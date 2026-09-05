Hôm nay, hơn 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước chính thức khai giảng!

Sáng 5/9, học sinh trên cả nước chính thức bước vào năm học 2026-2027 bằng một lễ khai giảng được tổ chức theo chương trình chung trên phạm vi toàn quốc. Không chỉ diễn ra đồng thời tại các địa phương, lễ khai giảng năm nay còn có nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng cùng thời điểm với điểm cầu trung tâm.

Đặc biệt, lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện cũng được thực hiện trong khuôn khổ chương trình chung.

Một giờ khai giảng chung trên cả nước

Theo Công văn số 5838/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình chung toàn quốc Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7h30 đến 8h30 ngày 5/9/2026, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Từ đây, chương trình được kết nối tới mỗi tỉnh, thành phố thông qua một điểm cầu chính. Chương trình cũng được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai (Ảnh: Báo Lào Cai)

Điểm đáng chú ý là thay vì mỗi địa phương, mỗi trường tổ chức một chương trình khai giảng với thời gian và nghi thức riêng, năm nay Bộ GD&ĐT yêu cầu các điểm cầu và cơ sở giáo dục trên cả nước tham dự chương trình chung, tạo nên một lễ khai giảng có tính thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Các trường có thể tổ chức những hoạt động riêng trước chương trình chung nếu phù hợp, nhưng phải thực hiện gọn nhẹ và kết thúc trước 7h30. Sau khi chương trình chung kết thúc, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức những hoạt động đầu năm học theo kế hoạch, phù hợp với từng cấp học và điều kiện thực tế.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp cũng như các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, học sinh và sinh viên được tổ chức tham dự chương trình chung qua VTV1 hoặc VOV1, tùy điều kiện thực tế.

Nghi thức đánh trống khai giảng được bố trí vào những phút cuối của chương trình chung, từ 8h27 đến 8h30 (Ảnh chụp màn hình)

Cả nước cùng chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng

Một trong những hình ảnh tạo nên dấu ấn đặc biệt của lễ khai giảng năm nay là nghi thức được thực hiện đồng thời tại nhiều nơi. Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các điểm cầu và cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng theo diễn biến của chương trình tại điểm cầu trung tâm.

Mỗi cơ sở giáo dục bố trí cán bộ quản lí cơ sở giáo dục thực hiện đồng thời với Điểm cầu trung tâm. (Ảnh: MOET)

Tại mỗi cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý được bố trí để thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm. Qua đó, tiếng trống khai giảng không chỉ mở đầu năm học mới ở từng ngôi trường mà còn trở thành một nghi thức được thực hiện thống nhất trong cùng chương trình trên cả nước.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp để bảo đảm các nghi thức diễn ra trang nghiêm, thống nhất và đúng thời điểm.

Khai giảng cùng khánh thành trường nội trú ở xã biên giới

Điểm đặc biệt khác của năm học 2026-2027 là lễ khai giảng được kết hợp với hoạt động khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Theo phương án được Bộ GD&ĐT điều chỉnh tại Công văn số 5838, thay vì tổ chức một lễ khánh thành riêng trước chương trình khai giảng chung như phương án trước đó, lễ khánh thành các công trình đủ điều kiện vào ngày 5/9 sẽ được đưa trực tiếp vào chương trình chung toàn quốc.

Tại những địa phương có trường tổ chức khánh thành, nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng sẽ được thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm theo diễn biến của chương trình.

Việc đưa lễ khánh thành trường nội trú tại các xã biên giới vào chương trình khai giảng mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh năm học mới bắt đầu. Đây không chỉ là việc hoàn thành và đưa vào sử dụng một công trình giáo dục mà còn gắn với chủ trương tăng cường đầu tư cho giáo dục tại khu vực biên giới, nơi điều kiện học tập của học sinh còn gặp nhiều khó khăn.

Ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực, hướng tới người học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng (Ảnh: MOET)

Theo kế hoạch tuyên truyền về sự kiện, việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chăm lo đời sống nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia.

Tuy nhiên, không phải mọi công trình đều mặc nhiên được khánh thành trong ngày 5/9. Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện công trình, hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và các điều kiện đưa công trình vào sử dụng theo quy định. Chỉ những công trình bảo đảm đầy đủ yêu cầu về chất lượng, an toàn và pháp lý mới được tổ chức khánh thành.

Sau một giờ của chương trình chung, các trường sẽ không tiếp tục kéo dài phần lễ bằng những bài phát biểu mang tính nghi thức. Bộ GD&ĐT yêu cầu dành thời gian phù hợp cho các hoạt động giáo dục, sinh hoạt đầu năm học, ưu tiên những hoạt động gần gũi, thiết thực và hướng tới người học.

Tinh thần chung của lễ khai giảng năm nay được xác định là trang trọng nhưng vui tươi, an toàn, thiết thực và tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội của học sinh, sinh viên. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, tránh phô trương, hình thức và không vận động đóng góp trái quy định.

Như vậy, sáng 5/9, lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ không chỉ là thời khắc bắt đầu một năm học mới tại từng ngôi trường mà còn là một chương trình được kết nối đồng thời trên phạm vi cả nước. Từ điểm cầu trung tâm tại Mường Khương đến các điểm cầu địa phương và từng cơ sở giáo dục, những nghi thức quan trọng sẽ cùng diễn ra theo một chương trình thống nhất, trong đó tiếng trống khai giảng đồng loạt trở thành điểm nhấn của ngày tựu trường.

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