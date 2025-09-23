"Hội Quán Sinh Lời" – Cùng chuyên gia giải mã công cụ sinh lời đang "hot" trên thị trường

Chương trình mang đến không gian gần gũi, thú vị như một buổi hẹn café, nơi những câu chuyện quản lý tài chính cũng như những công cụ sinh lời giúp khách hàng kiến tạo lối sống thảnh thơi trong khi tiền nhàn rỗi vẫn sinh lời đều đặn.

Đông đảo khán giả đã cùng theo dõi Livestream Hội Quán Sinh Lời – một chương trình trao đổi về quan điểm quản lý tài chính theo phong cách mới do VPBank tổ chức.

Livestream Hội Quán Sinh Lời thu hút nhiều khán giá theo dõi

Không gian tài chính mới mẻ và gần gũi

Lấy cảm hứng từ một "quán café tài chính", Hội Quán Sinh Lời mang đến trải nghiệm trò chuyện cởi mở giữa các chuyên gia tài chính VPBank và những khách mời quen mặt như: Host MC Đức Bảo, MC Trần Ngọc, ca sĩ CoolKid, KOL Hà Linh "Nghiện Nhà" ... Xuyên suốt chương trình, khán giả được lắng nghe nhiều góc nhìn thực tế về quản lý tiền nhàn rỗi, thói quen tiêu dùng và cách cân bằng giữa tận hưởng cuộc sống và tích lũy cho tương lai.

Mở đầu chương trình, MC Đức Bảo đặt ra câu hỏi làm thế nào để giữ được tiền sau những ngày làm việc vất vả mà còn khiến đồng tiền có thể sinh lời? Super Sinh Lời Premier của VPBank chính là câu trả lời. Chỉ cần có từ 5 triệu đồng trên tài khoản VPBank NEO, khách hàng đã có thể sinh lời mỗi ngày.

Hội Quán Sinh Lời lấy cảm hứng từ một "quán café tài chính"

Có thể nói, Super Sinh Lời thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của người dân về thu nhập thụ động. Trước nay, hầu hết chúng ta chỉ gửi tiết kiệm và chờ để lấy tiền lãi theo mức lãi suất ngân hàng công bố. Nhưng với Super Sinh Lời, qua 1 đêm, buổi sáng chúng ta có thể có ngay một cốc café, một bữa sáng thậm chí là nhiều hơn.

Ca sĩ CoolKid cho biết, anh là một người trẻ, chi tiêu theo phong cách Yolo, có quan tâm tới tiết kiệm và tích lũy nhưng vẫn sống trọn từng khoảnh khắc. Tuy nhiên, anh cũng có sự kỉ luật cho bản thân khi chia tiền thành các loại quỹ để có thể quản lý chi tiêu. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cho biết anh cũng sử dụng tính năng Super Sinh Lời của VPBank. "Chỉ cần bật tính năng thì các loại kính, kiểu tóc hay cốc matcha tôi uống hàng ngày đều từ Super Sinh Lời mang lại", CoolKid chia sẻ.

Livestream mang đến đa dạng góc nhìn từ các khách mời

MC Trần Ngọc mang đến không khí trẻ trung, dí dỏm và gần gũi, lần đầu chia sẻ bí kíp quản lý dòng tiền khi vừa chi tiêu cá nhân, gia đình và vừa vận hành một doanh nghiệp của riêng mình. "Với Ngọc, thảnh thơi là một sự kiểm soát để làm sao không ôm đồm, không kiệt sức. Và Ngọc có sử dụng các công cụ hỗ trợ kinh doanh, quản lý tài chính. Super Sinh Lời của VPBank mang đến sự thảnh thơi cho chính tài khoản của tôi, giúp tạo lợi tức hàng ngày."

Chương trình còn có sự góp mặt của Hà Linh "Nghiện Nhà" - KOL nổi tiếng trong lĩnh vực lifestyle và tiêu dùng thông minh. Từ góc nhìn của một người đã thành công, Hà Linh chia sẻ nhiều trải nghiệm thực tế về cách quản lý chi tiêu, cân bằng giữa tận hưởng cuộc sống và cách để tiền tự động làm việc cho mình.

