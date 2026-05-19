Sáng nay (19/5), một tình huống va chạm giao thông ở Ninh Bình đang là chủ đề "nóng" nhận được nhiều lượt tranh luận trên các diễn đàn. Theo nội dung từ camera an ninh, vào khoảng 8h35' sáng 18/5, tại km8+300 quốc lộ 12B, đoạn qua xã Bình Minh (Ninh Bình), một người phụ nữ mặc áo chống nắng, điều khiển xe máy từ trong ngõ ra quốc lộ 12B.

Khi lưu thông sang làn ngược chiều, chiếc xe của người phụ nữ đã va chạm với xe của một người đàn ông. Pha va chạm khiến người đàn ông ngã văng ra đường, nằm bất động. Nạn nhân được xác định là ông L.V.P. (SN 1969, trú xã Định Hóa, Ninh Bình), còn người phụ nữ là bà M.T.Y. (SN 1960, trú xã Bình Minh).

Tình huống tai nạn gây nhiều tranh cãi.

Theo dõi camera an ninh thì có thể thấy, ông P. đang đi đúng phần đường, chiều đường của mình; còn bà Y. đang đi xe từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên và đi ngược chiều đường. Vụ tai nạn khiến ông P. bị thương nặng và đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Bà Y. ngã tại chỗ, bị thương nhẹ. Hai phương tiện hư hỏng nhẹ.

Thông tin trên Dân Trí, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 12B, đoạn qua xã Bình Minh khiến một người tử vong.