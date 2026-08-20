Hơn 1 năm nghỉ việc, hàng trăm công nhân vẫn 'mòn mỏi' chờ công ty 'trả nợ' BHXH

Mới đây, cả trăm công nhân từng làm việc tại Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 (viết tắt Công ty Minh Hoàng 2; đóng ở Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) đã tập trung trước cổng công ty để yêu cầu doanh nghiệp này giải quyết dứt điểm vụ nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Rất đông công nhân tập trung trước cổng Công ty Minh Hoàng 2.

Anh N.T.T. (33 tuổi, trú phường Điện Bàn Đông) - một trong số hàng trăm người lao động bị doanh nghiệp nợ đóng BHXH - cho biết anh cùng các đồng nghiệp đồng loạt nghỉ việc tại công ty từ tháng 3/2025. Hơn 1 năm qua, anh và mọi người xin qua công ty khác làm nhưng vẫn trông ngóng đơn vị cũ sẽ giải quyết vụ nợ đóng BHXH.

“Đến thời điểm tôi và 257 công nhân khác xin nghỉ, Công ty Minh Hoàng 2 nợ đóng BHXH tổng cộng 32 tháng. Điều khiến chúng tôi bức xúc là công ty vẫn trích tiền lương của người lao động nhưng gần 3 năm không đóng một đồng bảo hiểm. Những trường hợp như tôi khi chuyển sang chỗ làm mới đều chịu cảnh mất trắng 32 tháng bảo hiểm và phải đóng nối vào khoảng thời gian trước đó” - anh T. giãi bày.

Theo các công nhân, ngoài nỗi ấm ức khi bị nợ đóng BHXH, người lao động còn bức xúc trước việc doanh nghiệp không giải quyết chế độ thưởng Tết cũng như chế độ thai sản.

Hơn 1 năm qua, hàng trăm công nhân vẫn “dài cổ” chờ công ty giải quyết BHXH.

Sau hơn 1 năm đợi chờ, chiều 18/8, hàng trăm công nhân lại tập trung căng băng rôn trước cổng công ty để yêu cầu “trả nợ” 32 tháng BHXH. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, các công nhân mới giải tán vì không gặp được lãnh đạo công ty.

Chiều 19/8, đại diện Công ty Minh Hoàng 2 thông tin: “ Hiện, tòa đang thụ lý vụ công nhân khởi kiện doanh nghiệp. Trong thời gian này, công ty cũng đang làm việc với BHXH và các cơ quan liên quan với mong muốn xin cơ chế miễn giảm lãi, qua đó công ty có thể đóng bảo hiểm, đảm bảo chế độ phúc lợi cho người lao động”.

Liên quan đến vụ Công ty Minh Hoàng 2 nợ đóng BHXH cho người lao động, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng - cho biết: “Căn cứ theo Nghị định 238 mới ban hành, đơn vị nào chậm đóng BHXH quá thời gian quy định thì được quy vào hành vi trốn đóng. Đối với Công ty Minh Hoàng 2, Sở Nội vụ đã yêu cầu BHXH theo dõi. Nếu xác định doanh nghiệp này trốn đóng thì sẽ chuyển sang cơ quan công an xử lý hình sự. Còn ở góc độ dân sự, Sở Nội vụ cũng đã hướng dẫn người lao động hoàn tất hồ sơ khởi kiện”.