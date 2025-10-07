Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 14: Cơ hội kết nối và phát triển khoa học công nghệ

Đây là sự kiện quan trọng được đồng tổ chức bởi Khoa Thủy sản – Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I. Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu giữa các giảng viên, nghiên cứu viên trẻ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của mạng lưới các Viện, Trường đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực thủy sản của Việt Nam (VIFINET).

Hội nghị là diễn đàn khoa học công nghệ thường niên, quy tụ các nhà khoa học trẻ từ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, tạo điều kiện để họ gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới nhất. Đây cũng là cơ hội kết nối, hợp tác nhằm phát triển các ý tưởng nghiên cứu mang tính liên ngành, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thủy sản.

Hội nghị sẽ tập trung vào các chủ đề quan trọng như công nghệ nuôi thủy sản, di truyền và sản xuất giống thủy sản, dinh dưỡng và thức ăn thủy sản, quản lý môi trường và bệnh thủy sản, chế biến và quản lý chất lượng sản phẩm thủy sản, cũng như các vấn đề kinh tế – xã hội nghề cá và quản lý nguồn lợi thủy sản. Các bài nghiên cứu sẽ được trình bày dưới hai hình thức là báo cáo trực tiếp tại hội nghị và báo cáo poster.

Năm 2025, Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 14 sẽ do GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, làm Trưởng ban tổ chức. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn có sự tham gia của các phó trưởng ban và thành viên đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I. Các Hội đồng chuyên môn sẽ chịu trách nhiệm đánh giá các báo cáo để xếp loại, tổng kết hội nghị và trao giải nhằm động viên quá trình nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ và sinh viên.

Toàn cảnh hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 13 diễn ra năm 2024

Ban tổ chức đã công bố các mốc thời gian quan trọng của hội nghị. Thông báo hội nghị được phát hành vào ngày 1 tháng 3 năm 2025. Thời gian nộp tóm tắt báo cáo sẽ kéo dài từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, trong khi bài toàn văn sẽ được nhận từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Đăng ký tham dự sẽ được mở từ ngày 1 tháng 6 và kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2025. Hội nghị chính thức diễn ra vào ngày 10 tháng 10, và ngày 11 tháng 10 sẽ là hoạt động tham quan thực tế.

Ban tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 14 năm 2025 đã công bố lịch trình chi tiết. Cụ thể:

- Thông báo hội nghị chính thức phát hành vào ngày 01/3/2025.

- Thời gian tiếp nhận tóm tắt báo cáo từ ngày 01/4 đến 30/6/2025

- Nhận bài toàn văn từ ngày 01/5 đến 30/6/2025.

- Đăng ký tham dự được mở từ ngày 01/6 và kết thúc vào ngày 31/7/2025.

- Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày, 10 và 11/10/2025, trong đó ngày 11 dành cho hoạt động tham quan thực tế.

Hội nghị hứa hẹn sẽ mang đến một diễn đàn học thuật ý nghĩa, giúp các nhà khoa học trẻ chia sẻ kết quả nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành thủy sản Việt Nam. Mọi thông tin chi tiết về hội nghị, đăng ký tham gia và gửi bài nghiên cứu có thể liên hệ Khoa Thủy sản – Học viện Nông nghiệp Việt Nam hoặc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I.

Ban tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 14 năm 2025 trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên ngành thủy sản từ khắp cả nước tham dự. Ban tổ chức cũng kêu gọi sự đồng hành và hỗ trợ từ các tập đoàn, công ty hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành.

Thông tin liên hệ:

Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Ngõ 64, Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 024.32127767 (văn phòng khoa)

Đại diện: PGS. TS Kim Văn Vạn: 0904 289 042

Email: kvvan@vnua.edu.vn

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

Điện thoại: 02226 290323 (Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp)

Đại diện: PGS. TS Đặng Thị Lụa: 0977 32 0099