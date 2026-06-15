Đại diện nhà mạng Viettel cho biết, đúng 0h00 ngày 15/06/2026, nhà mạng này đã thực hiện khóa SIM một chiều (khách hàng không thể nhắn tin và thực hiện cuộc gọi đi) đối với toàn bộ các thuê bao di động chưa hoàn tất việc xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08.

Đây là biện pháp bắt buộc theo lộ trình của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm làm sạch không gian mạng, bảo vệ an toàn thông tin và tài sản cho người sử dụng viễn thông.

Đối với các khách hàng bị khóa SIM một chiều từ ngày 15/6, Viettel Telecom lưu ý, hệ thống của nhà mạng này sẽ tự động mở lại ngay sau khi khách hàng hoàn thành việc xác thực thông tin.

Viettel cũng thông tin hai cách khôi phục dịch vụ nhanh nhất: Thực hiện tại nhà bằng cách đăng nhập vào ứng dụng My Viettel, Viettel Tammi và VNeID để tự thực hiện các bước xác thực thông tin.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể xác thực thông tin tại 50.000 điểm xác thực thông tin do Viettel bố trí trên toàn quốc.

Khách hàng mang theo Căn cước công dân gắn chip đến trực tiếp các Cửa hàng Viettel, Viettel Store hoặc điểm ủy quyền, điểm bán, chuỗi cửa hàng của Thế giới di động, Hoàng Hà Mobile gần nhất để được nhân viên hỗ trợ miễn phí.

Với khách hàng là người cao tuổi, người khuyết tật chỉ cần gọi 18008098, bấm phím 0 và cung cấp thông tin cho tổng đài viên, nhân viên Viettel sẽ đến tận nhà hỗ trợ khách hàng xác thực.

VinaPhone cho biết, đúng 9h00 ngày 15/6, nhà mạng này cũng sẽ khoá khoảng 3 triệu thuê bao chưa xác thực thông tin.

Với các khách hàng này, có thể thực hiện xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng My VNPT hoặc đến các điểm giao dịch của VinaPhone để được hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp.

MobiFone khuyến nghị, khách hàng cần chủ động xác nhận thông tin trên các ứng dụng VNeID/My MobiFone để đảm bảo việc xác thực thông tin thuê bao nhanh và thuận tiện nhất.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ tổng đài hoặc đến các cửa hàng MobiFone gần nhất để được hướng dẫn trực tiếp.

Thu hồi số nếu không xác thực thông tin thuê bao

Theo quy định, các thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa hoàn thành thủ tục trước thời điểm quy định có hiệu lực (15/06/2026) sẽ bị khóa một chiều (chiều gọi và nhắn tin đi). Sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà vẫn chưa xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều.

Đối với thuê bao thay đổi thiết bị đầu cuối, nếu không thực hiện xác thực lại theo quy định, thuê bao sẽ bị khóa một chiều sau 2 giờ. Sau 30 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà vẫn chưa xác thực, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều.

Đối với thuê bao bị chủ sở hữu từ chối sử dụng trên ứng dụng VNeID, người dùng có 5 ngày để thực hiện xác thực lại. Hết thời hạn này mà chưa xác thực, thuê bao sẽ bị khóa một chiều. Sau 60 ngày kể từ ngày bị khóa một chiều, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều.

Đối với cả ba trường hợp nêu trên, nếu không hoàn tất xác thực trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm bị khóa hai chiều, số thuê bao sẽ bị thu hồi và hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông sẽ chấm dứt theo quy định.