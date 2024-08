Hôm nay (10/8) có thể là ngày nóng nhất tháng 8 ở Hà Nội?

Nhiệt độ thực đo trong lều khí tượng lúc 10h sáng ngày 10/8 tại thủ đô Hà Nội đã lên xấp xỉ 36 độ C, cao hơn 2 độ C so với cùng thời điểm 10 h ngày 9/8.



Trong chiều ngày 10/8, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội dự báo lên tới 39 độ C - mức nắng nóng đặc biệt gay gắt. Với dự báo này, các chuyên gia dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, hôm nay có thể là ngày nóng nhất trong tháng 8 năm nay.

Nhiệt độ Hà Nội chiều ngày 10/8 có thể lên mức nắng nóng đặc biệt gay gắt 39 độ C.

39 độ C là mức nhiệt dự báo trong lều khí tượng, còn cảm nhận thực tế ngoài trời của Hà Nội có thể cao hơn, lên tới 41 - 43 độ C do thêm tác động của hiệu ứng đô thị.

Cùng với Hà Nội, miền Bắc cũng xảy ra nắng nóng diện rộng trong ngày 10/8. Nhiệt độ toàn miền phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ngày 10/8 là ngày nắng nóng cuối đợt ở miền Bắc

Đây cũng là ngày nắng nóng cuối cùng của đợt này, từ đêm nay, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn và kéo dài trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ theo đó giảm dần xuống mức dịu mát.



Thời tiết khắc nghiệt. những người làm việc ngoài trời nếu không cẩn thận rất dễ bị say nắng, say nóng. Người dân nên sử dụng đồ bảo hộ che chắn đầu, cổ và gáy. Nghỉ ngơi khoảng 10 phút sau mỗi một tiếng làm việc để cơ thể có thời gian phục hồi.

Sơ cứu ban đầu người bị say nắng, say nóng



Trường hợp không may bị say nắng, say nóng cần phải tiến hành sơ cứu ngay để tránh những biến chứng nặng.

Các bước sơ cứu cho người bị say nắng, say nóng

Đó là chuyển người bị nạn vào chỗ mát, thoáng gió, bỏ bớt quần áo, cho uống nước mát có pha muối. Chườm lạnh bằng khăn mát hoặc nước đá ở các vị trí có động mạch lớn như nách, bẹn, cổ. Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình vận chuyển vẫn phải chườm mát cho nạn nhân.