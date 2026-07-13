Sau nhiều năm được biết đến là nhóm sáng tạo nội dung gắn với các hoạt động tại châu Phi, Team Châu Phi thời gian gần đây liên tục vướng vào những biến động nội bộ. Kể từ khi Quang Linh Vlogs vắng mặt, Team Châu Phi vẫn tiếp tục hoạt động nhưng có nhiều thay đổi, tranh cãi liên quan đến quyền quản lý trên các nền tảng MXH.

Theo đó, vào tháng 4/2026, Tiến Tuti - thành viên Team Châu Phi cho biết anh và Nhật Lệ - chị gái của Quang Linh Vlogs hiện không còn quyền truy cập vào tài khoản TikTok Team Châu Phi. Trong khi đây là nền tảng quan trọng, gắn liền với hoạt động truyền thông của nhóm, được duy trì trong nhiều năm qua.

Ngoài ra, thành viên này còn nhắc đến một số biến động trong quá trình hoạt động của nhóm, ngầm khẳng định bị thành viên khác trong nhóm "chơi xấu". "Chơi đẹp thì ai cũng thích, ai cũng nể. Dù mình có là người xấu đến mấy đi chăng nữa mà chơi đẹp với anh em thì anh em vẫn quý. Còn mình có là người đẹp nhưng chơi xấu rồi để anh em phát hiện ra rồi thì nhiều người ghét nữa", Tiến Tuti nói trong một livestream.

Hồi tháng 4, thành viên team Châu Phi thông báo lập tài khoản TikTok và Facebook mới

Điều này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng tò mò, tạo ra nhiều tin đồn, ý kiến trái chiều xoay quanh chuyện nội bộ của Team Châu Phi.

Đến mới đây, trong một livestream của Tiến Nguyễn - thành viên team Châu Phi và cũng là người anh thân thiết với Quang Linh Vlogs cũng bị cộng đồng mạng “chất vấn” về vấn đề này. Một bộ phận netizen để lại bình luận trong livestream, cho rằng Tiến Nguyễn là người "trộm kênh của Quang Linh Vlogs".

Song, Tiến Nguyễn cũng thẳng thắn phản hồi: “Kênh gì? Nhà tôi đầy kênh. Kênh của tôi xây, đầy kênh”.

Clip: Tiến Nguyễn lên tiếng khi có người nói "trộm kênh của Quang Linh Vlogs" (Nguồn: @fc.quanglinhvlogs)

Ngoài ra, nói về ồn ào của team, Tiến Nguyễn cũng bày tỏ đây là lý do anh ít sử dụng TikTok cũng như lên livestream bán hàng. Bởi trên MXH có quá nhiều tranh cãi, đồn đoán không chính xác khiến Tiến Nguyễn cảm thấy không còn hào hứng khi lên MXH.

Cũng trong livestream này, Tiến Nguyễn nhận một số câu hỏi liên quan đến ồn ào cũ xoay quanh sản phẩm kẹo rau củ KERA trước đây.

Cụ thể, một netizen bình luận hỏi: “Anh còn thuê nông trại để quay sản phẩm không?”, Tiến Nguyễn trả lời: “Anh vẫn thuê nông trại để quay em nhé”.

Trước đó, Tiến Nguyễn cũng xuất hiện trong đoạn video được quay tại nông trại rau củ ở Đà Lạt để quảng bá cho sản phẩm kẹo KERA. Thời điểm đó, sản phẩm này được quảng cáo rằng: "Kera chọn chọn nguồn nông sản sạch ở nơi đây làm nguyên liệu để sản xuất ra viên kẹo rau củ Kera".Tuy nhiên thực tế, nông trại này chỉ được thuê mượn để phục vụ làm “trường quay” cho clip quảng cáo theo kịch bản.

Ngoài những thông tin trên, đây cũng là lần hiếm hoi Tiến Nguyễn livestream giải đáp trực tiếp những thắc mắc từ cộng đồng mạng. Anh từng nhận nhiều bình luận từ netizen mỗi khi đăng clip nhưng chủ yếu Tiến Nguyễn đều im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Tiến Nguyễn hiếm hoi quay lại livestream, thẳng thắn trả lời nhiều câu hỏi từ netizen

Tiến Nguyễn có mối quan hệ thân thiết với Quang Linh

Tiến Nguyễn được biết đến là người đồng hành thân thiết với Quang Linh Vlogs suốt nhiều năm qua. Cả hai đồng hành từ lúc ở châu Phi đến khi trở về Việt Nam livestream bán hàng. Ngoài ra, anh còn giữ chức vụ là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật của một công ty nằm trong hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan đến Quang Linh Vlogs. Đó là Công ty cổ phần Quang Linh Global.

Sau khi Quang Linh vướng vòng lao lý, Tiến Nguyễn hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội. Song từ khoảng tháng 10/2025, Tiến Nguyễn đăng tải clip trở lại nhưng hoạt động vẫn không còn nhiều như trước.

Về Team Châu Phi, vốn được biết đến rộng rãi từ năm 2018, khi Quang Linh Vlogs (Phạm Quang Linh, sinh năm 1997) cùng 4 người bạn Việt Nam và 5 người Angola thành lập nhóm. Nội dung chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày tại châu Phi, từ sinh hoạt, lao động đến các hoạt động hỗ trợ cộng đồng địa phương, qua đó thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả Việt Nam.

Bên cạnh kênh chung, các thành viên trong team cũng phát triển kênh cá nhân, thường gắn cụm “Cuộc sống ở châu Phi” để nhận diện. Tính đến khoảng tháng 4/2026, nhiều kênh vệ tinh của team đã đạt từ vài trăm nghìn đến hàng triệu người theo dõi. Phần thông tin các kênh thường liên kết về hệ thống quản lý chung, fanpage của Quang Linh Vlogs cũng như các hoạt động kinh doanh như bán áo của team.

Sau khi Quang Linh Vlogs vướng vào các vấn đề pháp lý, Team Châu Phi vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội. Nội dung tiếp tục xoay quanh việc canh tác tại Quang Linh Farm, hỗ trợ người dân địa phương phát triển nông nghiệp, thăm nom các em nhỏ được nhận nuôi… Song song với đó, thành viên Team Châu Phi cũng có những biến động, một số người đã rời team.