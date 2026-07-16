Khuôn mặt anh Khương Quốc Tuấn (44 tuổi, thôn Nghĩa Hưng 1, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) thất thần vì thiếu ngủ, ngồi trên giường bệnh, một tay ôm con, tay đút sữa cho con uống. Miệng anh liên tục động viên, dỗ dành mong con uống thêm ngụm sữa để có sức chiến đấu với bệnh tật. Thế nhưng, uống chưa hết nửa bình sữa, bé Khương Thị Kim Huệ (14 tháng tuổi, con gái anh Tuấn) đã nôn ói hết ra ngoài, quấy khóc.

Anh Tuấn bên con gái bệnh tật Bé Kim Huệ được kết luận mắc bệnh u sarcoma đã di căn lên gan, não và phổi.

Vừa thay áo cho con, anh Tuấn vừa thở dài chia sẻ, "ngoài 40 tuổi tôi mới lấy vợ, mới được làm cha. Chưa kịp hưởng trọn niềm hạnh phúc thì đã cũng sống trong lo âu vì con mắc bệnh hiểm nghèo. Nhìn con bé bỏng vật vã trong đau đớn mà bất lực, lòng tôi đau như cắt. Vợ chồng tôi đã kiệt quệ rồi, chỉ mong các mạnh thường quân thương giúp con có thêm cơ hội được sống".

Anh Tuấn làm nghề nuôi ong thuê, thu nhập khoảng 200.000 đồng/ngày, nếu công việc đều đặn, mỗi tháng anh kiếm được khoảng 5-6 triệu đồng. Vật lộn với cuộc sống làm thuê làm mướn nên mãi ngoài 40 tuổi, anh Tuấn mới lập gia đình.

Chị Nga chia sẻ bệnh tình của con gái.

3 năm trước, anh Tuấn gặp chị Bùi Thị Nga (34 tuổi, quê ở Huế) rồi nên duyên vợ chồng. Chị Nga ít hơn chồng 10 tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn nên xa gia đình vào Gia Lai làm thuê trong một quán cơm bình dân.

Kết hôn muộn, chờ đợi mãi vẫn chưa có con, làm được đồng nào, họ dành dụm điều trị hiếm muộn. Hơn một năm chạy chữa, hạnh phúc vỡ oà khi biết tin chị Nga mang thai. Thế nhưng niềm vui ấy cũng đi kèm chuỗi ngày thấp thỏm.

"Tôi liên tục đau bụng, đi khám thì bác sĩ kết luận có nguy cơ sinh non nên phải nhập viện theo dõi gần như suốt thai kỳ. May mắn, bé Kim Huệ chào đời khỏe mạnh, nặng 3,1kg, khiến cả gia đình tin rằng những tháng ngày khó khăn đã qua.

Nhưng rồi khi con 3 tháng tuổi thì trên đầu bé xuất hiện vài nốt đỏ giống vết muỗi đốt. vợ chồng chỉ nghĩ dị ứng thông thường, nhưng các nốt ngày càng nhiều, sưng to. Sau nhiều tháng điều trị và làm các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ kết luận bé mắc u sarcoma đã di căn lên gan, não và phổi", chị Nga nghẹn lời chia sẻ.

Đầu bé Kim Huệ nổi nhiều u cục đau đớn.

Từ đó đến nay, tuổi thơ của bé Kim Huệ gắn liền với bệnh viện và đã trải qua nhiều đợt hóa chất để níu kéo sự sống. Sau mỗi lần vào thuốc, bé thường sốt cao, nôn ói, nhiễm trùng đường ruột.

14 tháng tuổi nhưng bé Kim Huệ chỉ nặng khoảng 9kg, đi chưa vững và bi bô tập nói. Đầu của cháu bé nổi nhiều u cục to như viên bi, như quả trứng gà. Khuôn mặt đứa trẻ lúc nào cũng nhăn nhó, ngấm lệ vì những cơn đau dai dẵng, liên tiếp hành hạ.

Từ ngày con lâm bệnh, vợ chồng anh Tuấn phải chuyển về ở nhờ nhà ngoại để thuận tiện đưa con đến bệnh viện điều trị. Những ngày con sốt cao sau hóa chất, cả 2 vợ chồng thay nhau thức trắng đêm bế con, chườm mát, chăm sóc. Khi con tạm ổn, anh Tuấn lại tranh thủ xin làm phụ hồ tại các công trình gần bệnh viện để kiếm tiền trang trải ăn uống qua ngày.

"Bệnh của con không đáp ứng được hoá chất thông thường mà bảo hiểm chi trả nên phải mua ngoài, mỗi tháng vào 4 đợt, mỗi đợt hết 800.000 đồng. Đó là chưa kể ăn uống, bỉm sữa hàng ngày.

Con ốm nặng nên vợ chồng tôi ở viện thay nhau túc trực, chăm sóc, không thể làm gì kiếm thu nhập. Tất cả các chi phí phụ thuộc vào số tiền đi vay. Tính đến nay, tôi đã vay hơn 100 triệu đồng rồi. Thời gian điều trị cho con còn rất dài, tôi biết xoay xở đâu để tiếp tục cứu con", anh Tuấn lo lắng.

Anh Tuấn khẩn cầu sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để con gái có thêm cơ hội tiếp tục điều trị.

Ông Đỗ Văn Túc, Trưởng thôn Nghĩa Hưng 1 (xã Biển Hồ) cho biết, trước đây gia đình anh Tuấn thuộc diện cận nghèo. Cha mất sớm, mẹ thường xuyên đau yếu không thể lao động, em trai sức khỏe không tốt nên mọi gánh nặng đều đặt lên vai anh Tuấn. Sau khi lập gia đình, nhà có thêm nhân lực nên được thoát nghèo. Giờ con gái đầu lòng bệnh tật lại khiến cả nhà rơi vào cảnh khốn khó.

"Hơn 40 tuổi mới lập gia đình, mong mỏi mãi mới có được đứa con thì cháu lại mắc bệnh hiểm nghèo. Chi phí điều trị quá lớn khiến vợ chồng phải vay mượn khắp nơi.

Vừa qua, thôn đã hướng dẫn gia đình hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét duyệt bổ sung vào diện hộ cận nghèo mong vợ chồng anh Tuấn giảm bớt phần nào gánh nặng trong quá trình chữa bệnh cho con. Mong rằng hoàn cảnh của cháu Kim Huệ nhận được sự đồng cảm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cháu bé có thêm cơ hội điều trị, giành lại sự sống", ông Túc chia sẻ.