Hội quán của VPBank cũng chào đón một số khách mời trẻ như chị Nguyễn Thu Trang - một giám đốc sáng tạo, mang góc nhìn từ giới trẻ công sở, và chị Nguyễn Quỳnh Anh - đồng sáng lập 1 thương hiệu cà phê khá nổi tiếng - chia sẻ hành trình khởi nghiệp và cách điều phối dòng tiền để phát triển kinh doanh bền vững, cũng mang tới nhiều góc nhìn tài chính thú vị cho chương trình.

Super Sinh Lời Premier – phiên bản nâng cấp từ nhu cầu thực tế của khách hàng

Điểm nhấn lớn nhất của chương trình là màn ra mắt Super Sinh Lời Premier - phiên bản nâng cấp từ Super Sinh Lời, được thiết kế để đồng hành cùng tất cả các khách hàng. Super Sinh Lời Premier sở hữu 3 trụ cột chính gồm Super Hiệu quả - tối ưu lợi suất lên tới 4,5%/năm, Super Thảnh thơi – một lần đăng ký, trọn vẹn an tâm và Super Linh hoạt – rút tiền 24/7 bất cứ lúc nào cần.

Theo bà Trần Thị Liên - GĐTT Sản phẩm Huy động vốn và Chất lượng dịch vụ VPBank, Super Sinh Lời Premier xuất phát từ nhu cầu thực tế: khách hàng ngày nay không muốn để tiền "đứng yên một chỗ", mà cần công cụ linh hoạt, vừa đảm bảo lợi nhuận, vừa không bị ràng buộc, linh động rút tiền bất cứ khi nào cần.

Bà Trần Thị Liên – GĐTT Sản phẩm Huy động vốn và Chất lượng dịch vụ VPBank

Bà Liên cũng cho biết, "Super Sinh lời của VPBank có thể mang đến khoản lợi suất lên tới 9,1 triệu đồng một đêm và với phiên bản mới Premier, số tiền sinh lời này có thể nhiều hơn nữa. Hiện, tại VPBank, 80% khách hàng duy trì công cụ này hàng ngày và 97% khách hàng hài lòng về sản phẩm. Đó là những con số biết nói để chứng minh rằng VPBank đang cung cấp những sản phẩm mang đến điểm khác biệt cho khách hàng."

Ông Trần Phong Lanh – Giám đốc Miền Nam khối KHCN VPBank cũng chia sẻ: "Một cuộc sống tài chính an nhàn không đồng nghĩa với việc phải thật nhiều tiền, mà bắt đầu từ việc biết quản lý dòng tiền hiệu quả và lựa chọn công cụ phù hợp. Super Sinh Lời Premier chính là lời giải cho nhu cầu đó, một giải pháp giúp khách hàng tận dụng mọi khoản vốn nhàn rỗi, từ nhỏ tới lớn, để sinh lời đều đặn mà vẫn tự do rút gốc khi cần."

Ông Trần Phong Lanh – Giám đốc Miền Nam khối KHCN VPBank

Bên cạnh những chia sẻ chuyên sâu, khán giả còn được thưởng thức phần trình diễn của CoolKid, tham gia minigame trực tiếp và nhận nhiều quà tặng hấp dẫn từ VPBank. Sự kết hợp giữa âm nhạc và tài chính đã tạo nên một không khí trẻ trung, sôi động nhưng vẫn đọng lại thông điệp sâu sắc: Tiền có thể làm việc thay bạn mỗi ngày, để bạn có thêm thời gian sống đúng với đam mê của mình. Và thảnh thơi không phải đặc quyền của người giàu, mà là kết quả của thói quen quản lý tài chính thông minh và kỷ luật.

Hội Quán Sinh Lời khép lại nhưng mở ra một hành trình mới: cùng VPBank trải nghiệm Super Sinh Lời Premier, để tận hưởng cuộc sống hôm nay và kiến tạo sự an nhàn lâu dài.