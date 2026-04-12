Theo tờ trình của Chính phủ, xung đột tại Trung Đông đã làm cho giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt biến động mạnh, nguồn cung xăng dầu bị gián đoạn, giá dầu thô thế giới có xu hướng tăng cao.

“Các tác động này đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và thị trường xăng dầu trong nước, làm giá xăng, dầu tăng cao trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt, thu nhập của người dân”, Chính phủ nêu rõ.

Để góp phần đa dạng hóa nguồn cung, bình ổn giá xăng, dầu trong nước, thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo sử dụng nhiều công cụ về chính sách tài khóa, trong đó có việc ban hành quyết định giảm thuế bảo vệ môi trường (BVMT), thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) từ ngày 26/3 đến hết ngày 15/4.

Tại kỳ điều hành ngày 27/3, giá nhiều mặt hàng xăng dầu đã giảm, có mặt hàng giảm gần 6.000 đồng. Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng, đây chỉ là giải pháp cấp bách áp dụng thời gian ngắn trong khi tình hình xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp tục diễn biến khó lường và tác động trực tiếp đến thị trường xăng, dầu trong nước.

“Để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ổn định tâm lý và đời sống người dân, doanh nghiệp, cần xây dựng chính sách có thời hạn dài hơn để trình Quốc hội ban hành theo thẩm quyền”, Chính phủ nhấn mạnh.

Theo dự thảo Nghị quyết, mức thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut được đề xuất giảm xuống mức 0 đồng/lít.

Với xăng, dầu diezel , nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Cùng với đó, mức thuế suất thuế TTĐB đối với xăng các loại cũng được đề xuất giảm xuống 0%.

Dự thảo Nghị quyết quy định thời gian áp dụng từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6 và giao Thủ tướng ban hành Quyết định cá biệt để điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) hiệu lực của Nghị quyết để đảm bảo việc điều hành thị trường xăng, dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới.

Trước khi được xem xét quyết định vào hôm nay, tại phiên thảo luận trước đó, các đại biểu đều đồng tình với việc giảm các loại thuế với xăng dầu theo tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, về thời gian áp dụng mức giảm thuế này thì vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Khi cho ý kiến về nội dung này, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đề xuất kéo dài thời gian áp dụng cho đến hết năm 2026 hoặc ít nhất đến 30/9.

Điều đặc biệt quan trọng khác, ông Ngân lưu ý là phải ngăn chặn tình trạng "té nước theo mưa", giá xăng tăng, giá các loại hàng hóa tăng theo, nhưng khi giá xăng giảm, các mặt hàng khác vẫn ở giá cao.

“Cần phải có thanh tra, kiểm tra để đảm bảo ổn định giá cả, đồng thời, cần tăng cường kiểm soát và phòng chống buôn lậu”, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân nói.