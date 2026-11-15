Hội Hoa hậu Hoàn Vũ chạm mặt dàn mỹ nhân Sen Vàng: H’Hen Niê, Lương Thùy Linh, Xuân Hạnh đọ sắc giữa trời đông

Fashion show Mê Say - Winter & Festive 2027 của NTK Adrian Anh Tuấn diễn ra ngày 14/11/2026 tại GEM Center, TP.HCM. Bên cạnh 67 thiết kế trình diễn trên sàn runway, gần 80 thiết kế khác được khách mời là nghệ sĩ, người nổi tiếng và fashionista chọn diện đến sự kiện, biến thảm đỏ thành một cuộc đọ sắc thực thụ giữa trời đông.

Khách mời bước vào khung cảnh tựa một vương quốc tuyết, với cầu thang phân tầng phủ mây bồng bềnh, hàng thông tuyết, quả cầu bạc lơ lửng, các khối băng gồ ghề cùng nhũ băng buông rủ, đúng tinh thần Frozen Dreamscape mà show theo đuổi. Cấu trúc nhiều tầng này cũng giúp từng tà váy lên hình đẹp hơn, tạo ra hàng loạt góc chụp đắt giá cho dàn sao.

Thảm đỏ Mê Say được dựng như một xứ sở tuyết trắng với cầu thang phân tầng. Ảnh: BTC

H'Hen Niê cool ngầu với kính đen giữa hội Hoa hậu Hoàn Vũ

Gia đình Hoa hậu Hoàn Vũ góp mặt với loạt tạo hình ấn tượng, từ lông vũ kiêu sa, ánh kim rực rỡ đến những đường cắt xẻ táo bạo. Nổi bật nhất là H'Hen Niê với diện mạo đậm chất Disco Glam hiện đại: kính mát thời thượng, tóc mái bằng và thần thái cool-chic đầy cá tính.

H'Hen Niê (giữa) cùng khách mời trên thảm đỏ Mê Say. Ảnh: BTC

H'Hen Niê theo đuổi phong cách Disco Glam với kính mát và tóc mái bằng. Ảnh: BTC

Xuân Hạnh khoe làn da nâu khỏe khoắn trong đầm lụa nâu bất đối xứng, thêm chiếc mũ lông mùa đông cho hợp không khí. Ngọc Châu chọn đầm trắng trễ vai, điểm xuyết chi tiết ren và lớp lông trắng phủ mềm trên vai.

Xuân Hạnh phối đầm lụa nâu với mũ lông mùa đông. Ảnh: BTC

Khách mời tạo dáng giữa nền tuyết trắng. Ảnh: BTC

Chị em Sen Vàng mang sắc lễ hội lên nền tuyết trắng

Hội chị em Sen Vàng tiếp tục khuấy động thảm đỏ bằng những gam màu đậm chất lễ hội. Hoa hậu Lương Thùy Linh trang nhã trong đầm lụa dáng dài màu vàng gold, cổ áo xếp nếp rủ mềm tôn bờ vai. Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo chọn đầm quây ánh kim đỏ ruby, còn Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện gam đen với đường xẻ tà cao viền bèo trắng - đen, khoe trọn đôi chân dài.

Hoa hậu Lương Thùy Linh trong đầm lụa vàng gold. Ảnh: BTC

Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo với đầm quây đỏ ruby ánh kim. Ảnh: BTC

Nhã Phương và Sĩ Thanh như chị em song sinh

Nhã Phương và Sĩ Thanh xuất hiện cạnh nhau như một cặp chị em song sinh: đồng điệu trong thần thái nhưng chọn hai sắc thái đối lập. Nhã Phương bí ẩn, sang trọng trong đầm đen, còn Sĩ Thanh rực rỡ với sắc đỏ mang tinh thần lễ hội. Chính sự tương phản này khiến màn xuất hiện của bộ đôi càng thêm cuốn hút.

