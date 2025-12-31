Học vấn của người có gương mặt đẹp nhất thế giới

Mới đây, TC Candler - chuyên trang phê bình điện ảnh và văn hóa đại chúng nổi tiếng thế giới, đã chính thức công bố danh sách “The 100 Most Beautiful Faces 2025” (100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2025). Đáng chú ý, Rosé (BLACKPINK) xuất sắc vươn lên vị trí số 1, vượt qua hàng loạt biểu tượng nhan sắc quốc tế.

So với bảng xếp hạng năm 2024, vị trí của Rosé trong năm nay ghi nhận cú bứt phá đầy ấn tượng. Từ hạng 7 của năm trước, nữ ca sĩ đã vươn thẳng lên ngôi vị số 1 toàn cầu trong danh sách năm 2025. Trái lại, thứ hạng của ba thành viên còn lại của BLACKPINK lại gây không ít bất ngờ khi đồng loạt sụt giảm. Jisoo chỉ dừng ở vị trí thứ 11, Lisa xếp hạng 22, còn Jennie đứng ở vị trí 46. Đáng nói, trong bảng xếp hạng năm 2024, Jisoo từng giữ vị trí á quân, Lisa đứng thứ 18 và Jennie xếp hạng 32.

Rosé được bình chọn là gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2025 (Ảnh: Mike Coppola/MG25/Getty Images)

Bên cạnh BLACKPINK, danh sách Top 100 năm nay còn quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí châu Á như Điền Hi Vi, Bạch Lộc, Chu Tử Du, Nakamura Kazuha (LE SSERAFIM), Jang Wonyoung (IVE), NaNa…, tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của các ngôi sao Á Đông trên bản đồ nhan sắc toàn cầu.

Bên cạnh visual “đỉnh của chóp” đã quá quen thuộc, danh hiệu này một lần nữa khiến công chúng tò mò về một khía cạnh ít được soi chiếu hơn của nữ thần tượng toàn cầu, đó là học vấn và hành trình tích lũy tri thức của người có gương mặt đẹp nhất thế giới.

Rosé tên thật là Roseanne Park, sinh ra tại New Zealand và chuyển sang Úc sinh sống khi mới 8 tuổi. Chính nền tảng đó khiến cô trở thành một “Hàn kiều” đúng nghĩa, lớn lên trong môi trường hoàn toàn sử dụng tiếng Anh trước khi bước vào ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Việc trưởng thành ở Úc giúp Rosé sở hữu khả năng nói tiếng Anh cực kỳ tự tin, trôi chảy và tự nhiên, điều mà khán giả toàn cầu dễ dàng nhận ra qua các buổi phỏng vấn quốc tế, phát biểu trên sân khấu hay những lần giao lưu với truyền thông. Ở thời điểm K-pop ngày càng vươn ra thế giới, năng lực ngôn ngữ ấy không chỉ là lợi thế cá nhân, mà còn là một dạng “học vấn mềm” giúp nghệ sĩ kết nối văn hóa, truyền tải câu chuyện của mình vượt qua rào cản biên giới.

Rosé là “Hàn kiều” đúng nghĩa! (Ảnh: Rosiness 0211)

Trước khi trở thành mảnh ghép của BLACKPINK, Rosé từng theo học tại trường trung học nữ sinh Canterbury Girls’ Secondary College ở Melbourne. Được biết, Canterbury Girls’ Secondary College được thành lập vào năm 1928. Châm ngôn của ngôi trường này là “Fervet Opus”, có nghĩa là “làm việc siêng năng”. Rosé đã học ngành luật tại đây trước khi tham gia buổi thử giọng của YG Entertainment tại Úc. Sau đó hai tháng, cô ký hợp đồng với hãng và chuyển đến Seoul theo đuổi đam mê. Đối với cô, đây là một điều kỳ diệu.

Quyết định bỏ dở chương trình học phổ thông để bay về Hàn Quốc, bắt đầu cuộc sống thực tập sinh, chắc chắn không hề dễ dàng với một cô gái tuổi teen. Nhưng đó không phải là sự từ bỏ học vấn, mà là sự chuyển hướng con đường học tập sang một dạng giáo dục khác khắc nghiệt hơn là đào tạo nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Cuộc sống thực tập sinh tại Hàn Quốc vốn nổi tiếng với cường độ cao, kỷ luật nghiêm ngặt và áp lực cạnh tranh khốc liệt. Rosé học thanh nhạc, vũ đạo, biểu diễn sân khấu, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và cả cách làm việc trong môi trường quốc tế.