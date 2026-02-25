Hơn 1 triệu người thừa nhận ghen tị khi xem clip hai mẹ con ăn bánh giữa siêu thị

Nhiều học sinh cảm thấy tự ti chỉ vì cho rằng gia đình mình "không đủ điều kiện". Đôi khi, chính những hành động rất đời thường của cha mẹ lại khiến các em thấy xấu hổ. Từng có một nữ sinh cấp hai vì mẹ dùng phiếu giảm giá mua bít tết mà ngại ngùng trốn ra phía sau, không dám bước lên. Em nghĩ: "Ai ăn đồ Tây mà còn dùng coupon?".

Nhưng khi lớn hơn, nhiều người mới nhận ra kiểu so bì ấy thật nực cười. Thứ tưởng là "mất mặt" đôi khi lại là niềm vui giản dị mà chỉ người bình thường mới có. Sống thoải mái với mình quan trọng hơn nhiều so với ánh nhìn của người khác.

Gần đây, một đoạn video "hai mẹ con ngồi bệt ăn bánh kem" thu hút hơn 1 triệu lượt thích trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít người xem xong lại thừa nhận mình "không bằng" gia đình ấy vì họ có được thứ hạnh phúc mà nhiều người từng thiếu.

Ban đầu, clip gây ra không ít tranh cãi. Trong video, một người mẹ và một bé trai tầm tuổi tiểu học ngồi ngay trên sàn trong một siêu thị lớn, vô tư cắt và ăn bánh kem dâu. Theo chia sẻ, họ chưa thanh toán mà đã mở hộp bánh ra ăn ngay tại chỗ.

Chưa thanh toán nhưng người mẹ này đã mở hộp bánh cho con ăn. Ảnh: Sohu

Hành động này khiến một số người tranh cãi nhưng cũng lại làm vô số người thấy ghen tị. Ảnh: Sohu

Một số ý kiến cho rằng trẻ nhỏ cần được dạy về "trì hoãn sự thỏa mãn", thấy thích không có nghĩa là phải có ngay. Họ cho rằng đây là bài học quan trọng và người mẹ đã quá nuông chiều con.

Thế nhưng cũng có không ít người nhìn theo hướng khác. Với họ, đây lại là khoảnh khắc hạnh phúc mà nhiều người từng thiếu trong tuổi thơ. Đó là cảm giác được cha mẹ đáp ứng một mong muốn nhỏ bé, được cùng mẹ ngồi xuống ăn bánh trong tâm trạng vui vẻ, không quá bận tâm ánh mắt xung quanh.

Hơn nữa, chiếc bánh kem dâu ấy không hề rẻ. Vậy nên điều đáng nói ở đây không phải là "nhìn đói khát" hay "trông không ra thể thống gì" mà nhiều hơn thế là sự ngưỡng mộ trước cách người mẹ sẵn sàng gạt bỏ thể diện để chia sẻ niềm vui cùng con.

Niềm hạnh phúc từ chiếc bánh kem được ăn cùng mẹ lớn hơn nhiều người nghĩ. Ảnh: Sohu

Giáo dục chưa bao giờ là câu chuyện giữ thể diện. "Thể diện" là thứ dành cho người ngoài nhìn vào, còn giá trị thật của giáo dục chỉ người trong cuộc mới hiểu. Trong gia đình, sự khôn ngoan lớn nhất đôi khi là biết hạ cái tôi xuống. Không cố thắng thua với con, không biến mọi mâu thuẫn thành cuộc chiến.

Nhiều bậc cha mẹ vì giữ sĩ diện mà sẵn sàng quát mắng, thậm chí đánh con trong giai đoạn tuổi dậy thì trong khi điểm số dao động hay cảm xúc thất thường vốn là điều bình thường. Có những chuyện rõ ràng con bị hiểu lầm, nhưng người lớn vẫn không chịu mở lời trước. Cuối cùng, họ giữ được "mặt mũi", nhưng lại đánh mất sự gần gũi với con.

Ngược lại, những phụ huynh có nhận thức cao thường không quá chấp nhặt tiểu tiết. Họ hiểu rằng mục tiêu cuối cùng không phải là thắng con, mà là đồng hành cùng con trưởng thành. Suy cho cùng, sự phát triển toàn diện của một đứa trẻ quý giá hơn rất nhiều so với sĩ diện của người lớn. Một trăm lần giữ "thể diện" cũng không đổi lại được một đứa con trưởng thành trong yêu thương và thấu hiểu.

Theo Sohu