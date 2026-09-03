Hôm qua - ngày Quốc khánh 2/9, Việt Nam xác lập thêm 1 kỷ lục

Sáng 2/9, tại Cột cờ Hà Nội - Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau diễn ra lễ chào cờ, thượng cờ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo TTXVN, gần 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, chức sắc tôn giáo, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân đã tham dự sự kiện. Sau nghi thức chào cờ, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao Bằng, Huy hiệu và Quyết định xác lập Kỷ lục "Lá Đại kỳ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam" cho UBND tỉnh Cà Mau.

Sự kiện diễn ra đúng dịp Quốc khánh và ngay tại vùng đất tận cùng phía Nam của đất nước khiến dấu mốc mới càng trở nên đặc biệt.

Lá cờ 2.025 m², nặng khoảng 320 kg

Theo VTV, Đại kỳ có diện tích 2.025 m², nặng khoảng 320 kg, được may bằng loại vải có độ bền cao. Lá cờ dài 60 m, rộng 33,75 m. Công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư XNK TMDV SG Chiến Thắng thiết kế và thực hiện. Khi được trải rộng tại Đất Mũi, sắc đỏ của lá cờ tạo nên một hình ảnh nổi bật giữa không gian rừng, biển của vùng cực Nam. Đây cũng không phải lần đầu Đại kỳ xuất hiện trước công chúng.

Lá cờ đang thực hiện Hành trình Xuyên Việt 2025-2027. Trước khi đến Cà Mau, Đại kỳ từng xuất hiện tại Lễ hội Làng Sen ở Nghệ An và Thủ đô Hà Nội. Theo TTXVN, từ Đất Mũi, lá cờ sẽ tiếp tục hành trình tới nhiều địa danh lịch sử, văn hóa trên cả nước.

Một điểm đáng chú ý khác là khi Hành trình Xuyên Việt kết thúc vào cuối năm 2027, Đại kỳ dự kiến được trao tặng cho tỉnh Cà Mau, lưu giữ và trưng bày tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau để người dân, du khách tham quan.

Kỷ lục được xác lập nơi cực Nam Tổ quốc

Địa điểm tổ chức sự kiện là Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, công trình được xây dựng mô phỏng kiến trúc Cột cờ Hà Nội. Theo Cổng thông tin TP Hà Nội, công trình được khánh thành ngày 10/12/2019, trở thành một trong những biểu tượng nổi bật tại Đất Mũi.

Không chỉ có cột cờ, khu vực này tập trung nhiều địa điểm mà du khách thường tìm đến khi hoàn thành hành trình "chạm cực Nam".

Theo thông tin từ Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, tại Khu du lịch Mũi Cà Mau, du khách có thể tham quan Mốc tọa độ quốc gia GPS0001, biểu tượng con tàu Mũi Cà Mau, Mốc điểm cuối đường Hồ Chí Minh Km 2436, Đền thờ Lạc Long Quân - Tượng Mẹ, Cầu Làng rừng cùng nhiều công trình khác.

Trong đó, GPS0001 được xác định là mốc tọa độ tại điểm cực Nam trên đất liền của Việt Nam. Bởi vậy, với không ít du khách, chuyến đi đến đây mang ý nghĩa nhiều hơn một kỳ nghỉ thông thường: đó còn là cảm giác hoàn thành một dấu mốc trên hành trình khám phá dải đất hình chữ S.

Đến Cà Mau, ngoài "chạm cực Nam" còn có gì?

Đất Mũi chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình rộng hơn. Cà Mau sở hữu lợi thế đặc biệt về du lịch sinh thái với hai hệ sinh thái tiêu biểu: rừng ngập mặn tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau và rừng tràm ngập nước tại Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Ở Đất Mũi, ngoài các công trình biểu tượng, du khách có thể đi ca nô, xuồng xuyên rừng, khám phá hệ sinh thái ngập mặn hoặc trải nghiệm đời sống của người dân địa phương với những hoạt động như bắt tôm, cua, ba khía, cá thòi lòi, vọp...

Trong khi đó, U Minh Hạ nổi bật với hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn. Vườn quốc gia này là một trong ba vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau được UNESCO công nhận năm 2009.

Không gian du lịch của tỉnh Cà Mau hiện nay còn được mở rộng với những điểm đến giàu màu sắc văn hóa tại khu vực Bạc Liêu trước đây. Báo Cà Mau cho biết các địa danh như Nhà Công tử Bạc Liêu, Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu tiếp tục là những điểm thu hút khách.

Bởi vậy, một chuyến đi tới Cà Mau ngày nay có thể bắt đầu bằng khoảnh khắc đứng trước GPS0001 ở tận cùng phương Nam, tiếp tục với rừng đước, rừng tràm, sông nước, ẩm thực cua - tôm đặc trưng, rồi nối dài sang những không gian văn hóa đờn ca tài tử.