Học vấn toàn bê bối của dàn sao "Crash Landing On You”: Người bị đuổi vì mải chạy show bỏ bê việc học, kẻ dính phốt đầu gấu trường học khét tiếng

Sau cái kết đầy viên mãn, "Crash Landing On You" chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà vẫn đang nổi đình nổi đám khắp Châu Á. Đây là bộ phim quy tụ dàn diễn viên cực phẩm với lối diễn xuất tự nhiên, chân thực, cuốn hút. Cũng bởi thế mà, ngay từ khi lên sóng, những câu chuyện xoay quanh gia thế, sự nghiệp, tình cảm của dàn sao khủng luôn được đông đảo các fan hâm mộ quan tâm.

Bên cạnh quá khứ đời tư thì học vấn của dàn cast đình đám này cũng đang dần trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Ít ai biết rằng, trước khi là những nam thần, nữ thần khuấy đảo màn ảnh Kbiz, các diễn viên của bộ phim đạt mức rating cao ngất ngưởng "Crash Landing On You" từng có một thời đi học vô cùng đáng nhớ, không chỉ nổi bật với nhan sắc cực phẩm mà còn sở hữu học lực khủng nhất trường.

Hyun Bin

Trong "Crash Landing On You", nam tài tử Hyun Bin vào vai chàng quân nhân Ri Jung Hyuk, một nam thần xuất chúng khiến các nàng đứng ngồi không yên. Thời gian bộ phim chính thức lên sóng, Hyun Bin gây bão với hình ảnh anh lính Bắc Hàn vừa ngầu vừa phong độ nhưng ít ai biết rằng từ khi còn cắp sách tới trường anh đã làm cho không ít cô gái bị hớp hồn, đến bạn nam cùng lớp cũng phải xuýt xoa.

Hyun Bin.

Ngay từ thời trung học, Hyun Bin đã nổi bần bật giữa dàn nam sinh cùng trang lứa, nổi tiếng khắp trường, đến độ còn có cả một câu lạc bộ những người hâm mộ. Bạn học của anh từng tiết lộ mỗi khi bước lên xe buýt, nam diễn viên luôn khiến nhiều nữ sinh phải xuýt xoa vì gương mặt điển trai, nam tính. Đối với các hậu bối thời đó, Hyun Bin không khác gì một nam thần bước ra từ trong truyền thuyết.

Chưa dừng lại ở ngoại hình nam thần, soái ca, Hyun Bin còn học rất giỏi. Dù học ngành sân khấu điện ảnh ở trường Đại học Chung Ang nhưng anh không hề nhận đặc cách như những người nổi tiếng khác. Theo lời kể của bạn học Hyun Bin, nam diễn viên thi được điểm tốt đến mức chỉ cần xét tuyển bình thường cũng đủ để đỗ đại học.



Ngay từ thời trung học, Hyun Bin đã nổi bần bật giữa dàn nam sinh cùng trang lứa.

Hyun Bin tốt nghiệp khoa sân khấu trường Đại học Chung Ang vào năm 2004. 5 năm sau, nam tài tử lại tiếp tục sự nghiệp học hành khi theo học thạc sĩ tại đây. Có thể nói, dù thành danh và được công nhận tài năng ngay từ hồi mới vào nghề nhưng Hyun Bin vẫn không ngừng trau dồi tri thức và kỹ năng để cống hiến cho khán giả ngày một tốt hơn. Tuy bận rộn với công việc diễn xuất, Hyun Bin vẫn tiếp tục theo học thạc sĩ để hoàn thiện hơn.

