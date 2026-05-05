Con giáp tuổi Dần

Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời để tuổi Dần thể hiện khả năng và bứt phá mạnh mẽ của họ trong sự nghiệp. Với bản tính độc lập, dám nghĩ dám làm, cùng sự hỗ trợ của thế cục Tam hợp Dần - Ngọ - Tuất trong năm nay, dự đoán tuổi Dần sẽ là con giáp gặt hái được nhiều thành công bậc nhất trong số 12 con giáp.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Tam Hợp, Tử Vi, Học Đường, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội trong cả con đường học vấn cũng như sự nghiệp, có thể nói là công thành danh toại, muốn tiền có tiền, muốn chức vị có chức vị, dù làm gì cũng dễ thành công, xây dựng được một sự nghiệp huy hoàng, chói lọi.

Trong tử vi học, cát tinh Tam Hợp mang lại lợi ích to lớn về may mắn, sự hỗ trợ, và thành công trong cuộc sống và công việc. Nó giúp thúc đẩy sự đồng điệu, tạo thuận lợi cho tình yêu/hôn nhân, đồng thời nâng cao khả năng kinh doanh, phát triển sự nghiệp, và giúp giải quyết xung đột.

Trong khi đó, cát tinh Tử Vi được ví như "đế tinh" trong tử vi, mang lại lợi ích cốt lõi về quyền lực, sự tôn quý, thông minh và năng lực lãnh đạo. Người có sao này chiếu mệnh thường đôn hậu, có khả năng giải trừ tai họa, mang lại công danh sự nghiệp vững chắc và phúc thọ vững bền.

Cuối cùng, cát tinh Học Đường mang tin vui đến những người tuổi Dần đang theo đuổi con đường học vấn, dễ đỗ đạt công thành - danh toại, có vị thế trong xã hội.

Tử vi học có nói, chỉ hơn 1 tháng nữa, khi tháng 5 âm mở ra, tuổi Dần sẽ là con giáp gặp thời đổi vận, đón nhiều tin vui lớn. Được Tam hợp chống lưng, tuổi Dần sẽ bước vào giai đoạn thịnh vượng đầu tiên trong năm Bính Ngọ. Có quý nhân đưa đường dẫn lối, con giáp này sẽ có cơ hội tận dụng các ưu thế của mình và gặt hái thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Có thể nói, tháng 5 âm, tuổi Dần sẽ là con giáp vừa có tiền vừa có quyền, cuộc sống thịnh vượng, viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Con giáp tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi cũng nằm trong số những con giáp vượng phát bậc nhất trong năm Bính Ngọ 2026. Với sự hỗ trợ của nhiều cát tinh như Thái Dương, Tuế Hợp, Thiên Hỉ, tuổi Mùi có đầy đủ các điều kiện thiên thời - địa lợi để phát triển rực rỡ trong sự nghiệp.

Trong tử vi, sao Thái Dương được coi là đệ nhất cát tinh trong hệ thống tử vi, chủ về công danh hiển đạt, giúp bản mệnh thăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp và gặp nhiều may mắn về tài lộc. Ngoài ra, Thái Dương còn có khả năng chế hóa hung sát cực mạnh, giúp hóa giải tai ương và mang đến sự bình an cho gia đạo. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Mùi sẽ dễ gặp được quý nhân phù trợ, gặt hái thành công lớn.

Trong khi đó, sao Tuế Hợp là một cát tinh đại diện cho sự hòa hợp, chủ về việc gặp gỡ quý nhân, giúp các kế hoạch hợp tác làm ăn hay ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi và bền vững. Trong phương diện tình cảm, Tuế Hợp mang đến tín hiệu tích cực cho việc hỏa giải mâu thuẫn, giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc.

Cuối cùng, sao Thiên Hỷ là cát tinh chủ về các sự kiện hỷ tín, may mắn và những cuộc hội ngộ bất ngờ trong cuộc sống, hỗ trợ cho phương diện tình cảm, giúp người độc thân sớm tìm thấy nhân duyên. Trong công việc, Thiên Hỷ mang lại bầu không khí hòa hợp, giúp bản mệnh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đồng nghiệp và đối tác để gặt hái thành công.

Sau tháng 1 âm với nhiều may mắn, tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp gặt hái nhiều tài lộc trong thời gian sắp tới. Tử vi học có nói, chỉ hơn 1 tháng nữa, khi tháng 4 âm kết thúc, tháng 5 âm gõ cửa, tuổi Mùi sẽ được tận hưởng những điều ngọt ngào nhất. Với sự hỗ trợ của Lục hợp, con giáp này sẽ có công việc thuận lợi, thu nhập dồi dào. Ngoài ra, đời sống tình cảm cũng hạnh phúc viên mãn, người độc thân nên biết nắm bắt cơ hội để tìm ý trung nhân.

Con giáp tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026, tuổi Dậu - con giáp vẫn được đánh giá cao bởi trí tuệ và sự mạnh mẽ dự báo sẽ gặt hái nhiều thành công rực rỡ, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh như Long Đức, Thiên Giải, Thái Âm, Thiên Ất Quý Nhân, Hồng Loan, con giáp này sẽ liên tục đón tin vui về cả công việc lẫn cuộc sống tình cảm.

Được sao Long Đức chiếu mệnh, tuổi Dậu sẽ được hóa giải tai ương, gặp hung hóa cát, gia đạo hòa thuận, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Giải, được gọi là "vị thần giải ách" chuyên trách việc cứu khốn phò nguy và làm giảm bớt sức tàn phá của các hung tinh chiếu mệnh.

Tiếp theo, sao Thái Âm là đại cát tinh chủ về sự phú quý, bất động sản và những thành tựu tài chính bền vững, cho thấy tuổi Dậu sẽ có một năm bội thu tài lộc. Cuối cùng, sao Thiên Ất Quý Nhân được coi là vị thần bảo hộ quyền năng nhất, giúp bản mệnh gặp được những quý nhân có địa vị cao sẵn lòng nâng đỡ và chỉ đường dẫn lối cho bạn.

Cũng giống như tuổi Dần và tuổi Mùi, hơn 1 tháng nữa, tức là tháng 5 âm, tuổi Dậu cũng sẽ là con giáp đón nhiều tin vui, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Với sự xuất hiện của sao Long Đức từ tháng 3 âm, con giáp này vẫn có quý nhân trợ giúp, công việc và thu nhập luôn ở mức ổn định, dư dả. Ngoài ra, được sao Hồng Loan hỗ trợ, người tuổi Dậu độc thân sẽ dễ có tin vui, còn người có gia đình thì hòa hợp, hạnh phúc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.