Hơn 40% người lớn tuổi được khảo sát chưa đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV)

Cụ thể, cứ 10 người có bệnh nền từ 50 tuổi trở lên thì có 8 người (80%) lo ngại về nguy cơ mắc bệnh do RSV, song gần một nửa (45%) cho rằng bệnh do RSV không nghiêm trọng, đặc biệt là đối với người lớn tuổi và những người có một số bệnh lý nền nhất định.

Khảo sát nhấn mạnh tầm quan trọng về nâng cao nhận thức cộng đồng về RSV, vi rút gây hơn 5 triệu ca nhiễm trên toàn cầu mỗi năm, đặc biệt là nhóm người mắc một số bệnh mạn tính nhất định như đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen suyễn, bệnh mạch vành hoặc suy tim – đây là nhóm có nguy cơ nhiễm RSV mức độ nặng cao hơn. Tại Việt Nam, ước tính trong 5 năm có khoảng 4,6 triệu ca nhiễm trùng hô hấp cấp do RSV ở người từ 60 tuổi trở lên.

Khảo sát được thực hiện trực tuyến trên toàn cầu với 4.656 người 50 tuổi tham gia từ 8 quốc gia (Brazil, Bỉ, Canada, Đức, Nhật Bản, Ba Lan, Mexico và Tây Ban Nha). Kết quả được công bố trong Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV toàn cầu (chiến dịch "Hãy hành động để chống lại RSV"), nhấn mạnh khoảng trống đáng kể trong hiểu biết về mức độ nghiêm trọng của RSV, cũng như ảnh hưởng của bệnh do RSV gây ra ở người từ 50 tuổi trở lên có một số bệnh nền nhất định.

Chiến dịch năm nay với chủ đề "Make Your Move Against RSV" (tạm dịch: "Hãy hành động để chống lại RSV") nhằm nâng cao nhận thức về tác động của RSV và nhắc nhở cộng đồng không xem nhẹ sự nghiêm trọng của bệnh do RSV.

Nhận thức chưa đầy đủ về RSV khiến bệnh do virus này gây ra bị đánh giá thấp, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh nặng và nhập viện ở nhóm người lớn có nguy cơ cao. Tác động của bệnh có thể kéo dài, ước tính có khoảng 14% bệnh nhân trưởng thành nhập viện vì RSV cần được tiếp tục chăm sóc y tế ở mức độ cao hơn sau xuất viện so với tình trạng sinh hoạt trước đó.

RSV là mối đe dọa chưa được nhận diện đúng ở nhóm người có một số bệnh nền nhất định từ 50 tuổi trở lên:

- Dù 80% người có một số bệnh nền nhất định từ 50 tuổi trở lên bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng hô hấp nghiêm trọng như RSV, chỉ có một nửa (55%) nhận thức rằng RSV có thể gây nguy hiểm với sức khỏe.

- Khoảng 2 trên 3 (60%) người mắc bệnh nền tim mạch không biết rằng RSV có thể gây biến chứng nghiêm trọng, dù nguy cơ diễn tiến nặng các tình trạng suy tim hoặc biến cố tim mạch cấp hiện có của họ khi nhập viện vì RSV cao gấp hơn ba lần.

Dù đã chủ động quản lý các bệnh lý khác, RSV vẫn thường bị bỏ sót: 82% người tham gia khảo sát nói rằng họ đang chủ động kiểm soát bệnh nền của mình, nhưng 63% lại chưa từng trao đổi về RSV với chuyên gia y tế.

Những hiểu biết sai lầm về RSV đang khiến nhiều người đối mặt với nguy cơ cao

- 26% người tham gia khảo sát hiểu sai vì cho rằng RSV là một dạng virus cúm.

- 27% nghĩ rằng RSV chỉ ảnh hưởng đến phổi và hệ hô hấp, dẫn đến việc đánh giá thấp nguy cơ kéo dài của bệnh.

Tiến sĩ Elena DeAngelis, Giám đốc Y khoa, GSK Việt Nam chia sẻ: "Kết quả khảo sát trên quy mô toàn cầu cho thấy một thực tế đáng lo ngại: ngay cả trong nhóm người có một số bệnh nền nhất định từ 50 tuổi trở lên – đối tượng có nguy cơ diễn tiến nặng và nhập viện vì bệnh do RSV cao hơn, thì nhiều người vẫn đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của loại virus này. Bệnh do RSV có thể ảnh hưởng đáng kế đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh, đặc biệt là đối với những người mắc các bệnh mạn tính từ trước. Chính vì thế, việc nâng cao nhận thức về mức độ nghiêm trọng tiềm ẩn của bệnh do RSV gây ra là hết sức cần thiết. Chúng tôi khuyến khích mọi người, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao, chủ động trao đổi với các chuyên gia y tế để hiểu rõ hơn về RSV."