Son Ye Jin

Chị đẹp Son Ye Jin trong "Crash Landing On You" được dân tình rần rần ngợi khen là người đẹp không tuổi, nhan sắc cực phẩm rất "xứng đôi vừa lứa" khi xuất hiện cùng Hyun Bin. Hình ảnh Son Ye Jin thời niên thiếu trong bộ đồng phục vô cùng xinh đẹp với khuôn mặt có đường nét thanh tú. Nữ diễn viên gia nhập làng giải trí từ năm 2000, bắt đầu từ việc làm người mẫu ảnh. Nhờ nhan sắc nổi bật, Ye Jin được sắm vai chính trong nhiều bộ phim kinh điển của Hàn Quốc. Bước chân vào sự nghiệp diễn xuất, Son Ye Jin đã sớm khẳng định được thực lực qua nhiều vai diễn trong các bộ phim như: "Chi-hwa-seon", "The Classic", "Hương mùa hè"...

Son Ye Jin.

Nữ diễn viên luôn được nhắc đến như một ngôi sao chăm chỉ và ham học của Học viện Nghệ thuật Seoul và cô cũng từng được cho là đã tốt nghiệp trường này. Tuy nhiên, sự thật không hẳn là vậy. Trên thực tế, Son Ye Jin có thi đỗ vào trường này nhưng ngay sau đó cô đã bị nhà trường đuổi học ngay sau năm đầu tiên vì nghỉ học quá nhiều.Vì mải mê đóng phim mà Son Ye Jin bỏ bê cả việc học. Hậu quả, nữ diễn viên đã bị nhà trường đuổi học và không thể tốt nghiệp đại học.

Son Ye Jin tùng bị đuổi học.

Ha Seok Jin

Anh trai của Ri Jung Hyuk do Ha Seok Jin thủ vai - cũng trở thành gương mặt được nhiều người yêu thích bởi lối diễn xuất tự nhiên, linh hoạt, ngoại hình soái ca vạn người mê. Không chỉ nổi bật với sự nghiệp diễn xuất, học vấn của Ha Seok Jin cũng được khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Trước đây anh chàng từng theo học ngành Kỹ thuật ở trường Đại học Han Yang – một trong những trường đại học lớn của Hàn Quốc.

Học vấn của Ha Seok Jin được khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Ngay từ khi cắp sách đến trường, Ha Seok Jin đã chứng tỏ bản thân là một người vô cùng thông minh khi giải được một bài toán mà không ai biết làm. Không những vậy, tập báo cáo của anh cũng được giảng viên cho điểm A++, đây là loại điểm dành cho sinh viên cực kỳ xuất sắc. Trong quá trình học tập, Ha Seok Jin luôn đạt thành tích tốt và nhận được nhiều học bổng, trong đó có loại học bổng chỉ dành riêng cho những sinh viên xếp hạng trong top 10%.

Tuy sau này Ha Seok Jin theo đuổi sự nghiệp diễn xuất thay vì chọn một công việc đúng ngành học nhưng nam diễn viên vẫn luôn áp dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống thường ngày. Trong chương trình "Problematic Men", anh cho biết đã tính toán gia tốc trọng trường của những chiếc xe mới ra mắt thị trường bằng việc vận dụng những kiến thức về kỹ thuật từng được học ở trường đại học.



Ha Seok Jin luôn đạt thành tích tốt và nhận được nhiều học bổng,

Choi Ji Woo

Choi Ji Woo được khán giả truyền hình biết đến qua nhiều bộ phim đình đám một thời như "Nấc thang lên thiên đường", "Bản tình ca mùa đông", "Mối tình đầu",... Nữ diễn viên không chỉ tạo ấn tượng mạnh trong lòng công chúng nhờ tài năng diễn xuất mà còn được yêu thích bởi gương mặt thánh thiện hiếm ai có được. Vì vậy ngay khi xuất hiện trong "Crash Landing On You", mỹ nhân "Nấc thang lên thiên đường" Choi Ji Woo đã nhanh chóng leo lên thẳng top 1 Naver với độ hot không cần phải bàn cãi.

Nữ diễn viên Choi Ji Woo.

