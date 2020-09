Hội chứng chuyển hóa làm tăng nguy cơ tử vong do COVID-19 gấp 3 lần

Tác giả chính Joshua Denson cho biết, kết luận trên dựa trên nghiên cứu ở 287 bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 tại Trung tâm Y tế Tulane và Trung tâm Y tế Đại học New Orleans từ ngày 30/3 đến 5/4/2020, thời kỳ cao điểm diễn ra đại dịch tại New Orleans. Hơn 85% bệnh nhân trong nghiên cứu là người da đen, độ tuổi trung bình là 61, trong đó 57% là phụ nữ. Nhóm này có bệnh lý nền phổ biến là tăng huyết áp (80%), béo phì (65%), đái tháo đường (54%) và mỡ máu tốt (HDL) thấp (39%).



Các nhà khoa học đã so sánh giữa hai nhóm, nhóm được chẩn đoán mắc hội chứng chuyển hóa và nhóm không mắc MS. Tất cả đều được theo dõi khi được tiếp nhận vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), được đặt máy thở, phát triển hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS) hoặc tử vong. Nếu so với nhóm không bị MS thì kết quả cụ thể như sau: số ca nhập ICU là 56% ở nhóm MS so với 24% nhóm không bị MS, dùng máy thở 48% so với 18%, phát triển ARDS 37% so với 11% và tỷ lệ tử vong 26% so với 10%.

Bác sĩ kiểm tra đường huyết cho bệnh nhân tại khoa Hồi sức tích cực Trung tâm y tế Texas, Mỹ.

Các kết quả này có tính đến tuổi, giới tính, chủng tộc, vị trí bệnh viện và các tình trạng khác. Tổng thể bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao hơn 3,4 lần so với những người không mắc MS, nguy cơ nhập viện ICU, cần máy thở hoặc phát triển ARDS cao gấp gần 5 lần.

Với kết quả trên, nhóm nghiên cứu cho rằng mọi người cần phòng ngừa khi phơi nhiễm với SARS-CoV-2, bất kể tuổi tác. Riêng nhóm bị MS cần thận trọng hơn để giảm thiểu nguy cơ biến chứng, gây tử vong cao.

