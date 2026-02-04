Hội chị em truyền nhau bí kíp "sắm Tết 0 đồng" với VPBank S Rewards Mastercard

Miễn lãi 55 ngày - khi áp lực chi tiêu Tết được "giải phóng"

"Trước đây cứ nghĩ đến Tết là mình… sợ", chị Mai Anh (29 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) chia sẻ. "Tiền nhà, tiền biếu bố mẹ hai bên, tiền mua sắm Tết, chưa kể mấy khoản phát sinh không tên. Thưởng thì thường sát Tết hoặc thậm chí sau Tết mới nhận, nên lúc nào cũng trong trạng thái phải ‘cân não’ xem chi khoản nào trước", chị nói.

VPBank S Rewards Mastercard miễn lãi tới 55 ngày, giúp các gia đình yên tâm sắm Tết mà không cần chi trả ngay.

Trong bối cảnh "nước sôi lửa bỏng" ấy, sự xuất hiện của VPBank S Rewards Mastercard được nhiều chị em ví như một "phao cứu sinh" đúng nghĩa. Một trong những điểm cộng lớn nhất của dòng thẻ này nằm ở thời gian miễn lãi lên đến 55 ngày, cho phép người dùng chủ động chi tiêu trước Tết nhưng lùi thời điểm thanh toán sang sau kỳ nghỉ, khi các khoản thu nhập đã ổn định hơn.

Với chị Mai Anh, sau khi dùng VPBank S Rewards Mastercard, sự thay đổi không nằm ở việc chi nhiều hơn, mà là bớt áp lực hơn. Chị chia sẻ: "Mình vẫn mua sắm đầy đủ cho gia đình, vẫn quẹt thẻ cho những khoản lớn như quà biếu, đồ gia dụng. Nhưng cảm giác tâm lý rất khác, vì biết chắc là mình không phải trả hết ngay trong tháng cận Tết. Có tới 55 ngày miễn lãi, mình chủ động lên kế hoạch trả sau Tết, khi tài chính đã ‘dễ thở’ hơn nhiều".

Cộng đồng người dùng cũng đánh giá cao yếu tố giãn thời gian thanh toán của thẻ: "Với người làm kinh doanh như mình, dòng tiền rất quan trọng. Việc được chi tiêu trước nhưng trả sau giúp mình không phải rút hết tiền mặt đúng thời điểm cao trào. Tết đến, mình vẫn có tiền dự phòng cho những khoản phát sinh, mà không bị căng thẳng vì đã "dốc ví" quá sớm", chị Ngọc Hân (Hà Nội) chia sẻ.

Từ chỗ dè dặt mỗi khi mở ví, nhiều chị em nhận ra rằng thẻ tín dụng, nếu dùng đúng cách, có thể trở thành công cụ quản lý tài chính hiệu quả. Không chỉ giúp giãn áp lực chi tiêu trong ngắn hạn, thẻ còn mang lại sự chủ động trong việc phân bổ dòng tiền, đặc biệt trong những giai đoạn cao điểm như Tết. Nhờ đó, việc sắm sửa không còn là bài toán cân não, mà trở thành một phần nhẹ nhàng hơn trong hành trình tận hưởng trọn vẹn không khí đoàn viên.

VPBank S Rewards Mastercard giúp "tín đồ" Shopee nhận tối đa quyền lợi chỉ với một tấm thẻ duy nhất.

10 phút mở thẻ, hoàn shopee xu 12% - mua sắm Tết trở thành "bài toán sinh lời"

Câu chuyện "sắm Tết 0 đồng" không chỉ dừng lại ở việc giãn thời gian thanh toán. Điều khiến VPBank S Rewards Mastercard thực sự chinh phục hội chị em chính là ưu đãi hoàn Shopee xu lên đến 12% cho những giao dịch mua sắm quen thuộc - đúng nơi, đúng thời điểm, đúng nhu cầu.

Từ quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng đến bánh mứt, quà Tết, phần lớn đều được đặt qua Shopee. Những ngày cuối năm bận rộn, khi quỹ thời gian ngày càng eo hẹp, ShopeeFood tiếp tục trở thành "cứu cánh" cho những bữa ăn nhanh gọn nhưng vẫn đủ đầy. Việc vừa chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu, vừa được hoàn xu cho lần mua sắm tiếp theo mang lại cảm giác rất rõ ràng: mua sắm có tính toán, không phải tiêu tiền theo cảm hứng.

Không ít chị em chia sẻ, nhờ lượng Shopee xu tích lũy từ các đơn hàng trước Tết, họ có thể tiếp tục sử dụng cho các khoản chi sau Tết - từ thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt đến những món "tự thưởng" nhỏ để khởi động năm mới. Vòng chi tiêu - hoàn xu - tái sử dụng cứ thế vận hành, giúp ngân sách cá nhân được tối ưu một cách tự nhiên mà không cần quá nhiều toan tính.

Điểm thú vị của VPBank S Rewards Mastercard nằm ở việc chiếc thẻ này góp phần thay đổi góc nhìn về thẻ tín dụng. Thay vì tâm lý e dè vì sợ lãi suất hay lo "vung tay quá trán", ngày càng nhiều phụ nữ trẻ tiếp cận thẻ như một công cụ quản lý dòng tiền thông minh. Chi tiêu trước - trả sau đúng hạn trong thời gian miễn lãi giúp họ chủ động phân bổ ngân sách, tránh áp lực dồn tiền vào một thời điểm. Trong khi đó, các ưu đãi hoàn xu, hoàn tiền đóng vai trò như một "phần thưởng" cho thói quen chi tiêu có kế hoạch, thay vì mua sắm bốc đồng.

Mở thẻ VPBank S Rewards Mastercard chỉ cần 10 phút và có thể sử dụng được ngay để hưởng ưu đãi.

Đặc biệt, việc mở thẻ VPBank S Rewards Mastercard hiện nay cũng được tối giản để phù hợp với nhịp sống số hóa. Chỉ 10 phút đăng ký trực tuyến trên app VPBank NEO, chị em đã có thể sở hữu một "trợ thủ tài chính" đủ linh hoạt để đồng hành suốt mùa Tết - từ những ngày chuẩn bị tất bật cho đến giai đoạn ổn định lại chi tiêu sau kỳ nghỉ.

Tết ngày nay không chỉ là câu chuyện lo đủ đầy cho gia đình, mà còn là dịp để phụ nữ tận hưởng thành quả lao động của chính mình theo cách nhẹ nhàng và chủ động hơn. Một chiếc thẻ tín dụng như VPBank S Rewards Mastercard vì thế không chỉ đơn thuần là phương tiện thanh toán, mà còn phản ánh lối sống hiện đại: biết tiêu tiền đúng lúc, đúng chỗ và đúng chiến lược.

"Sắm Tết 0 đồng" không phải là chi tiêu không kiểm soát, mà là biết dùng đúng công cụ, đúng thời điểm. Khi thẻ tín dụng được sử dụng như một trợ thủ tài chính, giúp giãn áp lực, tối ưu ưu đãi và quản lý dòng tiền hiệu quả, việc sắm sửa cho một cái Tết đủ đầy bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.