Diễm My 9X đúng chuẩn khí chất phú bà với đầm lụa cổ yếm màu kem, khoác ngoài áo choàng tua rua. Ca sĩ Đoan Trang tạo điểm nhấn giữa nền tuyết trắng bằng đầm đỏ đắp chéo, cổ chữ V và tay bồng dài cổ điển. Dương Hoàng Yến chọn đầm dạ hội cúp ngực sắc tím lấp lánh, xẻ tà cao, buông dải khăn voan mỏng.

Dàn khách mời đọ sắc trong cùng một khung hình. Ảnh: BTC

Đầm dạ hội tím xẻ tà cao trên thảm đỏ. Ảnh: BTC

Sắc đỏ là điểm nhấn lễ hội giữa không gian tuyết trắng. Ảnh: BTC

Chi Pu và hội bạn thân trêu đùa nhau không ngớt

Chi Pu tỏa sáng như một nữ thần trong váy dài cổ yếm satin bóng bẩy, tay áo khoác viền lông vũ. Sánh bước cùng cô là stylist Hoàng Ku với trang phục đen tuyền tối giản và cặp đôi Ninh Dương Story lịch lãm. Ngoài những khung hình chỉn chu như trang bìa tạp chí, nhóm bạn còn thoải mái trêu đùa nhau trước ống kính, khiến góc thảm đỏ này rộn ràng hẳn lên.

Cặp đôi Ninh Dương Story. Ảnh: BTC

Sau màn chào sân, các nghệ sĩ còn nán lại trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm cùng NTK Adrian Anh Tuấn.

Các nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm sau thảm đỏ. Ảnh: BTC

Emoura Phạm mở màn, Thanh Hằng chốt show

Trên sàn diễn, bộ sưu tập Festive Limited 2027 gồm 67 looks chia làm hai chương. Người đẹp Emoura Phạm đảm nhận vị trí first face, mở màn chương đầu trong đầm dạ hội đen - trắng ôm sát, trễ vai, cúp ngực điểm hạt đính lấp lánh. Chương một khép lại với Tô Diệp Hà trong đầm lụa trắng ngà cổ yếm xẻ tà cao, khoác hờ áo choàng đính lông vũ bồng bềnh.

Thiết kế đen - trắng trễ vai trong bộ sưu tập. Ảnh: BTC

Theo NTK Adrian Anh Tuấn, tình yêu trong bộ sưu tập gắn với hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, biết trân trọng trải nghiệm quá khứ và tận hưởng hạnh phúc hiện tại. Tinh thần ấy thể hiện qua phom dáng ôm sát, kỹ thuật đính kết thủ công, những đường cắt xẻ gợi cảm cùng áo choàng dài và lông vũ.

Ca khúc Girl on Fire qua giọng hát Võ Hạ Trâm mở ra chương hai rực rỡ hơn, với bảng màu đỏ, trắng, đen cùng chi tiết ánh kim, pha lê, họa tiết bướm và hoa. Phương Linh mở màn chương này trong bộ cánh tối màu có cánh bướm đính kết ở cầu vai. Lệ Hằng cũng góp mặt trên sàn diễn ở chương hai. Hoa hậu Như Vân tiếp nối bằng đầm ôm cổ chữ V khoét sâu đính pha lê, khoác áo choàng dài uyển chuyển.

Lệ Hằng trình diễn trong chương hai. Ảnh: BTC

Chương hai rực rỡ hơn với pha lê và áo choàng dài. Ảnh: BTC

Bảng màu đen, trắng tiếp tục xuất hiện trong chương hai. Ảnh: BTC

Vedette Thanh Hằng khép lại chương trình trong thiết kế dài rực lửa, cầu vai kết hoa thủ công và dải ánh bạc lấp lánh nơi cổ tay. Theo ê-kíp, tạo hình này tượng trưng cho người phụ nữ viên mãn, dù đi qua nhiều thăng trầm vẫn giữ trọn niềm tin vào hạnh phúc.

Sắc đỏ rực lửa khép lại show diễn. Ảnh: BTC

Với NTK Adrian Anh Tuấn, giá trị của một bộ trang phục không chỉ nằm trên sàn diễn mà còn ở khả năng đồng hành cùng người mặc qua những dấu mốc cuộc đời, thậm chí trở thành kỷ vật được trao truyền qua nhiều thế hệ.