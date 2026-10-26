Hơn 50 cô gái casting Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026, tân hoa hậu nhận giải 300 triệu đồng

Sau khi nhận số báo danh, từng thí sinh lần lượt giới thiệu bản thân rồi trình bày thế mạnh riêng qua các phần ca hát, diễn xuất hoặc giao tiếp bằng tiếng Anh. Theo ban tổ chức, một số gương mặt gây chú ý nhờ phần thể hiện năng khiếu và sự tự tin khi dùng ngoại ngữ, nhận được phản hồi tích cực từ giám khảo.

Phần thử thách đáng chú ý nhất là màn hỏi đáp trực tiếp. Thí sinh được giám khảo đặt câu hỏi về kiến thức văn hóa, du lịch, trải nghiệm thực tế và cách các cô hiểu về những giá trị truyền thống. Qua đó, hội đồng đánh giá khả năng diễn đạt, ứng biến cũng như góc nhìn của từng người trước các vấn đề liên quan đến bản sắc Việt Nam.

Ngồi ghế giám khảo cùng Hoa hậu Châu Ngọc Bích có ông Lê Thanh Liêm, trưởng ban tổ chức; nhà thiết kế Ngô Nhật Huy; Á hậu Đặng Thắm; Vũ Thái; Hoa hậu Nina Rose; Phạm Thị Hải Yến; Á hậu Leina Phương và bà Phan Thị Anh Thư, phó ban tổ chức.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Làng du lịch Mỹ Khánh, Cần Thơ. Thí sinh sẽ tranh tài ở bốn phần thi gồm trang phục dân tộc, áo tắm, dạ hội và ứng xử. Trong đó, phần ứng xử xoay quanh các chủ đề văn hóa, du lịch và bảo tồn di sản, nhằm thử thách tư duy cũng như quan điểm của thí sinh trước những vấn đề thực tiễn.

Trước chung kết, các người đẹp dự kiến có chuỗi hoạt động trải nghiệm miệt vườn, thử thách ẩm thực tại Làng du lịch Mỹ Khánh, tìm hiểu văn hóa vùng đất Tây Đô và tham quan làng nghề truyền thống ở địa phương. Ban tổ chức cũng lên kế hoạch cho các hoạt động cộng đồng như hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn và tuyên truyền bảo vệ môi trường sông nước.

Tân hoa hậu sẽ nhận giải thưởng trị giá 300 triệu đồng, á hậu 1 nhận 200 triệu đồng và á hậu 2 nhận 100 triệu đồng. Cuộc thi còn có các giải phụ như Người đẹp Du lịch, Người đẹp Biển, Người đẹp Bikini, Người đẹp Tài năng và Người đẹp Truyền thông.

Theo ban tổ chức, Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt hội tụ nhan sắc, kiến thức văn hóa và khả năng quảng bá du lịch, đồng thời lan tỏa thông điệp phát triển du lịch gắn với gìn giữ văn hóa và phát triển bền vững.