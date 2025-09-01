Hôm nay: Giá vàng nhẫn tiếp tục phá đỉnh, giá vàng miếng chững lại

Mở cửa phiên sáng nay, giá vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục tăng thêm 200.000 – 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 122,8 - 125,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). PNJ và Công ty SJC lần lượt niêm yết giá vàng nhẫn ở mốc 120,7 - 123,6 triệu đồng/lượng và 122,5 - 125,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại DOJI hiện là 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng. Nhà vàng Mi Hồng tại TP.HCM cũng đang giao dịch vàng nhẫn ở mức 123,5 - 125 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong vòng một tuần, giá vàng nhẫn đã tăng trung bình khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Đối với giá vàng miếng, hiện vẫn chưa có sự điều chỉnh so với chốt phiên giao dịch trước. Các doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Công ty SJC cùng niêm yết ở giá vàng miếng ở mức 128,6 - 130,6 triệu đồng/lượng. Riêng nhà vàng Mi Hồng đang giữ giá vàng miếng ở mức 129,6 - 130,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đang giao ngay ở mức 3.469 USD/ounce, tăng tới gần 23 USD so với phiên giao dịch trước.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới khép lại tuần và tháng ở mức cao kỷ lục. Chốt phiên cuối tháng, giá vàng giao ngay đứng tại 3.443,5 USD/ounce, tăng hơn 2% so với tuần trước và 4,7% trong tháng. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12, giao dịch sôi động nhất trên CME, cũng leo lên 3.511,5 USD/ounce, tăng gần 3% trong tuần.

Bà Michele Schneider, Giám đốc chiến lược tại MarketGauge, cho biết tín hiệu mua vàng đã được kích hoạt sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát đi thông điệp “ôn hòa” tại hội nghị Jackson Hole. Theo bà, ông Powell không còn đặt nặng mục tiêu kéo lạm phát về 2% mà chuyển sang quan tâm nhiều hơn tới rủi ro suy thoái kinh tế và thị trường lao động.

Trong khi đó, ông Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư tại Northlight Asset Management, nhận định số liệu lạm phát mới sẽ không ngăn cản Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 9. “Miễn là PPI và CPI sắp công bố không cho thấy lạm phát tăng vọt, gần như chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất 0,25%,” ông nói.

Ông Phillip Streible, Giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, dự báo giá vàng sẽ còn tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần thấy cả giá giao ngay và hợp đồng tương lai duy trì trên 3.500 USD/ounce để xác nhận xu hướng. “Vàng đang tăng vì thị trường bắt đầu ngửi thấy mùi stagflation,” ông nói.

Ông Bill Adams, Kinh tế trưởng tại Comerica Bank, cho rằng báo cáo việc làm tháng 8 sẽ quyết định thêm hướng đi cho vàng. Nếu thị trường lao động yếu, Fed càng có lý do nới lỏng. Comerica dự báo kinh tế Mỹ sẽ có thêm 45.000 việc làm trong tháng 8, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở 4,2%.

Ngoài yếu tố kinh tế, bất ổn chính trị tại Mỹ cũng đang tiếp sức cho vàng. Ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, nhận định việc cựu Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép với Fed đã làm suy yếu niềm tin vào đồng USD. Điều này cũng đồng nghĩa lãi suất sẽ giảm và giá vàng sẽ tăng.

Bà Chantelle Schieven, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Capitalight Research, thẳng thắn: “Trong môi trường này, không ai biết giá vàng có thể tăng đến đâu. Việc lập đỉnh mới chỉ còn là vấn đề thời gian.”