Hơn 3.300 ca mắc sởi, Đồng Nai chỉ đạo "khẩn"

Ngày 2-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đã ký văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan, các địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch sởi trên địa bàn tỉnh.

Bệnh nhân điều trị bệnh sởi tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Tính đến hết ngày 1-12, toàn tỉnh ghi nhận 3.336 ca mắc sởi, tăng 3.333 ca so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2019 (là năm có dịch sởi với 1.868 ca). Trong đó, có 2 trường hợp ở TP Biên Hòa và huyện Trảng Bom đã tử vong do bệnh sởi.

Hiện nay, mỗi ngày tỉnh ghi nhận trung bình 90 ca mắc sởi. Trong số đó có đến 95% bệnh nhân chưa được tiêm vắc - xin sởi, tập trung ở trẻ dưới 5 tuổi.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch sởi; phổ biến đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động tại đơn vị chủ động triển khai những biện pháp phòng bệnh.

Sở Y tế theo dõi chặt chẽ tình hình dịch sởi trên địa bàn. Chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để xử lý triệt để các ổ dịch. Thường xuyên đánh giá nguy cơ dịch bệnh và phối hợp chia sẻ, cập nhật tình hình dịch và các biện pháp kiểm soát dịch sởi với các địa phương lân cận.

Mặt khác, tiếp tục rà soát, tiêm chủng vắc - xin phòng sởi cho các nhóm đối tượng, nhất là những nơi có nguy cơ bùng phát bệnh sởi hoặc nơi có tỉ lệ tiêm chủng phòng bệnh sởi thấp, không bỏ sót các trường hợp chưa được tiêm chủng đầy đủ vắc - xin sởi.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh sởi, phân luồng, cách ly y tế, phòng, chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực trong giám sát, chẩn đoán, điều trị bệnh sởi.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn và tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trong tỉnh triển khai ngay các biện pháp phòng bệnh sởi theo hướng dẫn của ngành y tế. Vận động các gia đình đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Cần thông báo ngay cho các cơ sở y tế khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để được cách ly, xử lý kịp thời.

Sở Tài chính phối hợp Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí theo đề xuất của ngành y tế và các đơn vị liên quan đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho công tác phòng, chống dịch sởi.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND cấp xã tăng cường phối hợp với ngành y tế triển khai hiệu quả các biện pháp phòng sởi, nhất là rà soát những trẻ chưa được tiêm vắc - xin phòng sởi để tiêm theo quy định. Xử lý triệt để các ổ dịch sởi tại cộng đồng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định.