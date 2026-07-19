Hôn nhân 10 năm của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa: Từ những lời dị nghị đến cuộc sống bình yên đáng ngưỡng mộ

10 năm sau đám cưới tại Bali, cuộc hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn là một trong những chuyện tình được công chúng quan tâm nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Từng đối mặt với không ít lời bàn tán, cặp sao giờ đây lại khiến nhiều người ngưỡng mộ khi duy trì cuộc sống gia đình kín tiếng, ổn định và đồng hành cùng nhau trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Năm 2016, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa chính thức về chung một nhà sau hơn 1 thập kỷ làm bạn. Khi ấy, Lâm Tâm Như đã ghi dấu ấn với hình tượng Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu Cách Cách, còn Hoắc Kiến Hoa là một trong những nam thần màn ảnh nổi tiếng qua nhiều bộ phim truyền hình. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhận những lời chúc phúc, cuộc hôn nhân của họ lại liên tục vướng vào tin đồn như "cưới vì có con", bất hòa tình cảm hay thậm chí ly hôn.

Đặc biệt, biểu cảm của Hoắc Kiến Hoa trong lễ cưới từng bị cư dân mạng bàn tán suốt một thời gian dài. Trước hàng loạt đồn đoán, cả 2 hầu như không lên tiếng giải thích mà lựa chọn giữ im lặng, tập trung vào cuộc sống riêng. Sau nhiều năm, chính sự bền bỉ trong cách đồng hành đã trở thành câu trả lời rõ ràng nhất trước những lời dị nghị.

Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa từng vướng nhiều tin đồn tiêu cực khi kết hôn.

Năm 2017, con gái đầu lòng của 2 người chào đời, giúp tổ ấm nhỏ thêm trọn vẹn. Kể từ đó, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa gần như thống nhất bảo vệ tuyệt đối quyền riêng tư của con. Những lần hiếm hoi chia sẻ hình ảnh về bé đều chỉ là góc chụp từ phía sau hoặc được che mặt. Gần đây, Lâm Tâm Như mới đăng tải một số hình ảnh gia đình và bức tranh do con gái vẽ khiến người hâm mộ thích thú.

Nhiều năm qua, cặp sao cũng nhiều lần bị bắt gặp đưa con đi chơi, ăn uống hoặc tận hưởng những khoảnh khắc đời thường. Không phô trương trên mạng xã hội, họ để những hình ảnh giản dị ấy tự kể câu chuyện về cuộc sống gia đình của mình.

Sau khi kết hôn, cặp sao Khuynh Thế Hoàng Phi cũng có sự điều chỉnh trong định hướng công việc. Hoắc Kiến Hoa giảm bớt tần suất đóng phim để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Trong khi đó, Lâm Tâm Như tiếp tục hoạt động nghệ thuật nhưng dần lui về hậu trường với vai trò nhà sản xuất. Những năm gần đây, cô ghi dấu ấn với nhiều dự án truyền hình, đồng thời mở rộng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nội dung.

Ở tuổi 50, Lâm Tâm Như vẫn được khen ngợi nhờ ngoại hình trẻ trung và lối sống kỷ luật. Người đẹp duy trì thói quen tập luyện đều đặn, kết hợp nhiều bộ môn như gym, pilates hay yoga, đồng thời chú trọng chế độ sinh hoạt khoa học để cân bằng giữa công việc và gia đình.

Hoắc Kiến Hoa xuất hiện ít hơn trước công chúng nhưng mỗi lần lộ diện đều thu hút sự chú ý. Nam diễn viên được nhận xét có vẻ ngoài chững chạc, điềm đạm hơn so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Theo giới truyền thông, anh dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và đồng hành cùng vợ con trong cuộc sống thường ngày.

Điều khiến cuộc hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa được nhiều người quan tâm không nằm ở những màn thể hiện tình cảm công khai, mà ở cách họ giữ gìn mối quan hệ suốt 1 thập kỷ. Thỉnh thoảng, truyền thông ghi lại những khoảnh khắc cặp đôi nắm tay, ôm hoặc trao nhau cử chỉ thân mật tại các sự kiện hay trong đời sống thường nhật. Mỗi lần như vậy, những tin đồn rạn nứt từng xuất hiện lại nhanh chóng lắng xuống.

Hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi khiến công chúng ngưỡng mộ.

Từ đôi bạn thân trở thành bạn đời, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã cùng nhau đi qua 10 năm hôn nhân với không ít sóng gió từ dư luận. Dẫu vẫn thường xuyên trở thành tâm điểm của những tin đồn, họ chưa từng chọn cách tranh cãi mà để thời gian và cuộc sống bình yên lên tiếng. Sau 10 năm, câu chuyện của "Hoa - Như" cho thấy hạnh phúc đôi khi không đến từ những lời khẳng định, mà được chứng minh bằng sự đồng hành bền bỉ qua năm tháng.