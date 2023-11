Hội thảo Quốc gia An toàn thực phẩm và sức khỏe

Đến dự và phát biểu khai mạc tại Hội thảo, GS.TS. Trần Đức Viên, Chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã nêu rõ: 70% tế bào miễn dịch của cơ thể sinh ra từ ruột. Đường ruột lại được nuôi dưỡng bằng thực phẩm. Thực phẩm không an toàn dẫn đến đường ruột không an toàn và hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe. Đảm bảo an toàn thực phẩm giúp ngăn chặn việc lây nhiễm mầm bệnh và giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh. An toàn thực phẩm cũng là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và tin tưởng giữa người tiêu dùng và các nhà sản xuất thực phẩm. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng của ngành công nghiệp thực phẩm.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là trường đại học đa ngành, có đầy đủ các thành phần cho chuỗi giá trị thực phẩm. Khoa Nông học, Tài nguyên và Môi trường, Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Kinh tế, Kế toán và quản trị kinh doanh… tạo nên chuỗi trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ xã hội; từ sản xuất, bảo quản, chế biến, lưu thông đến tiêu thụ…

Sau khai mạc là các nội dung trình bày về kiểm soát an toàn thực phẩm – góc nhìn từ cơ quan quản lý nhà nước thời kỳ hội nhập; xu thế sử dụng thực phẩm an toàn; văn hóa an toàn thực phẩm; biến đổi khí hậu và an toàn thực phẩm; biến đổi chất lượng sản phẩm và sự hình thành các chất độc trong quá trình chế biến; kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống vi sinh vật kháng kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và kết quả nghiên cứu xác định quần thể gen kháng của vi khuẩn E.coli kháng carbapenem; bệnh sán lá lây truyền cho người qua thực phẩm và bước đầu thử nghiệm kiểm soát sinh học…

Mỗi diễn giả ngoài cung cấp các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn còn đưa ra nhiều gợi mở về giải pháp, xu thế, định hướng nghiên cứu về an toàn thực phẩm trong thời gian tới.

Hội thảo diễn ra sôi nổi với các ý kiến thảo luận rõ ràng, thẳng thắn và chất lượng, giúp người nghe có cách nhìn tổng quan hơn về thực trạng an toàn thực phẩm hiện nay. Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học giao lưu học thuật, chia sẻ thông tin nghiên cứu bổ ích và tạo mạng lưới liên kết hợp tác sau này trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm nói chung và an toàn thực phẩm nói riêng.

GS.TS. Trần Đức Viên, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo - Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu chào mừng và khai mạc hội thảo

Bà Nguyễn Thị Thu Liên - Hiệp hội thực phẩm minh bạch với chủ đề "Xu hướng tiêu dùng thực phẩm an toàn vì sức khỏe"

TS.Vũ Duy Nhàn, Trung tâm nhiệt đới Việt Nga với bài trình bày "Hiện trạng và nhu cầu khẩu phần ăn chế biến sẵn cho vận động viên"

TS. Bùi Thị Dung, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trình bày kết quả "Bệnh sán lá lây truyền cho người qua thực phẩm và bước đầu thử nghiệm kiểm soát sinh học"

TS. Nguyễn Văn Thuận, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thành viên Dự án An toàn vì sự phát triển Safegro với chia sẻ "An toàn thực phẩm - góc nhìn từ quản lý nhà nước trong thời kỳ hội nhập"

PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trình bày chủ đề "Văn hóa an toàn thực phẩm và vai trò của các trường đại học"

TS. Trần Cao Sơn, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia với nội dung "Một số hợp chất có hại đối với sức khỏe sinh ra trong quá trình chế biến thực phẩm"

TS. Đặng Thị Thanh Sơn, Viện Thú y giới thiệu "Kế hoạch Hành động Quốc gia về phòng, chống AMR trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và kết quả nghiên cứu xác định quần thể gen kháng của vi khuẩn E. coli kháng carbapenem phân lập từ chất thải lợn và người chăn nuôi"

TS. Vũ Quỳnh Hương, Học viện Nông nghiệp Việt Nam với chủ đề "Biến đổi khí hậu và an toàn thực phẩm"