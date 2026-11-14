Hội chứng Rapunzel ở trẻ em: Đừng xem nhẹ hành vi nuốt tóc

Các bác sĩ Trung tâm Tiêu hoá PhenikaaMec thận trọng nội soi lấy thành công dị vật 3cm an toàn ra ngoài.

Hội chứng Rapunzel là gì? Vì sao trẻ nuốt tóc có thể gặp nguy hiểm?

Hội chứng Rapunzel (Rapunzel syndrome) là tình trạng hiếm gặp, xảy ra khi người bệnh có hành vi ăn và nuốt tóc kéo dài, khiến tóc tích tụ trong dạ dày, hình thành búi tóc và có thể kéo dài xuống ruột non. Tình trạng này thường liên quan đến chứng ăn tóc (trichophagia), có thể xuất hiện ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Khác với thức ăn thông thường, tóc không thể được cơ thể tiêu hóa. Khi trẻ liên tục nuốt tóc, các sợi tóc có thể đan kết với nhau, giữ lại thức ăn và chất nhầy, dần hình thành khối búi tóc trong đường tiêu hóa. Theo thời gian, khối tóc có thể tăng kích thước, gây cản trở lưu thông thức ăn và tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa.

Tùy thuộc vào kích thước, vị trí và mức độ tích tụ, búi tóc có thể gây đau bụng, buồn nôn, nôn, chán ăn, sụt cân, xuất huyết tiêu hóa hoặc tắc nghẽn đường ruột. Trong những trường hợp búi tóc kéo dài từ dạ dày xuống ruột non, người bệnh có thể đối mặt với các biến chứng phức tạp hơn, đòi hỏi can thiệp y tế.

Đáng chú ý, hành vi ăn tóc ở trẻ không đơn thuần là một thói quen xấu. Tình trạng này có thể liên quan đến những vấn đề tâm lý, hành vi cần được đánh giá và hỗ trợ phù hợp. Vì vậy, phụ huynh không nên chủ quan khi phát hiện trẻ thường xuyên nhổ tóc, nhai tóc hoặc nuốt tóc.

Phát hiện búi tóc 3cm trong tá tràng của trẻ có tiền sử mắc hội chứng Rapunzel

Bệnh nhi 10 tuổi có búi tóc mắc tại nhú tá tràng, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương đường mật và tụy

Mới đây, các bác sĩ Trung tâm Tiêu hóa – Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) tiếp nhận một bệnh nhi 10 tuổi trong tình trạng đau bụng nhiều lần, nôn ói. Đáng chú ý, trẻ có tiền sử mắc hội chứng Rapunzel và tiếp tục nuốt tóc trong những ngày trước khi nhập viện.

Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện búi tóc nằm trong tá tràng, chiếm một phần lòng ruột. Niêm mạc ruột non đã xuất hiện nhiều vị trí trợt, loét. Đặc biệt, một phần búi tóc mắc ngay nhú tá tràng – vị trí giải phẫu quan trọng, nơi dịch mật và dịch tụy đổ vào ruột non.

Theo BS. Trần Đức Cảnh – bác sĩ Trung tâm Tiêu hóa PhenikaaMec, đây là tình huống can thiệp đòi hỏi sự thận trọng cao bởi búi tóc không chỉ nằm trong lòng tá tràng mà còn mắc tại khu vực nhú tá tràng. Mục tiêu của ê-kíp là phải lấy được toàn bộ búi tóc ra ngoài, tránh để sót dị vật, đồng thời bảo tồn nhú tá tràng và hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương đường mật, tụy cũng như niêm mạc ruột non vốn đã có nhiều vị trí trợt, loét.

Ê - kíp bác sĩ tiếp cận búi tóc trong tá tràng của trẻ bằng thiết bị nội soi chuyên dụng

"Trong quá trình can thiệp, chúng tôi phải tính toán kỹ từng thao tác, bởi chỉ cần tác động không phù hợp cũng có thể gây tổn thương cấu trúc nhú tá tràng. Điều quan trọng không chỉ là đưa được búi tóc ra ngoài mà còn phải bảo đảm lấy trọn vẹn dị vật, hạn chế tối đa tổn thương cho trẻ", BS. Trần Đức Cảnh chia sẻ.

Ê-kíp sử dụng thòng lọng và kìm gắp dị vật để từng bước giải phóng phần tóc mắc tại nhú tá tràng. Thay vì cố gắng kéo búi tóc ra ngay, bác sĩ kiểm soát hướng kéo, lực tác động và lựa chọn dụng cụ phù hợp để đưa búi tóc trở lại dạ dày, sau đó lấy toàn bộ dị vật ra ngoài qua nội soi.

Kết thúc thủ thuật, búi tóc kích thước khoảng 3 x 1,2 cm được lấy ra ngoài. Qua kiểm tra, nhú tá tràng vẫn nguyên vẹn, không ghi nhận chảy máu tại vị trí này. Đây là kết quả quan trọng, giúp hạn chế nguy cơ biến chứng tại khu vực có liên quan trực tiếp đến đường dẫn lưu mật và tụy.

Búi tóc được lấy ra ngoài an toàn

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên chú ý khi trẻ thường xuyên nhổ tóc, nhai hoặc nuốt tóc, có vùng rụng tóc từng mảng, hoặc xuất hiện đau bụng tái diễn, buồn nôn, nôn nhiều lần, ăn kém, chướng bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân. Khi đó, gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám. Bên cạnh việc xử trí búi tóc, trẻ cần được đánh giá và hỗ trợ tâm lý - hành vi để hạn chế nguy cơ tái phát.

Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống nội soi hiện đại cùng khả năng triển khai các kỹ thuật can thiệp chuyên sâu, Trung tâm Tiêu hóa PhenikaaMec hướng tới chẩn đoán chính xác, lựa chọn phương pháp xử trí phù hợp và cấu trúc giải phẫu và mô lành. Mỗi ca bệnh, đặc biệt là những trường hợp phức tạp ở trẻ em, đều được tiếp cận thận trọng, cá thể hóa, đặt sự an toàn và sức khỏe lâu dài của người bệnh làm ưu tiên.

Để được thăm khám với chuyên gia tiêu hóa, vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Đơn nguyên Nội soi - Tầng hầm, tòa B, Bệnh viện Đại học Phenikaa - Tổ 5, Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội

Hotline: 1900 2262

Website: https://phenikaamec.com/