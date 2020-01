Hớn hở bỏ tận 24 triệu đặt may 3 bộ váy của thương hiệu nổi tiếng, cô gái Hà Nội nhận "quả đắng" khi shop may sai mẫu còn chối lỗi trắng trợn!?

Chỉ còn dăm hôm nữa là Tết, chắc giờ này rất nhiều chị em đã kịp sắm sửa đồ mới, quần áo giày dép đủ cả chẳng thiếu thứ gì. Tuy nhiên, với cô nàng H.T (Hà Nội) thì Tết vẫn còn xa ngàn cây số, bởi cô vừa suýt mất gần 30 triệu cho 3 bộ đồ may ngớ ngẩn vô cùng.

Nguyên văn lời kêu than của H.T đang thu hút sự chú ý của đông đảo chị em như sau:

"Các bạn, anh chị làm nhà thiết kế bình phẩm hộ mình chút. Vì mình ghét nhất sai lại còn cãi ạ. Bên trái là hình cửa hàng thiết kế đăng, bên phải là hình khách nhận được. Số tiền không rẻ, 24 triệu.

- Áo mẫu vải tweed bên phải, may ra vải bao tải, gửi số đo một đằng may ra một kiểu. Ngắn không mặc được.

- Mẫu váy dài may cao hơn đầu người mặc. Sai số đo được gửi. Túi áo không như thiết kế, không khuy, không chít eo, không tạo xòe chân.

- Chân váy và áo: chân váy thì may dài tới cổ. Siêu mẫu chân dài cũng không mặc nổi vì con người bình thường không ai có chân dài tới cổ. Số đo báo một đằng, may một kiểu. Áo thì không tạo eo.

- Áo khoác thứ 4 trong đống áo chưa có hình ở đây, dài chấm đất, sai số đo, chán quá rồi chả buồn so.

Lỗi lớn nhất cho mang danh nhà thiết kế ở đây là khi may lên, người thiết kế có thấy nó bất hợp lý số đo không? Dù khách gửi số đo chuẩn rồi mà vẫn may sai tận vài cây số.

Nhân viên thì trả lời kiểu cãi cùn dù sai lắm. Thôi chả nói nhiều. Mình ghét bọn làm ăn láo còn cãi. Nhân viên nói chuyện như ngáo dù là thương hiệu có tiếng. (Xem ở inbox nhé - tự độc thoại với nhau dưới dạng nhắn tin cho khách).

À mình chưa nói là may để mặc trước Tết và trong Tết. Cứ chối là may đúng số đo, sau Tết may lại, trời ơi. Người ta may để mặc Tết, và sau Tết thì Hà Nội nóng lắm ạ".

Đọc đến đây thì dân tình hiểu sơ bộ rằng chính chủ cũng là một cô gái giàu có, sẵn sàng bỏ tận 24 triệu để đặt may 3 bộ đồ sang chảnh đón năm mới. Sau một khoảng thời gian chờ đợi không hề ngắn, đồ được ship đến tận tay H.T ngay sát Tết. Háo hức lấy đồ ra thử, H.T không thể tin là sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng lại gây ức chế cho cô đến tận cùng, cả 3 bộ váy áo đều không giống ảnh mẫu chút nào!

Ngay lập tức, khổ chủ đã liên hệ lại với tiệm may để phản ánh sự thật choáng váng cô vừa trải qua. Tuy nhiên, đáp lại hi vọng của H.T là một bầu trời "hãm" đến từ cách trả lời ngây ngô của các nhân viên tiệm may.

Những bộ trang phục H.T đặt mua vẫn đang được quảng cáo rầm rộ trên chính fanpage của tiệm may, không ai hiểu vì sao đồ của chính mình thiết kế mà thượng hiệu này lại may sai (?)

Vô số cư dân mạng đã lên tiếng ủng hộ H.T và chỉ trích tiệm may dữ dội.

- Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng. Không phải cứ nhiều lượt commet, like là đáng tin tưởng.

- Chưa bàn đến thiết kế mà nghe nhân viên nói chuyện thiếu chuyên nghiệp quá, vô duyên.

- Mấy bộ đồ giá hai chục củ mà đến cái mẫu còn không may được như hình thì 240k còn không đáng.



- Hẳn là nhân viên nói chuyện với nhau trong inbox của khách, cả lũ ngã cây chứ không phải 1 đứa.

- Nói chuyện như quạt trần rơi vào đầu ý, làm ăn thì bát nháo.

Cư dân mạng kinh ngạc vì một thương hiệu lớn lại làm ra sản phẩm tệ hại và chất lượng dịch vụ cũng kém, khôg thương xứng với giá tiền.

Không những "quăng gạch" tiệm may tơi tả, rất nhiều chị em đã nhảy vào góp vui với H.T bằng series cú lừa cũng từ chính tiệm may nổi tiếng này mà ra. Dưới đây chỉ là 1 ví dụ từ cô gái khác cũng từng bị tiệm may này lừa.

"Ôi tiệm quần áo này phục vụ buồn cười lắm, từ thời còn mở ở cái chung cư gì mà phải lên lầu ấy. Hôm đấy em vào chấm được cái áo kia, chị bán hàng cứ kiểu tỏ vẻ tự tin ta đây hiểu biết về thời trang này nọ, xong đưa vào cho em thử mà em loay hoay để cởi đồ mình đang mặc ra cũng hơi lâu, chị ấy kéo cái rèm xoẹt ra 1 cái không thèm hỏi trước em có cần giúp không. Thân trên của em không 1 mảnh vải che mà cửa hàng lúc đó cũng có 2 - 3 khách, còn có cả camera, xong hỏi như mẹ thiên hạ rằng em xong chưa. Trời ơi, em chưa thấy ở đâu bán quần áo giá thì mắc như trên trời mà cách phục vụ còn tệ hơn thử quần áo ở chợ Bến Thành... Từ đó về sau cạch luôn tất cả các tiệm của chị này, mặc dù quần áo nhìn trên hình rất đẹp".

Hóa ra, không phải chỉ có mỗi H.T ăn cú lừa cực mạnh ngày cuối năm, mà còn có kha khá chị em khác gặp hoàn cảnh tương tự. Khổ chủ cũng ngao ngán vì gần Tết còn tốn cả mớ tiền mua bực dọc vào người.

Cuối cùng, chị H.T chia sẻ với mọi người rằng shop chấp nhận chuyển khoản trả lại tiền, nhưng với thái độ khá "tiếc nuối" (?!?) Chức năng nhắn tin trên fanpage cũng đã khóa, có thể do dân mạng tấn công chửi bới quá nhiệt tình nên tiệm may chọn cách im hơi lặng tiếng, chờ một thời gian cho mọi thứ trôi qua.