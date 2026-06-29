Hơn 2.000 thành viên từ các gia đình ba thế hệ cùng Trường Giang, Lương Thế Thành, Lê Phương khuấy động "Ngày hội gia đình" Long Châu

Sự kiện còn "nóng" hơn với sự xuất hiện của các nghệ sĩ đình đám Trường Giang, Lương Thế Thành và Lê Phương trong vai trò người "tiếp lửa".

Hàng ngàn người cùng sải bước đi bộ, lan tỏa tinh thần sống khỏe chủ động

Sau thành công tại Đà Nẵng và Nha Trang, Long Châu tiếp tục tổ chức Ngày hội gia đình 2026 tại TP. Cần Thơ với điểm nhấn là giải đi bộ đồng hành cự ly 1km cho gia đình ba thế hệ. Chương trình diễn ra đúng dịp Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), hướng đến đưa hoạt động thể chất trở thành dịp kết nối giữa các thế hệ trong gia đình, tạo cơ hội để các thành viên cùng tham gia sự kiện cộng đồng và dành thời gian chất lượng cho nhau.

Diễn viên Trường Giang giao lưu cùng các gia đình đa thế hệ tại Cần Thơ.

Ngay từ sáng sớm, Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều) đã rộn ràng tiếng cười nói và ngập tràn sắc màu từ hàng nghìn thành viên của 500 gia đình ba thế hệ cùng hội tụ. Ai ai cũng háo hức tham gia giải đi bộ đặc biệt, nơi phần thưởng ý nghĩa nhất không phải tấm huy chương mà chính là niềm vui, sức khoẻ và những kỷ niệm vô giá bên người thân yêu. Trên các cung đường xanh mát, ông bà, bố mẹ có dịp có dịp chậm lại để trò chuyện, chia sẻ để thấu hiểu nhau hơn. Trong khi đó, các bạn nhỏ hăng hái chinh phục thử thách giữa tiếng cổ vũ, hò reo. Tất cả đã tạo nên một góc ấm áp, tràn đầy yêu thương giữa lòng TP. Cần Thơ trong Ngày Gia đình Việt Nam.

Diễn viên Lương Thế Thành tiếp sức con trai chinh phục thử thách.

Gia đình diễn viên Lê Phương hào hứng với hoạt động đi bộ gắn kết, nâng cao sức khoẻ.

Hành trình này còn sôi động hơn với sự xuất hiện đặc biệt của nghệ sĩ Trường Giang, diễn viên Lương Thế Thành và diễn viên Lê Phương. Trong vai trò tiếp sức, dàn sao Việt đã mang đến những phần giao lưu vui nhộn, lan tỏa thông điệp "Gắn kết thế hệ - Trọn vẹn yêu thương". Ban tổ chức cũng trao giải cho các đội gia đình hoàn thành hành trình và tổ chức quay số may mắn với nhiều phần quà hấp dẫn.

Tại Ngày hội gia đình Long Châu, các thành viên còn được tư vấn và kiểm tra sức khỏe miễn phí.

Bên cạnh đó, Ngày hội gia đình còn mang đến các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình như: tầm soát sức khỏe, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, tư vấn tiêm chủng miễn phí… Các bác sĩ tận tình tư vấn, mang đến nhiều thông tin y khoa bổ ích về dự phòng sức khỏe, qua đó khuyến khích mỗi người chủ động phòng bệnh, xây dựng lối sống lành mạnh cho mình và người thân.

Tham gia sự kiện, các gia đình còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động tương tác thú vị, khu trò chơi dành cho các em nhỏ và nhận quà sức khỏe ý nghĩa từ Long Châu.

Gia đình đa thế hệ thêm gắn kết qua "Ví khoẻ nhà ta"

Không chỉ kết nối các thành viên qua hoạt động chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm, gian hàng Long Châu tại Ngày hội gia đình còn thu hút hàng ngàn lượt quan tâm khi giới thiệu tiện ích đột phá: "Ví khoẻ nhà ta" - tài khoản gia đình tích lũy điểm thưởng siêu tiện lợi.

