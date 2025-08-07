Nhắc tới những địa điểm mang yếu tố biển có cảnh quan đẹp ở Việt Nam, không thể không nhắc tới những hòn đảo xa bờ. Sở hữu vị trí đặc biệt, những hòn đảo này được đánh giá mang vẻ đẹp hoang sơ hơn, giữ được đa phần những nét đẹp tự nhiên mà tạo hoá ban tặng.

Cũng trong vô vàn những hòn đảo lớn nhỏ thuộc vùng biển Việt Nam, có một nơi không phải ai cũng đến được, tuy không được định hướng phát triển làm du lịch, nhưng cũng khiến du khách phải trầm trồ khi ngắm nhìn qua những bức ảnh, thước phim. Đảo Bình Ba - Khánh Hoà là một ví dụ.

"Cứ ngỡ là nước ngoài, ai ngờ Việt Nam đẹp cỡ này. Nước trong nhìn thấy tận đáy!", một người nhận xét sau khi xem thước phim ghi lại khung cảnh biển Bình Ba từ trên cao. Thực tế, hòn đảo trước kia từng là điểm đến du lịch nổi bật với đặc sản tôm hùm trứ danh. Tuy nhiên kể từ năm 2015, hoạt động du lịch trên đảo chính thức phải tạm dừng theo Quyết định số 44/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Video đảo Bình Ba từ trên cao được nhận xét không thua kém gì nước ngoài

Hiện nay, du khách không được phép tự ý tổ chức tour đến Bình Ba hay nhờ người dân địa phương dẫn đường theo bất kỳ hình thức nào. Chỉ một số trường hợp cụ thể mới được ra vào đảo theo quy định của chính quyền địa phương.

Không mở cửa du lịch, những ai được tới đảo Bình Ba?

Theo thông tin từ Sở Du lịch Tỉnh Khánh Hòa, những người được phép đến đảo bao gồm: Cư dân sinh sống hợp pháp tại xã Cam Bình, cán bộ – chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu vực quốc phòng, và một số trường hợp đặc biệt khác có giấy giới thiệu hoặc văn bản đồng ý từ cơ quan chức năng.

Trong một số tình huống cụ thể, người thân của cư dân trên đảo hoặc các đoàn công tác, đoàn từ thiện, kỹ sư, chuyên gia tham gia các dự án dân sinh như cấp nước, điện sinh hoạt, cũng có thể được xem xét cấp phép tạm thời để lên đảo.

Tuy nhiên, mọi hoạt động phải được kiểm tra tại chốt kiểm soát và khai báo đầy đủ. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định này không chỉ giúp bảo vệ an ninh quốc phòng mà còn đảm bảo đời sống yên bình cho cộng đồng cư dân vốn đã quen với nhịp sống không ồn ào của du lịch đại trà.

Chỉ một số đối tượng cụ thể mới được tới đảo Bình Ba (Ảnh Lữ Hành Tour)

Dù không còn mở cửa đón khách du lịch tự do, đảo Bình Ba vẫn được nhiều người nhắc đến như một “viên ngọc thô” của vịnh Cam Ranh với vẻ đẹp thiên nhiên gần như nguyên vẹn. Nằm cách đất liền khoảng 15 km, đảo có diện tích chưa đầy 3 km² nhưng lại sở hữu nhiều bãi biển đẹp như tranh vẽ.

Trong đó, bãi Nồm với dải cát trắng mịn, sóng êm và nước biển xanh ngắt là nơi từng thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi mùa hè. Bãi Chướng lại nổi bật với những rạn đá tự nhiên kỳ thú, là điểm đón bình minh lý tưởng khi mặt trời dần nhô lên từ phía biển. Còn bãi Nhà Cũ, nhờ có nước trong đến mức nhìn rõ đáy, từng được du khách ví như “bể bơi tự nhiên” giữa lòng đại dương.

Không chỉ có biển xanh, cát trắng, Bình Ba còn giữ được không gian sinh thái đặc trưng của làng chài ven biển miền Trung: Những con đường nhỏ uốn lượn quanh triền dốc, mái nhà lợp tôn đơn sơ nằm san sát bên bờ kè, từng hàng dừa lặng lẽ nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước. Trên đảo, không có khách sạn cao tầng hay khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, nên toàn bộ cảnh quan vẫn mang nét mộc mạc, thanh bình.

Thiên nhiên hoang sơ đẹp như "tranh vẽ" ở đảo Bình Ba (Ảnh Tổng Cục Du Lịch)

Lựa chọn khác ngoài Bình Ba khi du lịch Khánh Hoà

Ngoài Bình Ba, Khánh Hòa còn sở hữu nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khác đang được khai thác du lịch bài bản, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa của du khách trong và ngoài nước.

Một trong những điểm đến nổi bật nhất là Hòn Mun, cách trung tâm Nha Trang khoảng 10km, nổi tiếng với hệ sinh thái biển phong phú bậc nhất Việt Nam. Nơi đây có đến hơn 350 loài san hô và hàng trăm loài cá đầy màu sắc, là khu bảo tồn biển đầu tiên của cả nước, rất thích hợp cho các hoạt động như lặn ngắm san hô, đi tàu đáy kính hoặc chèo kayak.

Đảo Điệp Sơn cũng là điểm đến đang được nhiều du khách quan tâm trong những năm gần đây nhờ con đường cát trắng nổi giữa biển, dài khoảng 800m nối liền ba đảo nhỏ, chỉ xuất hiện khi thủy triều rút. Đi bộ giữa làn nước trong veo, ngắm nhìn mặt biển phẳng lặng như gương là trải nghiệm hiếm nơi nào có được. Ngoài ra, du khách còn có thể tham quan làng chài Điệp Sơn, thưởng thức hải sản tươi sống và tìm hiểu đời sống của ngư dân địa phương.

Hòn Mun và đảo Điệp Sơn là 2 hòn đảo nổi bật ở Khánh Hòa (Ảnh ST)

Đảo Hòn Tằm lại phù hợp với du khách yêu thích nghỉ dưỡng cao cấp. Tại đây có các resort đạt chuẩn quốc tế, suối khoáng nóng, dịch vụ spa, tắm bùn trên đảo và khu vui chơi trên biển với các môn thể thao như dù bay, mô tô nước, lướt ván. Cảnh quan Hòn Tằm vừa sang trọng, hiện đại nhưng vẫn giữ được những mảng xanh tự nhiên hài hòa với biển trời.

Nếu muốn kết hợp khám phá sinh thái và văn hóa, Hòn Lao (Đảo Khỉ) hay Hòn Miễu (Thủy cung Trí Nguyên) cũng là những lựa chọn thú vị. Các đảo này không chỉ có cảnh đẹp mà còn mang tính giáo dục, giải trí, rất phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc các đoàn du lịch theo nhóm.

Với hơn hàng trăm đảo lớn nhỏ và sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam sau chủ trương sáp nhập, Khánh Hòa đang từng bước xây dựng một bản đồ du lịch biển đảo đa dạng, đáp ứng nhiều phân khúc khách khác nhau và khẳng định vị thế là thiên đường du lịch biển của Việt Nam.