Tuy sở hữu tài năng diễn xuất cũng như nhan sắc hơn người nhưng chị đẹp Choi Ji Woo vẫn gây ra nhiều tranh cãi vì "bảng thành tích trốn học" lẫy lừng trong quá khứ. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng múa Busan, Choi Ji Woo lúc đấy đang là cô nữ sinh Choi Mi Hyang bắt đầu rời quê lên Seoul lập nghiệp. Thành tích đầu tiên của cô ở tuổi 19 là giải thưởng quán quân trong cuộc thi thử giọng của đài MBC. Song, đứng trước con đường ca hát, Choi Ji Woo có phần lưỡng lự.

Vốn có tiếng với thành tích cử nhân khoa nhân văn của trường Đại học Han Yang nhưng do quá mải mê với nghiệp diễn, nữ diễn viên đã liên tục nghỉ học và bị nhà trường cảnh cáo. Tuy trường đại học của Choi Ji Woo đã hết sức ưu ái khi đồng ý cho cô bảo lưu kết quả học tập để chờ năm sau học tiếp nhưng điều đó vẫn không thể khiến nữ diễn viên chú tâm vào việc học hành. Hệ quả, Choi Ji Woo đã bị nhà trường đuổi học và không thể lấy được tấm bằng đại học.

Choi Ji Woo đã từ bỏ việc học để thực hiện ước mơ trở thành một ngôi sao. Việc đảm nhận những vai diễn trong "Bản tình ca mùa đông", "Lời cầu hôn thứ 101",.. đã chiếm hết thời gian và tâm trí Choi Ji Wo.

Lee Shin Young

Lee Shin Young hiện đang là nam thần mới nổi với phân cảnh được 3 công ty giải trí "SN, YJ và JYB" chiêu mộ trong "Crash landing on you". Anh sinh năm 1998 và ra mắt vào năm 2018. Trái ngược với quá khứ đi học hoàn hảo với 2 đàn anh Hyun Bin và Ha Seok Jin, Lee Shin Young lại gây tranh cãi vì tin đồn "đầu gấu trường học" thời đi học.

Trên một diễn đàn online, một người tự xưng là bạn học cùng trường cấp 2 với Lee Shin Young đã tố anh là một nhân vật đầu gấu trường học" trong quá khứ. Nam diễn viên sinh năm 1998 thường xuyên tập hợp những kẻ chuyên gây rối trong lớp để đánh những ai hay nhìn đểu và cùng hạng với mình. Chủ bài đăng còn cho biết, Lee Young Shin từng là đầu gấu khét tiếng trong vùng mà ai ai cũng biết. Dù nam diễn viên từng cố xóa bỏ danh tính sau khi vào trung học, nhưng người này khẳng định sẽ đăng bản ghi âm, thư tay của các nạn nhân và thu thập lời khai từ phía bạn bè anh để làm bằng chứng.

Lee Young Shin bị tố từng là đầu gấu khét tiếng trong vùng mà ai ai cũng biết.

Công ty chủ quản của Lee Shin Young sau đó đã lên tiếng phủ nhận việc bắt nạt bạn học của nam diễn viên và hai người từng "bóc phốt" anh cũng đã đăng bài đính chính lại. Tuy vậy, phần đông cư dân mạng vẫn cho rằng phía Lee Shin Young đã dùng tiền để thỏa thuận dàn xếp. Âu cũng là do trước đó những người tố cáo anh còn khẳng định sẽ chịu trách nhiệm nếu đưa ra thông tin sai sự thật và công ty quản lý bỗng nhiên khẳng định Lee Shin Young muốn gửi lời xin lỗi nếu như làm tổn thương bất cứ ai trong quá khứ.

Trong khi đó, những người khác cũng cho rằng 2 người trên cố tình làm vậy để bôi nhọ hình ảnh của Lee Shin Young. Quá khứ bắt nạt bạn học của nam thần mới nổi Lee Shin Young đã làm nảy ra nhiều ý kiến trái chiều và khiến nam diễn viên nhận nhiều bình luận chỉ trích.

Phần đông cư dân mạng vẫn cho rằng phía Lee Shin Young đã dùng tiền để thỏa thuận dàn xếp.