Hôn nhân của mẹ đơn thân chủ nhà 9 tầng gần Hồ Tây và nam diễn viên kém 6 tuổi: "5 năm đầu là gây lộn"

Sau khoảng 6 năm đồng hành, cuộc hôn nhân của Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Mới đây, nữ MC tiếp tục gây chú ý khi bất ngờ tiết lộ những góc khuất trong đời sống vợ chồng. Không phải lúc nào cũng ngọt ngào như những hình ảnh thường thấy trên mạng xã hội, cô thừa nhận 5 năm đầu hôn nhân là quãng thời gian đầy tranh luận, cãi vã.

Bạch Lan Phương gây chú ý khi chia sẻ về hôn nhân với Huỳnh Anh

Trên trang cá nhân, Bạch Lan Phương viết: "5 năm đầu của hôn nhân là sóng gió, là gây lộn, là cãi vã. Sang năm thứ 6, có vẻ là đỡ hơn một tý. Đâu đó xem trên mạng người ta bảo, hôn nhân hạnh phúc là khi, 2 vợ chồng ít bạn thôi, và coi nhau là bạn thân nhất, là tri kỷ, đi đâu cũng có nhau thì sẽ tốt hơn.

Để áp dụng thử trong vòng 5 năm tiếp theo xem có đúng không nhá. Tập không khó tính với chồng, không mắng chồng, không khó chịu với chồng nữa. Tu thân khẩu ý nào!".

Lời tâm sự mang màu sắc hài hước nhưng cũng cho thấy cuộc sống hôn nhân của cặp đôi đã bước sang một giai đoạn khác.

Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh công khai tình cảm từ năm 2020. Nam diễn viên kém bạn gái 6 tuổi và từng đối diện không ít lời bàn tán khi yêu một bà mẹ đơn thân đã có con riêng. Năm 2021, Huỳnh Anh cầu hôn Bạch Lan Phương sau thời gian ngắn công khai chuyện tình cảm.

Sau 5 năm gắn bó, cả hai đăng ký kết hôn vào tháng 4/2024, chính thức trở thành vợ chồng. Trong hành trình yêu nhau, Huỳnh Anh từng chịu nhiều gièm pha vì bạn gái hơn tuổi, từng qua một lần đò và có con riêng. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết anh thân thiết với con riêng của vợ và cả hai cùng động viên nhau vượt qua những áp lực từ dư luận.

Cuộc sống của hai vợ chồng thời gian qua cũng có những thử thách riêng. Đầu năm 2026, Bạch Lan Phương từng chia sẻ về việc cô mang thai nhưng không may em bé không thể ở lại. Đây là điều nữ MC xem là một trong những nuối tiếc lớn nhất trong cuộc hôn nhân với Huỳnh Anh.

View triệu đô nhìn từ căn nhà 9 tầng của Bạch Lan Phương

Dù vậy, sau những năm tháng nhiều sóng gió, cặp đôi vẫn đồng hành bên nhau. Huỳnh Anh từng khẳng định anh không quá quan tâm đến những bình luận tiêu cực về vợ, đồng thời luôn động viên cô trước những lời nhận xét trên mạng xã hội.

Hiện tại, cặp đôi đang sống trong tòa nhà 9 tầng của Bạch Lan Phương tại trung tâm Hà Nội, gần Hồ Tây. Nữ MC dành các tầng dưới cho hoạt động kinh doanh, trong khi những tầng phía trên là không gian sinh hoạt của gia đình. Tầng 9 và sân thượng được thiết kế thành nơi thư giãn, tiếp bạn bè, với tầm nhìn hướng về khu vực hồ Trúc Bạch.