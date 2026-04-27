Học viện Nông nghiệp Việt Nam dừng quy định sinh viên phải tham gia CLB 2 năm

Hôm nay 27/4, bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ký quyết định tạm dừng áp dụng Khoản 3, Điều 10, Chương III trong Quyết định số 1650 của nhà trường ban hành ngày 16/4 vừa qua về công tác sinh viên. Việc tạm dừng nhằm phục vụ rà soát, đánh giá và hoàn thiện quy định.

Trước đó, quy định này yêu cầu sinh viên phải đăng ký và tham gia ít nhất một câu lạc bộ thuộc hệ thống của Học viện trong thời gian tối thiểu 24 tháng trong suốt quá trình học tập.

Ngay sau khi ban hành, nội dung đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ sinh viên.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam quyết định tạm dừng quy định bắt buộc tham gia câu lạc bộ ít nhất 24 tháng để rà soát, hoàn thiện. (Ảnh minh họa: VNUA)

Nhiều ý kiến cho rằng việc tham gia câu lạc bộ nên dựa trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với sở thích và định hướng cá nhân, thay vì trở thành yêu cầu bắt buộc.

Một số sinh viên cũng bày tỏ lo ngại về tính khả thi khi số lượng người tham gia lớn có thể gây quá tải cho các câu lạc bộ, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động và khiến sinh hoạt mang tính hình thức.

Đặc biệt, không ít ý kiến lo ngại nếu gắn việc tham gia câu lạc bộ với điều kiện đánh giá sinh viên hoặc quá trình tốt nghiệp, quy định này có thể tạo thêm áp lực đối với những người phải đi làm thêm trang trải thu nhập, có lịch học dày hoặc không có nhu cầu tham gia sinh hoạt câu lạc bộ.

Trước các phản ánh này, Học viện cho biết sẽ tiếp tục tiếp nhận ý kiến từ sinh viên và các bên liên quan để nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Nhà trường đồng thời khẳng định việc tạm dừng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của sinh viên.

Theo giải thích trước đó, quy định được xây dựng với mục tiêu phát triển toàn diện người học, bao gồm kỹ năng mềm, năng lực nghiên cứu khoa học, tinh thần khởi nghiệp và khả năng thích ứng với thị trường lao động.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam có khoảng 82 câu lạc bộ hoạt động ở nhiều lĩnh vực như học thuật, nghiên cứu khoa học, văn hóa - văn nghệ, thể thao và tình nguyện.