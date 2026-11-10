Hội chứng ruột kích thích nên ăn gì và không nên ăn gì để giảm khó chịu?

Người bị hội chứng ruột kích thích nên ăn gì?

Người bị hội chứng ruột kích thích nên ăn gì để cải thiện và bảo vệ hệ tiêu hoá? Nguồn: DNCC

Người bị hội chứng ruột kích thích nên ưu tiên các loại thực phẩm sau đây trong khẩu phần ăn của mình:

─Rau củ, trái cây: Người bị hội chứng ruột kích thích nên tăng cường bổ sung chất xơ từ các loại rau củ, trái cây như chuối, đu đủ, cà rốt, bí đỏ, khoai lang, kiwi, dâu tây,... nhằm giúp làm mềm phân, cải thiện táo bón.

─Thịt cá ít béo: Cần ưu tiên các nguồn đạm ít béo, dễ tiêu hoá như ức gà, cá nạc, trứng,... để giúp bổ sung protein cần thiết cho cơ thể, hạn chế khó chịu cho hệ tiêu hóa.

─Ngũ cốc, tinh bột lành mạnh: Các loại ngũ cốc, tinh bột lành mạnh giúp cung cấp năng lượng, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, ít gây kích thích đường ruột khi được chế biến đơn giản, gồm có: Yến mạch, khoai lang, bánh mì nguyên cám,...

─Thực phẩm giàu Omega-3: Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi, cá thu,... rất giàu Omega-3, có tác dụng chống viêm, hỗ trợ làm dịu niêm mạc ruột, cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hoá khó chịu.

─Sữa chua lên men: Có chứa nhiều lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hoá, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Tuy nhiên cũng có một số người bị hội chứng ruột kích thích không ăn được sữa chua, cần thận trọng trước khi dùng.

Người bị hội chứng ruột kích thích không nên ăn gì để tránh vấn đề tiêu hoá?

Người bị hội chứng ruột kích thích nên kiêng ăn gì để tránh gặp vấn đề? Nguồn: DNCC

Song song cùng với đó, người bị hội chứng ruột kích thích nên tránh sử dụng một số loại thực phẩm như sau:

─Thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ: Đồ ăn chiên rán như: gà rán, khoai tây chiên, pizza… có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, dẫn đến đau bụng, chướng bụng, đầy hơi.

─Đồ ăn gia vị cay nóng: Ớt, tiêu và các gia vị cay có thể kích thích đường tiêu hóa, tăng axit gây co thắt, khiến tình trạng đau bụng hoặc tiêu chảy trở nên nặng hơn.

─Đồ uống chứa caffeine và rượu bia: Caffeine có thể kích thích nhu động ruột quá mức, đặc biệt ở những người bị tiêu chảy. Trong khi đó, rượu bia có thể gây kích ứng niêm mạc tiêu hóa và làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

─Sữa: Ở một số người không dung nạp lactose, nếu sử dụng sữa hoặc thực phẩm chứa lactose như kem, phô mai,... có thể gây đầy hơi, góp phần làm các triệu chứng hội chứng ruột kích thích trở nên nghiêm trọng hơn.

─Chất làm ngọt nhân tạo: Thường có trong kẹo cao su, cụ thể là chất sorbitol và xylitol, có thể gây tiêu chảy, khiến cơ thể nuốt nhiều khí và đầy hơi khi sử dụng.

─Rau họ cải: Cụ thể là bông cải xanh, bắp cải, súp lơ, cải Brussels,... có hàm lượng lưu huỳnh cao, dễ gây đầy hơi và khó chịu.

─Đồ tái, sống: Nên thận trọng khi ăn rau sống, gỏi, hải sản,... vì có thể chứa nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng dễ gây rối loạn tiêu hoá.

Silicol Gel - Giải pháp điều trị hội chứng ruột kích thích từ Đức. Nguồn: DNCC

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