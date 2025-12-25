Hơn 63.000 bài thi IELTS bị sai điểm: Đơn vị tổ chức xử lý thế nào?

Trang chủ của tổ chức IELTS đã xác nhận sự việc trên. Theo đó, trong phần Hỗ trợ thí sinh (Frequently Asked Questions), tổ chức này cho biết các bài thi bị ảnh hưởng từ 24/8/2023 đến 4/9/2025. Vào khoảng thời gian này, trên toàn cầu đã có hơn 7,5 triệu bài thi IELTS được thực hiện.

Trong số đó, 63.216 bài của 62.794 thí sinh cần được chấm điểm lại do sự cố kỹ thuật. Hầu hết bài thi được tăng điểm, trong đó, 2/3 tổng số ca không làm thay đổi điểm tổng, còn lại 1/3 tăng hoặc giảm điểm tổng khoảng 0.5.

Cụ thể, 58.867 bài thi có ít nhất một kỹ năng được tăng điểm, chiếm 93% tổng số bài thi bị điều chỉnh điểm. Ngược lại, 4.344 bài thi có ít nhất một kỹ năng bị giảm điểm. Chỉ 5 trường hợp ghi nhận vừa có kỹ năng được tăng điểm vừa có kỹ năng bị giảm điểm.

Điều đó khiến 20.600 bài thi tăng 0.5 điểm tổng IELTS, 1.115 bài thi giảm 0.5 điểm tổng, còn lại không ảnh hưởng tới điểm tổng. Đáng chú ý, đơn vị này ghi nhận hai bài thi tăng 1 điểm tổng. Những người bị ảnh hưởng sẽ nhận được phiếu báo điểm mới.

63.216 bài thi IELTS của 62.794 thí sinh bị sai điểm từ tháng 8/2023 đến tháng 9/2025. (Ảnh minh hoạ)

"Sự cố kỹ thuật đã được khắc phục hoàn toàn. IELTS đã triển khai thêm các lớp bảo vệ, hệ thống kiểm tra tự động và quy trình kiểm toán chặt chẽ hơn để ngăn ngừa tái diễn" , đơn vị sở hữu bài thi cho biết.

Trước đó, tối ngày 12/11, nhiều thí sinh tại Việt Nam bất ngờ nhận được email từ Hội đồng Anh hoặc IDP – hai đơn vị tổ chức thi IELTS tại Việt Nam, thông báo điểm thi IELTS thay đổi ở kỹ năng Reading (Đọc) và Listening (Nghe).

Đối với nhiều thí sinh, điểm IELTS có ý nghĩa quan trọng, dù là để xét tuyển đại học, xin việc hay xin visa/di trú. Sự thay đổi về điểm số có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc đáp ứng hoặc không đáp ứng điều kiện.

Nhà cung cấp IELTS khẳng định đây là "sự cố kỹ thuật nội bộ" không liên quan đến bất kỳ cuộc tấn công mạng nào. Dữ liệu cá nhân của thí sinh vẫn được bảo mật.

Thí sinh bị ảnh hưởng có thể chọn hoàn 100% lệ phí thi (hơn 4,6 triệu đồng) hoặc thi lại miễn phí; hạn chót để xác nhận là trước tháng 5/2026. Các khoản hoàn tiền sẽ được xử lý trong vòng 30 ngày. Điểm cũ không còn giá trị sử dụng.

Tổ chức này cũng sẵn lòng cung cấp thêm tài liệu hỗ trợ hoặc thư giải thích về sự việc “nếu thí sinh cần tài liệu hoặc thư giải thích cho các trường đại học, nhà tuyển dụng hoặc cơ quan nhập cư”.