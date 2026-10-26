Hơn 97.000 ca mắc mới ung thư mỗi năm: Phát hiện sớm mở cơ hội chăm sóc và điều trị tốt hơn

Ngày 23/10, nhằm đồng hành cùng phụ nữ trong chủ động chăm sóc sức khỏe, tăng cường nhận thức phát hiện sớm nguy cơ ung thư và kết nối các nguồn lực y tế, Long Châu cùng các Sở Y tế, Quỹ Hope Foundation, bệnh viện chuyên khoa, Gene Solutions, 8 tập đoàn dược quốc tế phát động dự án "Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư". Chương trình hướng đến chủ động phòng ngừa, từng bước tháo gỡ những rào cản, xây dựng hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động hơn, liên tục hơn qua từng giai đoạn cuộc đời.

Dự án đánh dấu bước tiến đồng hành cùng phụ nữ Việt trong chủ động chăm sóc sức khỏe, tăng cường nhận thức về phát hiện sớm nguy cơ ung thư. Ảnh: Trần Anh

Phát hiện sớm mở ra cơ hội chăm sóc và điều trị tốt hơn

TS.BS. Trần Đặng Ngọc Linh - Trưởng Bộ môn Ung thư - Đại học Y Dược TP. HCM, Trưởng khoa Xạ trị Phụ khoa - Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM nhận định, ung thư tiếp tục là mối nguy sức khỏe của phụ nữ Việt Nam với khoảng 97.656 ca mắc mới mỗi năm, theo thống kê từ GLOBOCAN. Trong đó, ung thư vú và ung thư cổ tử cung chiếm 37% số ca mới mắc và 30% số ca tử vong do ung thư ở phụ nữ. Độ tuổi 30 - 60 tuổi chiếm 60% số ca được chẩn đoán.

Việc chủ động phòng ngừa, tầm soát sớm sẽ giúp người bệnh có thể phát hiện sớm, tạo cơ hội điều trị hiệu quả hơn. TS.BS. Trần Đặng Ngọc Linh cho biết, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng là những bệnh ung thư có giai đoạn tiền ung thư kéo dài, với tiến bộ khoa học có thể tầm soát, phát hiện từ sớm. Người dân nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có các dấu hiệu cảnh báo cần thăm khám ngay.

Chuyên gia ung bướu nhấn mạnh vai trò của việc kiểm tra sức khỏe, tầm soát sớm. Ảnh: Trần Anh

Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026 - 2035, xác định các giải pháp trọng tâm gồm nâng cao nhận thức cộng đồng, mở rộng sàng lọc, tăng cường năng lực chẩn đoán và điều trị, phát triển hệ thống quản lý dữ liệu và bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ. Mục tiêu đến năm 2030, 50% phụ nữ từ 40 - 70 tuổi được khám và sàng lọc định kỳ; tỷ lệ này dự kiến tăng lên 70% vào năm 2035.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động và mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc tiên tiến. Đó cũng là lý do dự án "Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư" được triển khai nhằm kết nối nguồn lực trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Cùng lan tỏa câu chuyện chăm sóc sức khỏe chủ động

Dự án "Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư" gây chú ý với sự đồng hành của các nghệ sĩ, người nổi tiếng thuộc nhiều thế hệ và lĩnh vực, chung tay xây dựng "Liên minh phụ nữ vì phụ nữ".

"Liên minh phụ nữ vì phụ nữ" đồng hành lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe phụ nữ một cách chủ động. Ảnh: Trần Anh

Tại lễ phát động, NSND Bạch Tuyết, ca sĩ - diễn viên Hari Won, rapper Suboi và vận động viên Châu Tuyết Vân đã chia sẻ về cách yêu thương bản thân, quý trọng sức khoẻ. Đó đơn giản là thói quen lắng nghe cơ thể, chủ động chăm sóc sức khỏe và thực hiện kiểm tra sức khỏe, tầm soát định kỳ.

Với tinh thần thấu hiểu và sẻ chia, "Liên minh phụ nữ vì phụ nữ" sẽ đồng hành xuyên suốt chương trình, góp phần lan tỏa thông điệp "Chăm sóc sức khỏe phụ nữ một cách chủ động", khuyến khích phụ nữ quan tâm bản thân nhiều hơn.

Chính thức khởi động dự án chăm sóc sức khỏe phụ nữ, không còn nỗi lo ung thư

Dự án "Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư" xây dựng hành trình chăm sóc dài hạn với 6 bước kết nối: nhận diện nguy cơ, phòng ngừa chủ động, sàng lọc phù hợp, tầm soát sớm, phát hiện đúng lúc, hỗ trợ tiếp cận điều trị, đồng hành liên tục.

Thông qua chương trình, các đơn vị tập trung vào việc xây dựng những nội dung y khoa chính xác, dễ hiểu và có trách nhiệm góp phần nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ.

Đại diện Long Châu trao tặng 3.000 gói khám, tầm soát ung thư, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho phụ nữ. Ảnh: Trần Anh

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động: Truyền thông, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng; kết nối chuyên môn và nguồn lực y tế; phối hợp triển khai các chương trình khám, tầm soát phù hợp; huy động nguồn lực xã hội, thiện nguyện; cùng "Liên minh phụ nữ vì phụ nữ" lan tỏa thông điệp về phòng chống các các bệnh lý phụ khoa và ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư cổ tử cung.

Trong khuôn khổ buổi lễ phát động, Long Châu đã trao tặng 3.000 gói khám, tầm soát ung thư cho phụ nữ đến Sở Y tế TP.HCM, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng và Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, gia tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế tiên tiến và các xét nghiệm chất lượng cho phụ nữ ở các địa phương.

TS.BSCKII. Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, kiêm Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam. Ảnh: Trần Anh

TS.BSCKII. Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, kiêm Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam nhấn mạnh, để triển khai hiệu quả, chương trình cần theo 3 định hướng trọng tâm. Thứ nhất, nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động chủ động chăm sóc sức khỏe ở phụ nữ. Thứ hai, bảo đảm tính liên tục trong quá trình chăm sóc sức khỏe, từ truyền thông, dự phòng, sàng lọc, chẩn đoán đến điều trị. Thứ ba, phát huy sức mạnh hợp tác giữa ngành y tế, tổ chức nghề nghiệp và khu vực tư nhân vì lợi ích cộng đồng.

BSCKII. Huỳnh Thanh Huynh - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, kiêm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Trần Anh

BSCKII. Nguyễn Văn Bé Hai - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Trần Anh

Đồng thời, BSCKII. Huỳnh Thanh Huynh - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, kiêm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng và BSCKII. Nguyễn Văn Bé Hai - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của dự án. Các đại diện mong muốn các hoạt động sẽ gắn kết với y tế cơ sở, trạm y tế tại các địa phương, giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn dễ dàng tiếp cận y tế hơn.

Cam kết hành động thiết thực, đồng hành dài hạn

Bà Võ Thị Kiều Chinh - Giám Đốc Kinh Doanh & Tiếp Thị Gene Solutions chia sẻ: "Khi đồng hành cùng dự án "Vì Phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư" Gene Solutions hy vọng đóng góp nền tảng khoa học, giải pháp y học chính xác, công nghệ và năng lực chuyên môn về xét nghiệm di truyền; bên cạnh lợi thế về mạng lưới, nền tảng số và khả năng tiếp cận cộng đồng rộng khắp của Long Châu, chúng tôi cùng chung mục tiêu có thể giúp mỗi người phụ nữ Việt Nam gia tăng cơ hội chủ động chăm sóc sức khỏe của mình. Chúng tôi hy vọng, khi hiểu đúng về sức khỏe và các yếu tố nguy cơ, được tư vấn bởi các chuyên gia uy tín, nỗi lo của phụ nữ có thể từng bước được chuyển thành những hành động chủ động và có cơ sở hơn."

Bà Võ Thị Kiều Chinh - Giám Đốc Kinh Doanh & Tiếp Thị Gene Solutions. Ảnh: Trần Anh

Chung tinh thần Vì một Việt Nam khỏe mạnh, bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu khẳng định: "Tôi kỳ vọng từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một hành trình dài hạn và liên tục: Từ hiểu đúng nguy cơ, chủ động phòng ngừa, tiếp cận tầm soát phù hợp, đến phát hiện sớm và kết nối với các cơ sở y tế khi cần thiết. Mong rằng ngày càng nhiều phụ nữ Việt Nam sống khỏe mạnh hơn, chủ động hơn và an tâm hơn về tương lai của mình. Long Châu sẽ tiếp tục phát huy lợi thế mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc, hơn 240 trung tâm tiêm chủng, đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế và hệ sinh thái công nghệ để đưa các hoạt động chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân. Đây tiếp tục là bước tiến trên hành trình xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, bền vững và lấy con người làm trung tâm, hiện thực hoá tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ."

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu chia sẻ về tầm nhìn của dự án. Ảnh: Trần Anh

Ngay sau lễ khởi động, các đơn vị sẽ đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe trên đa nền tảng. Cùng với đó, các hoạt động thăm khám, tầm soát và tư vấn cùng chuyên gia y tế sẽ sớm được triển khai ở các địa phương trong thời gian tới.