Học vấn "không phải dạng vừa" của 2 MC dẫn chính Chung kết Olympia 2026

Ngày 1/11 tới đây, Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ chính thức diễn ra. Bên cạnh màn tranh tài của 4 nhà leo núi, sự xuất hiện của bộ đôi MC quen thuộc Ngọc Huy và Khánh Vy tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam cũng là phần rất được khán giả mong đợi.

Theo công bố của Ban tổ chức, cả hai tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt trận chung kết diễn ra vào 8h30 sáng Chủ nhật (1/11). Nếu Ngọc Huy ghi dấu ấn với phong cách hài hước, dí dỏm và kinh nghiệm đồng hành lâu năm cùng chương trình, Khánh Vy lại mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, khả năng giao tiếp linh hoạt.

Không chỉ được yêu mến bởi khả năng dẫn chương trình, học vấn của hai MC cũng là điều khiến nhiều khán giả tò mò. Cả Ngọc Huy và Khánh Vy đều từng theo học tại Học viện Ngoại giao, dù xuất phát điểm ở bậc phổ thông và ngành học có những khác biệt.

Trong trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, Ngọc Huy và Khánh Vy sẽ tiếp tục là hai gương mặt kết nối các phần thi tại trường quay S14 (Ảnh: VTV)

MC Ngọc Huy

MC Ngọc Huy (sinh năm 1988) là gương mặt đã gắn bó với Đường Lên Đỉnh Olympia từ năm thứ 13. Trước khi trở thành người dẫn chính quen thuộc tại trường quay, anh từng đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong chương trình, từ biên tập viên đến phụ dẫn. Ít ai biết rằng, thời còn ngồi trên ghế nhà trường, Ngọc Huy từng là học sinh khối chuyên Toán - Tin của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là môi trường đào tạo học sinh chuyên có tiếng, đặc biệt ở các môn khoa học tự nhiên.

MC Ngọc Huy là gương mặt đã gắn bó với Đường Lên Đỉnh Olympia từ năm thứ 13 (Ảnh: FBNV)

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh tiếp tục theo học chuyên ngành tiếng Anh tại Học viện Ngoại giao. Trước khi bén duyên với công việc tại Đài Truyền hình Việt Nam, Ngọc Huy từng trải qua một số công việc không liên quan trực tiếp đến truyền hình. Anh có thời gian làm nhân viên bảo hiểm, sau đó chuyển sang làm phóng viên. Những trải nghiệm này cũng góp phần tạo nên vốn sống và phong cách giao tiếp tự nhiên của nam MC.

Cơ duyên đến với Olympia của Ngọc Huy cũng khá tình cờ. Từ một người làm công việc phía sau máy quay, anh dần có cơ hội thử sức trước ống kính và trở thành một trong những gương mặt gắn bó lâu năm với chương trình. Qua nhiều mùa phát sóng, nam MC được khán giả yêu mến bởi cách tương tác hài hước khiến không khí trường quay trở nên thoải mái hơn.

MC Khánh Vy

Nếu Ngọc Huy có xuất phát điểm từ khối chuyên Toán - Tin thì Khánh Vy (sinh năm 1999) lại nổi bật với thế mạnh ngoại ngữ ngay từ khi còn là học sinh. Cô từng theo học tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Khánh Vy được đông đảo khán giả biết đến sau khi video nói 7 thứ tiếng của cô lan truyền trên mạng xã hội. Từ một nữ sinh có khả năng ngoại ngữ nổi bật, cô dần trở thành gương mặt quen thuộc trong các chương trình giáo dục trên ruyền hình.

Năm 2016, Khánh Vy trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao và Đại học Ngoại thương. Cô cũng được tuyển thẳng vào một số trường đại học nhờ thành tích học sinh giỏi quốc gia. Sau đó, nữ MC lựa chọn theo học tại Học viện Ngoại giao, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và tốt nghiệp loại giỏi vào năm 2020.

Không chỉ có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Khánh Vy còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và giao lưu quốc tế. Cô từng đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại Hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mekong lần thứ 13, đồng thời là một trong 4 đại diện châu Á tham gia chương trình Ambassador Tour tại Washington (Mỹ).

Trước khi trở thành MC chính thức của Đường Lên Đỉnh Olympia từ năm thứ 22, Khánh Vy đã có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều chương trình trên VTV (Ảnh: FBNV)

Trước khi trở thành MC chính thức của Đường Lên Đỉnh Olympia từ năm thứ 22, Khánh Vy đã có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều chương trình trên VTV7 như IELTS Face-Off, Crack'em Up, Follow Us... Năm 2023, cô tiếp tục gây chú ý khi giành học bổng toàn phần bậc thạc sĩ của Chính phủ Anh. Từ một nữ sinh chuyên Anh được biết đến nhờ khả năng nói nhiều ngoại ngữ, Khánh Vy từng bước xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, giáo dục và dẫn chương trình. Sự tự tin, trẻ trung cùng khả năng sử dụng tiếng Anh linh hoạt cũng trở thành những dấu ấn riêng của cô khi đồng hành cùng Olympia.

Trong trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, Ngọc Huy và Khánh Vy sẽ tiếp tục là hai gương mặt kết nối các phần thi tại trường quay S14, đồng hành cùng 4 nhà leo núi trong cuộc đua tìm ra chủ nhân vòng nguyệt quế danh giá.

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