Chị em đổ gục trước anh chồng nổi tiếng nhất những ngày qua khi cái gì cũng biết lại khéo tay hết phần thiên hạ, làm đủ thứ trong nhà giúp vợ tiết kiệm khối tiền

Một chị vợ có tên là H.M.T có đăng tải trên một hội nhóm câu chuyện về anh chồng lý tưởng của mình. Cụ thể, anh ấy không chỉ có sự quan tâm dành cho vợ con mà còn có đủ thứ tài lẻ để biến cho không gian sống của gia đình trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Những bức ảnh mà T. khoe trên mạng xã hội chính là ngôi nhà do một tay anh chồng ấy thực hiện. Kèm theo đó, bài viết mô tả cũng với những lời lẽ yêu thương hết sức.

Anh chồng trong truyền thuyết đây các chị em ạ.

Bài viết của T. như sau:

Chồng của mình biết mỗi thứ 1 tí. Từ xây dựng, lắp ráp, điện đóm, máy móc, quản lí, máy tính, lập trình.. vân vân và mây mây, hình như cái quái gì ông ấy cũng biết làm, nhưng là 1 tí nhé, chỉ gọi là biết, chứ chưa được phong lên làm thợ. Các cụ vẫn dạy, 1 nghề thì sống, đống nghề thì chết quả không sai mà.

Thời còn yêu nhau bảo: "Anh ơi em thích hello kitty". Thế là ông hùng hục mua đồ về, tự làm hẳn cho mình 1 cái đồng hồ hình hello kitty, rồi vác sơn, vác đồ đến nhà sơn phòng treo rèm các kiểu, thành phòng hello kitty luôn. Mỗi tội anh trai mù màu (lão không phân biệt được màu đậm nhạt) nên hơi chói lói tí.

Căn phòng màu hồng long lanh này.

Lúc chuẩn bị có con, mình bảo: "Anh ơi, cái phòng này em muốn ngăn ra làm đôi, dựng 1 bức tường ở đây, làm 1 phòng ngủ 1 phòng chơi cho con". Ok, thế là lại lên đồ hì hục dựng tường (tường khung gỗ nha các mày), xong 2 vợ chồng lại è cổ ra sơn, trang trí (từ khi lấy lão, mình biết luôn sơn tường, lắp ổ điện).

Giờ con mình gần 3 tuổi, giường cũ chật rồi. Lại ới lão đóng giường mới cho con. Thế là sau mấy ngày, thằng con đã được bóc tem quả giường mới tinh.

Những chiếc giường làm cho con ực đỉnh.

Rồi lão còn viết phần mềm, làm web. Lắm lúc thấy cứ ngồi bên máy tính, mấy ngày sau lại có cái phần mềm quản lí dễ xài, dễ nhìn hơn cái cũ (nhà mình kinh doanh kiểu siêu thị mini).

Mẹ vợ ới cái là đến lắp camera chống trộm, ới cái nữa là xuống sửa điện, thay đèn, hàn xì các kiểu.

Ống nước rỉ, ok có anh lo. Cửa hỏng khóa, ok anh thay ổ. Chập điện, ok có anh sửa.

Anh chồng này đúng là siêu thật sự.

Phía dưới phần bình luận, rất nhiều người đã để lại lời khen cô nàng T. thật là tốt số khi lấy được anh chồng đảm đang như vậy.

"Quả đúng là chồng người ta chưa bao giờ khiến mình thất vọng".

"Bạn lấy chồng giờ nào mà đẹp thế, cho mình chút kinh nghiệm đi".

"Nói mình cách tuyển chồng với nàng ơi, siêu thế".

"Ông chồng quốc dân là đây chứ còn đâu nữa".

Hiện câu chuyện về anh chồng tuyệt vời này vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng.