Hơn cả điểm số, đây là 4 đặc điểm từ nhỏ dự báo một đứa trẻ sau này sẽ cực kỳ giỏi kiếm tiền

Gần đây, câu chuyện về cậu bé 11 tuổi tên Nghiêu Ca tại Hàng Châu (Trung Quốc) đã gây sốt cộng đồng mạng nước này. Chuyện bắt đầu khi cậu vô tình làm vỡ chiếc màn hình TV trị giá tới 6.000 tệ (khoảng 23,1 triệu đồng) của gia đình.

Để đền bù cho bố mẹ, cậu bé đã tự lên kế hoạch "khởi nghiệp" bằng cách liệt kê danh sách các dịch vụ mình có thể làm như: gia sư, huấn luyện chạy bộ, dạy bóng đá hay piano với mức giá rõ ràng. Chỉ trong một kỳ nghỉ, cậu không chỉ trả xong nợ mà còn ấp ủ ý định mở câu lạc bộ bóng đá.

Thực tế, sự giàu có không tự nhiên đến. Những đứa trẻ có khả năng kiếm tiền giỏi trong tương lai thường sở hữu những tố chất khác biệt ngay từ khi còn nhỏ.

"Da mặt dày" và sở hữu năng lực thực tế mạnh mẽ

Nhiều cha mẹ lo lắng khi thấy con mình có vẻ "lì lợm", bị mắng cũng không để bụng hay dám thể hiện bản thân ở nơi công cộng mà không sợ xấu hổ. Thực tế, đằng sau sự "da mặt dày" đó chính là năng lực thực tế cực kỳ quý giá. Những đứa trẻ này khi đối mặt với thất bại thường giữ được tâm thái tích cực, không vì một lần thua cuộc mà tự hoài nghi bản thân.

Câu chuyện của cô giáo Chu Yên Nhiên tại New Oriental - tập đoàn giáo dục tư nhân lớn nhất Trung Quốc là một ví dụ. Từng thất bại trong kỳ thi đại học và gặp vô vàn xấu hổ khi sang Anh làm trao đổi sinh vì vốn tiếng Anh ít ỏi, cô đã chọn cách "vứt bỏ sĩ diện". Cô không ngại hỏi những từ đơn giản nhất, kiên trì nói bất chấp ánh nhìn của người khác. Cuối cùng, chính sự "da mặt dày" ấy đã đưa cô trở thành giảng viên tiếng Anh nổi tiếng. Những đứa trẻ không sợ bị từ chối chính là những đứa trẻ có năng lực cạnh tranh cốt lõi khi bước vào xã hội.

Biết cách đối nhân xử thế và có trí tuệ cảm xúc cao

Có những đứa trẻ từ nhỏ đã rất khéo léo, không chỉ hòa đồng với bạn bè mà còn biết quan sát sắc mặt của người lớn để cư xử đúng mực. Trí tuệ cảm xúc (EQ) cao giúp trẻ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ và yêu mến từ mọi người xung quanh.

Một đứa trẻ có EQ cao thường biết đặt mình vào vị trí của người khác, biết nói năng có chừng mực và hiểu rõ giá trị của việc hợp tác cùng có lợi. Ngay cả những tỷ phú công nghệ như Elon Musk, dù xuất thân từ kỹ thuật nhưng cũng cực kỳ giỏi trong việc thuyết phục nhà đầu tư và thu phục lòng người. Sự "tròn trịa" trong giao tiếp không phải là sự giả tạo, mà là kỹ năng sinh tồn cần thiết để con đường thăng tiến và kiếm tiền sau này trở nên hanh thông hơn.

Có kế hoạch tài chính và tư duy để tiền đẻ ra tiền

Tỷ phú Warren Buffett từng nói rằng sự nhạy bén với tiền bạc từ khi còn nhỏ đã giúp ông ích lợi cả đời. Từ năm 6 tuổi, ông đã đi bán kẹo cao su, giao báo và tích trữ từng đồng xu để lên kế hoạch đầu tư. Trái ngược với những người trẻ lớn lên phải sống cảnh cứ cuối tháng là "ví rỗng", những đứa trẻ có ý thức quản lý tài chính sớm sẽ có cái nhìn xa hơn về tương lai.

Cha mẹ nên dạy con nhận biết giá trị của đồng tiền và thói quen tiết kiệm từ sớm. Theo khảo sát của Hiệp hội Tài chính Thanh thiếu niên Trung Quốc, 85% thanh thiếu niên có trải nghiệm kinh doanh sớm thường đạt được độc lập tài chính sớm hơn bạn bè đồng lứa từ 3 đến 5 năm. Trẻ biết lập kế hoạch tài chính sẽ hiểu được giá trị của việc tích lũy tư bản và để tiền làm việc cho mình.

Có ý tưởng, dám nghĩ dám làm và hành động quyết liệt

Cơ hội trong tương lai không dành cho những người chỉ biết nghe lời và đi theo lối mòn, mà thuộc về những người sẵn sàng giơ tay đầu tiên, mở lời đầu tiên và dám thử sai đầu tiên. Những đứa trẻ "thích bày trò" thường sở hữu sức sáng tạo và khả năng biến ý tưởng thành hiện thực một cách mạnh mẽ.

Giống như cậu bé 10 tuổi kiếm được gần 4.000 tệ nhờ bán trà sữa trong một tháng hè, cậu không làm mù quáng mà đã đi khảo sát thị trường và tự học công thức trên mạng. Sự "lì" và quyết liệt trong hành động là đặc điểm chung của các doanh nhân thành đạt như Sam Walton của Walmart. Đừng dùng thước đo "có ích hay không" để đánh giá sở thích của con, bởi biết đâu chính những lần "nghịch ngợm" hôm nay sẽ tạo nên một đế chế kinh doanh trong tương lai.

Trong giáo dục, chúng ta thường bị định kiến rằng phải ngoan ngoãn, thành tích tốt mới là thành công. Nhưng thực tế, những đứa trẻ giỏi kiếm tiền thường phá vỡ những quy tắc đó. Nếu con bạn sở hữu dù chỉ một trong những đặc điểm trên, hãy kiên nhẫn hướng dẫn và nuôi dưỡng để tiềm năng đó trở thành năng lực thực thụ.