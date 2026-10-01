Hơn 20 năm phát sóng, vì sao chưa có người chơi nào chinh phục trọn vẹn 15 câu hỏi của Ai Là Triệu Phú?

Lên sóng lần đầu vào tháng 1/2005, Ai Là Triệu Phú trở thành một trong những gameshow kiến thức quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Người chơi lần lượt trả lời 15 câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực để chinh phục các mốc tiền thưởng. Thế nhưng, sau hơn hai thập kỷ, chương trình vẫn chưa tìm được người trả lời đúng toàn bộ 15 câu hỏi trong phần thi chính thức.

Câu hỏi số 15 đã xuất hiện chính thức 3 lần trong lịch sử chương trình. Đáng chú ý, có người từng đứng trước cơ hội trả lời đúng câu cuối cùng nhưng quyết định dừng cuộc chơi, trong khi một người khác chấp nhận mạo hiểm và phải ra về với số tiền thưởng thấp hơn.

Trường hợp đầu tiên là Nguyễn Lê Anh, người chơi tham gia chương trình phát sóng ngày 9/9/2008. Khi đó, anh là kỹ sư xây dựng và đã lần lượt vượt qua 14 câu hỏi để tiến đến thử thách cuối cùng. Câu hỏi được đưa ra là: “Tác phẩm ‘Đời thừa’ của Nam Cao lần đầu tiên được đăng trên báo nào?”. Bốn phương án lần lượt là Ngày nay, Tiểu thuyết thứ bảy, Nông cổ mín đàm và Phụ nữ tân văn.

Sau khi suy luận và loại một số phương án, Lê Anh vẫn không đủ tự tin để lựa chọn đáp án cuối cùng. Anh quyết định dừng cuộc chơi, nhận 80 triệu đồng. Tuy nhiên, khi được hỏi nếu tiếp tục thì sẽ chọn phương án nào, anh đưa ra đáp án B - Tiểu thuyết thứ bảy. Đây cũng chính là đáp án đúng. Lê Anh vì thế trở thành người đầu tiên trong lịch sử chương trình tiến tới câu hỏi thứ 15, dù không chính thức trả lời câu hỏi này để giành giải thưởng cao nhất.

Nguyễn Lê Anh là người chơi đầu tiên tiến đến câu hỏi cuối cùng

Hơn 12 năm sau, câu hỏi số 15 mới xuất hiện trở lại, trong số phát sóng ngày 5/1/2021. Người chơi Trần Đặng Đăng Khoa đã trả lời đúng 14 câu trước đó và quyết định tiếp tục thay vì dừng cuộc chơi. Câu hỏi cuối yêu cầu xác định tác phẩm của nhà thơ Lê Anh Xuân có hai câu thơ: “Trường Sơn chí lớn ông cha/Cửu Long lòng mẹ bao la sóng trào”. Đăng Khoa chọn Dáng đứng Việt Nam, trong khi đáp án chính xác là Nguyễn Văn Trỗi. Vì trả lời sai, anh kết thúc phần thi với 22 triệu đồng, thay vì bảo toàn số tiền thưởng ở mốc trước đó. Đây là trường hợp đầu tiên trong chương trình chính thức lựa chọn trả lời câu hỏi số 15 nhưng không thành công.

Trong số phát sóng ngày 5/1/2021, người chơi Trần Đặng Đăng Khoa đã trả lời đúng 14 câu trước đó và quyết định tiếp tục thay vì dừng cuộc chơi

Đến ngày 24/3/2026, Nguyễn Trường Giang, 33 tuổi, đến từ Hà Nội, tiếp tục đưa câu hỏi cuối cùng trở lại tâm điểm chú ý. Anh trả lời đúng 14 câu, giành 150 triệu đồng và tiến đến câu hỏi liên quan đến một câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” được nêu trong văn kiện nào?

Từ câu hỏi số 11, Trường Giang đã sử dụng hết các quyền trợ giúp và phải dựa vào kiến thức, khả năng suy luận của bản thân. Đứng trước câu hỏi cuối cùng, anh quyết định dừng lại để bảo toàn 150 triệu đồng. Khi được mời thử trả lời, anh đưa ra phương án không chính xác. Như vậy, quyết định dừng cuộc chơi đã giúp Trường Giang giữ được khoản tiền thưởng mà mình đạt được sau hành trình trả lời 14 câu hỏi liên tiếp.

Ngày 24/3/2026, Nguyễn Trường Giang, 33 tuổi, đến từ Hà Nội trả lời đúng 14 câu

Vậy điều gì khiến câu hỏi cuối cùng trở thành rào cản suốt hơn 20 năm? Một trong những lý do nằm ở phạm vi kiến thức rộng của chương trình. Theo MC, nhà báo Lại Văn Sâm, người từng dẫn Ai Là Triệu Phú trong nhiều năm, 15 câu hỏi trải dài trên nhiều lĩnh vực; câu hỏi cuối cùng không nhất thiết phải khó hơn tất cả những câu trước, nhưng người chơi cần có kiến thức phù hợp và cả sự may mắn. MC Lại Văn Sâm cũng từng nhấn mạnh yếu tố tâm lý khi có người đã vượt qua câu 14 nhưng không dám đi tiếp vì sợ trả lời sai, dù sau đó họ có thể chọn đúng nếu được hỏi lại.

Bên cạnh kiến thức, người chơi còn phải cân nhắc giữa cơ hội nhận thêm tiền và nguy cơ mất khoản thưởng đã có. Khi đã đi qua 14 câu hỏi, họ không chỉ đối mặt với một câu hỏi mới mà còn phải đưa ra quyết định trong tình huống áp lực cao. Dừng lại đồng nghĩa với việc chấp nhận một khoản tiền thưởng thấp hơn mức tối đa, nhưng tiếp tục cũng không bảo đảm sẽ có kết quả tốt hơn.

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