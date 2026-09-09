Hôm nay, đáng hóng nhất là màn gọi tên "tinh hoa trong tinh hoa" còn hấp dẫn hơn thi Hoa hậu của ĐH Y Hà Nội!

Sau nhiều ngày được nhắc đến trên mạng xã hội thì hôm nay 9/9, Match Day - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú năm 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Đây là ngày 780 thí sinh đủ điều kiện tham dự lần lượt được gọi tên để lựa chọn chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú.

Không chỉ những người trong ngành Y quan tâm, Match Day những năm gần đây còn trở thành một sự kiện được nhiều người ngoài ngành theo dõi. Sự tò mò nằm ở chính cách sự kiện diễn ra khi từng cái tên được xướng lên theo thứ hạng điểm thi, người đứng trước được chọn trước, còn những người phía sau phải tiếp tục cân nhắc trong số các chuyên ngành còn chỉ tiêu.

Nói vui thì đây chẳng khác nào một màn "gọi tên" mà khán giả cũng hồi hộp chờ xem cái tên tiếp theo sẽ chọn gì. Chỉ khác là những người xuất hiện trên sân khấu hôm nay đều vừa vượt qua một trong những kỳ thi được xem là khắc nghiệt nhất với sinh viên Y.

Match Day của ĐH Y Hà Nội thường được ví như màn gọi tên "tinh hoa của tinh hoa" (Ảnh: HMU)

Kỳ thi khắc nghiệt đến đâu?

Năm 2026, có 1.114 thí sinh tốt nghiệp từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên toàn quốc đăng ký dự thi Bác sĩ nội trú tại ĐH Y Hà Nội. Sau kỳ thi, 780 người đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng để bước vào Match Day, trong khi tổng chỉ tiêu chỉ là 444 suất thuộc 37 chương trình đào tạo.

Để có được tấm vé đến Match Day, các thí sinh phải trải qua kỳ thi gồm 3 buổi với nội dung bao phủ nhiều môn Lâm sàng như Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu và các môn Y học cơ sở như Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh, Mô phôi, Giải phẫu bệnh.

Bởi vậy, với các thí sinh, Match Day không phải điểm kết thúc của một cuộc thi đơn thuần. Đây là thời điểm kết quả của cả quá trình học tập, ôn luyện và thi tuyển được chuyển thành một lựa chọn cụ thể về chuyên ngành.

Năm nay, Match Day diễn ra từ 13h đến 17h tại Hội trường Lớn Trường Đại học Y Hà Nội. Ban tổ chức gọi tên thí sinh theo đúng thứ tự bảng xếp hạng tổng điểm thi từ cao xuống thấp. Người có thứ hạng cao hơn được ưu tiên chọn chuyên ngành trước. Mỗi thí sinh có 30 giây để quyết định chuyên ngành. Số lượng chỉ tiêu còn lại của từng chuyên ngành được cập nhật theo thời gian thực trên hệ thống Real-time Dashboard. Khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được lựa chọn, hệ thống sẽ tự động khóa chuyên ngành đó.

Năm nay, bảng chỉ tiêu có những chuyên ngành tuyển khá nhiều như Nội khoa với 50 chỉ tiêu, Chẩn đoán hình ảnh 30 chỉ tiêu, Răng Hàm Mặt, Nội - Tim mạch, Tâm thần và Ung thư cùng có 20 chỉ tiêu. Ở chiều ngược lại, một số chuyên ngành chỉ có 2-3 suất, khiến lựa chọn của những người đứng đầu càng được chú ý.