tiết kiệm nhất là phiên bản Lite với giá bán từ 10.990.000 đồng. Khách hàng khi chọn mua thiết bị này sẽ nhận được mức giảm trực tiếp đến 1.000.000 đồng hoặc phần quà là phiếu mua hàng trị giá 1.500.000 đồng.

Đối với phiên bản tiêu chuẩn, mức giá áp dụng là 17.990.000 đồng cho tùy chọn RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Người dùng sẽ được nhận ưu đãi giảm ngay đến 2.000.000 đồng hoặc chọn phiếu mua hàng 2.500.000 đồng. Cả hai phiên bản tiêu chuẩn và Lite đều được hưởng đặc quyền 100 ngày 1 đổi 1 nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất hoặc tùy chọn nhận phiếu mua hàng sim 5G.

Với những ai cần hiệu suất tối ưu, HONOR 600 Pro mang đến tùy chọn RAM 12 GB và bộ nhớ 256 GB với giá 25.990.000 đồng. Khi mua sản phẩm này, khách hàng được giảm trực tiếp 2.000.000 đồng hoặc tặng phiếu mua hàng 2.500.000 đồng, đồng thời đi kèm chính sách 365 ngày 1 đổi 1 hoặc nhận phiếu mua hàng sim 5G.

Bên cạnh các ưu đãi riêng lẻ, hệ thống còn áp dụng chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá lên đến 5.000.000 đồng. Người dùng có thể dễ dàng sở hữu thiết bị thông qua hình thức thanh toán trả trước 0 đồng và trả chậm với 0% lãi suất. Hơn thế nữa, tất cả các sản phẩm đều đi kèm gói dịch vụ HONOR Care+ bao gồm 24 tháng bảo hành chính hãng và 6 tháng bảo vệ màn hình, giúp bạn hoàn toàn an tâm trong suốt quá trình sử dụng máy.