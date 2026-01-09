Hội thảo khoa học về Curcumin: Từ nghiên cứu khoa học đến giải pháp chăm sóc sức khỏe

Sự kiện do Hân Korea tổ chức không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, mà còn là không gian kết nối tri thức khoa học với thực tiễn ứng dụng, nhằm góp phần định hướng cộng đồng về cách tiếp cận sức khỏe bền vững dựa trên nền tảng nghiên cứu hiện đại.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Ban Tổ chức khẳng định Curcumin hoạt chất quý chiết xuất từ nghệ đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hỗ trợ bảo vệ sức khỏe, nhờ khả năng chống oxy hóa, chống viêm và nâng cao sức khỏe nền. Tuy nhiên, để Curcumin phát huy hiệu quả tối ưu, cần có sự đồng hành của khoa học công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất nghiêm ngặt và sự hiểu biết đúng đắn từ người tiêu dùng.

Mở đầu chuỗi tham luận, ThS.BS Từ Quang (Học viện Quân Y) đã mang đến cái nhìn khoa học về vai trò của Curcumin trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Thông qua các phân tích chuyên môn, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng Curcumin như một giải pháp hỗ trợ phòng ngừa, góp phần giảm nguy cơ các bệnh lý liên quan đến viêm và stress oxy hóa.

Tiếp nối chương trình, GS.TS, Đại tá Hồ Bá Do – Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, đã chia sẻ những cập nhật mới trong khoa học dinh dưỡng hiện đại, đồng thời phân tích vai trò của Curcumin đối với sức khỏe nền. Theo ông, việc lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được nghiên cứu bài bản và ứng dụng công nghệ tiên tiến là yếu tố then chốt để bảo đảm tính an toàn và hiệu quả lâu dài.

Ở một góc nhìn khác, Tiến sĩ Đặng Bảo Trâm đã mở rộng chủ đề hội thảo sang khía cạnh phong thái và nội lực bên trong. Bài chia sẻ của bà cho thấy sức khỏe không chỉ là trạng thái thể chất, mà còn là sự hài hòa giữa tinh thần, lối sống và cách mỗi người nuôi dưỡng giá trị bên trong để tạo nên phong thái bền vững.

Khép lại chuỗi nội dung chuyên môn, Chuyên gia Lee Jung OK – Giám đốc Nhà máy Arihnus (Hàn Quốc) đã giới thiệu công nghệ sản xuất tinh chất Nano Curcumin 365 Premium Hàn Quốc. Những thông tin về quy trình sản xuất hiện đại, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt đã giúp người tham dự hiểu rõ hơn vai trò của công nghệ trong việc nâng cao khả năng hấp thu và tối ưu hóa hiệu quả của Curcumin.

Bên cạnh các hoạt động học thuật, hội thảo còn ghi nhận dấu ấn với lễ vinh danh các đại lý tiêu biểu và lễ ký kết hợp tác, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, đối tác và hệ thống phân phối trong hành trình đưa các giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng cao đến gần hơn với cộng đồng.

Khép lại trong không khí trang trọng và kết nối, hội thảo "Curcumin – Giải pháp vàng cho sức khỏe & sắc đẹp từ bên trong" đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, không chỉ bởi chiều sâu khoa học mà còn bởi thông điệp xuyên suốt về chăm sóc sức khỏe chủ động, bền vững và có trách nhiệm. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra những hướng đi mới trong việc ứng dụng Curcumin, góp phần nâng cao chất lượng sống và xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc cho cộng đồng.