Hỏi thế gian ai từ chối được ánh mắt này: 3 phần nũng nịu 7 phần đáng thương, khen tình nhất Việt Nam không quá

Bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn trong cộng đồng khán giả mê mẩn tác phẩm này. Trong đó, vai diễn thiếu gia Phan Minh do Trần Ngọc Vàng thể hiện dù đất diễn không nhiều nhưng càng xem càng nghiện. Trong những tập cuối, Trần Ngọc Vàng cũng tỏa sáng với diễn xuất tự nhiên giàu cảm xúc, đặc biệt là trong phân cảnh cha qua đời và ngồi tâm sự với Hoàn Mỹ (Thùy Anh).

Khán giả vẫn còn lụy cặp đôi Phan Minh - Hoàn Mỹ

Trong phim Phan Minh dù lớn lên trong gia đình giàu có nhưng luôn phải chịu áp lực so sánh với với nam chính Trần Phú ngay từ khi còn nhỏ. Vì ba của Phan Minh là con nuôi nên dù anh có tài giỏi đến đâu, có cố gắng đến mấy mọi người cũng ưu ái Triệu Phú hơn. Đến khi trưởng thành, người con gái anh yêu là Hoàn Mỹ cũng phải chịu sự sắp đặt của mẹ để gả cho Triệu Phú.

Cả hai luôn dành tình yêu cho nhau, nhưng họ phải gánh vác kỳ vọng của cha mẹ vì vậy nén nỗi đau để đưa ra lựa chọn cay đắng. Cặp đôi Phan Minh - Hoàn Mỹ không có thời lượng nhiều, câu chuyện khá đơn giản nhưng nhờ diễn xuất ăn ý và khả năng tạo chemistry cực đỉnh, họ đã khiến hàng triệu khán giả si mê không kém gì cặp đôi chính.

Trần Ngọc Vàng và Thùy Anh diễn xuất ăn ý

Ánh mắt Trần Ngọc Vàng nhìn Thùy Anh luôn chan chứa tình yêu. Khi nghe tin cô muốn kết hôn cùng với em trai, dù lời nói ra lạnh lùng nhưng đôi mắt ửng đỏ vừa đáng thương vừa giận dỗi ghen tuông khiến khán giả lay động con tim.

Lời thoại của cặp đôi cũng chan chứa tình cảm, sâu sắc và trưởng thành khiến khán giả không kìm được nước mắt: "Em biết không, anh cũng có rất nhiều nỗi sợ. Nhưng không nỗi sợ nào bằng khi nghe tin nhà em và nhà Phú gặp nhau. Lúc đó anh tưởng anh mất em rồi"

Cảnh phim diễn xuất xuất sắc của Trần Ngọc Vàng

Trên các trang mạng xã hội, khán giả không ngớt lời khen ngợi ánh mắt tình tứ của Trần NGọc Vàng. Nam diễn viên sở hữu đôi mắt ướt biết diễn, nước mắt không rơi nhiều không cần gào thét cũng khiến khán giả thương cảm. Đặc biệt là khi Phan Minh thể hiện sự yếu đuối trước Hoàn Mỹ trong tập cuối phim, khán giả dường như không thể thoát ra khỏi đôi mắt vừa đáng thương vừa lụy tình lại nũng nịu của nam diễn viên.

Khán giả "lụy" đôi mắt biết nói của Trần Ngọc Vàng:

- Thà ảnh đóng phản diện 100% đi thì tôi đỡ đau. Chứ vừa nũng nịu vừa đáng thương, còn đẹp trai lụy tình nữa, ai mà thoát nổi. Phim hai nhân vật yêu nhau mà người đau là tôi nè. Tập nào mà hai anh chị khổ là hôm sau tôi không đi làm nổi luôn.

- Xuyên suốt bộ phim phải dành lời khen cho Trần Ngọc Vàng, anh đã lột tả được vẻ bi thương trong nhân vật Phan Minh, một người tài năng nhưng luôn bị coi như kẻ thừa thãi.

- Cho ảnh đóng vai khổ tiếp đi, quá thích nhìn ảnh khóc

- Nũng nịu cỡ này thì tất cả là lỗi của tui

- Ảnh khóc mà tôi chịu không nổi luôn

- Cần lắm một bộ phim ngôn tình ngược tâm cho ảnh đóng vai chính

- Thề luôn ánh mắt của Trần Ngọc Vàng như biết nói ấy, diễn đỉnh quá

- Vừa xem xong phim Yêu Nhầm Bạn Thân xong là tôi bị ghiền ánh mắt gương mặt si tình của Vàng nên tui phải xem liền lại 1 lần nữa

- Đôi mắt chàng trai này nhìn ai cũng tình quá chừng

- Chưa thấy diễn viên nam Việt Nam nào đẹp như vậy luôn. Chắc kiểu hợp gu tôi.

- Ảnh buồn 1 cái là như thế giới này có lỗi với anh vậy, chịu không có nổi

- Diễn xuất là bộ lọc của diễn viên, bình thường Ngọc Vàng đã đẹp rồi mà diễn cái mắt ảnh ta nói nó tình, nó cảm xúc gì đâu, lâu lắm rồi mới gặp diễn viên Việt mà cái vibe nó đỉnh cỡ vậy, mong ảnh sẽ viral hơn nữa.

- Khả năng diễn xuất bằng ánh mắt của Trần Ngọc Vàng rất tốt luôn, đã đẹp diễn đạt như vậy xứng đáng cho ảnh vai ngôn tình ngược.