Theo đó, "Ví khoẻ nhà ta" là tính năng mới, giúp nhiều thành viên trong cùng nhà liên kết vào một tài khoản chung trên ứng dụng Long Châu, nhằm cộng dồn chi tiêu, tích lũy điểm thưởng và nhận nhiều ưu đãi đặc biệt. Cụ thể, người dùng chỉ cần xác thực thông tin gia đình (tối thiểu 3 thành viên) thông qua xác thực "Thông tin cư trú" trên ứng dụng VNeID, kích hoạt ví là có thể bắt đầu hành trình tích lũy.

"Ví khỏe nhà ta" giúp kết nối chi tiêu chăm sóc sức khỏe của các thành viên trong gia đình vào một tài khoản chung.

Đặc biệt, ngay khi mở tài khoản, gia đình được nhận ngay 3 món quà miễn phí (gồm: khẩu trang, bông tẩy trang, kem đánh răng) cùng loạt voucher hấp dẫn hơn 1 triệu đồng áp dụng cho đa dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thiết yếu như: mua thuốc, thực phẩm chức năng, trang bị các thiết bị y tế, tiêm phòng, xét nghiệm… Các phần quà có thể sử dụng được ngay lập tức mà không cần phát sinh đơn hàng.

Giải pháp mới từ Long Châu cho phép gia đình tích lũy điểm thưởng từ các nhu cầu chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Đây không chỉ là giải pháp thiết thực giúp gia đình giảm gánh nặng tài chính, tiết kiệm chi tiêu mà còn là nền tảng giúp xoá nhoà khoảng cách địa lý trong chăm sóc sức khỏe gia đình. Thông qua dữ liệu được đồng bộ trong tài khoản, người con dù ở xa có thể dễ dàng quản lý đơn thuốc huyết áp của bố mẹ già ở quê, đồng thời thuận tiện theo dõi lịch tiêm phòng của các em nhỏ… chỉ trên một ứng dụng duy nhất. Từ đó, việc quan tâm và chăm sóc thường nhật thuận tiện hơn, trở thành sợi dây gắn kết tình cảm đa thế hệ.

Hành trình kết nối yêu thương vẫn tiếp tục

Trong nhịp sống hiện đại, khi sự bận rộn cùng những lo toan về "cơm áo gạo tiền", thành tích, học tập vô tình tạo nên khoảng cách thế hệ, những dịp cuối tuần để cả gia đình quây quần bên nhau càng trở nên quý giá. Chính vì vậy, những hoạt động cộng đồng như "Ngày hội gia đình" không chỉ mang đến cơ hội rèn luyện sức khỏe, mà còn kết nối cả gia đình, nâng cao tinh thần đồng hành giữa các thế hệ.

Ngày hội gia đình Long Châu mang đến "thời gian chất lượng" kết nối cả gia đình.

Đại diện Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu bày tỏ: "Ngày hội gia đình là cơ hội để cả gia đình ông bà, bố mẹ và các bé gắn kết, cùng nhau tạo thêm những khoảnh khắc hạnh phúc đáng nhớ. Đặc biệt, thế hệ trẻ trẻ và ông bà ngày nay không có nhiều cơ hội để gần gũi và sẻ chia cùng nhau. Thông qua sự kiện này, Long Châu mong muốn tạo không gian để các gia đình lưu giữ được nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Đồng thời, đây còn là dịp để mọi người cùng nâng cao tinh thần sống khỏe chủ động, lan tỏa thói quen khoa học, lành mạnh. Trên hành trình đó, Long Châu sẽ luôn là "điểm tựa" tin cậy, gần gũi, tận tâm chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình, kiên định vì một Việt Nam khỏe mạnh."

Ngày hội gia đình Long Châu tại Cần Thơ thu hút hơn 2.000 người tham dự đến từ các gia đình đa thế hệ.

"Ngày hội gia đình" vừa qua ở Cần Thơ là điểm dừng tại miền Tây nằm trong chuỗi sự kiện vì sức khỏe gia đình Việt trong năm 2026 của Long Châu. Thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục mở rộng đến nhiều tỉnh thành trên cả nước.