"Học từ thiên nhiên" là bước đi tiếp theo của OMACHI trong cuộc chơi cao cấp hóa?

Sự chuyển dịch từ "đóng hộp ẩm thực châu Á" sang "học từ thiên nhiên" không chỉ là một thay đổi về câu chuyện sản phẩm, mà phản ánh cách Masan Consumer duy trì và phát huy năng lực đổi mới như một động lực tăng trưởng dài hạn.

Từ "đóng hộp châu Á" đến "học từ thiên nhiên": đổi mới không ngừng

Năm 2025, OMACHI tạo dấu ấn với bộ sưu tập Quán Xá Châu Á, đưa các món ăn phổ biến trong khu vực Châu Á đến gần hơn với người tiêu dùng đại chúng. Bước sang năm 2026, thương hiệu lựa chọn một hướng tiếp cận khác, tập trung vào xu hướng tiêu dùng lành mạnh và tự nhiên hơn.

Chia sẻ tại Đại hội, bà Nguyễn Trương Kim Phượng, Phó Tổng Giám đốc Masan Consumer cho biết: "Nếu như năm 2025 chúng tôi mang đến câu chuyện về OMACHI Quán Xá Châu Á… thì năm 2026, câu chuyện đổi mới sẽ xoay quanh chủ đề học từ thiên nhiên".

Xa hơn một sản phẩm cụ thể, định hướng này cho thấy đổi mới tại OMACHI không mang tính thời điểm, mà đang dần trở thành một năng lực có thể phát huy liên tục qua từng năm. Như chính chia sẻ trong phần trình bày tại Đại hội: "Chọn OMACHI là chọn đổi mới… mỗi năm đều có một hành trình đổi mới sáng tạo".

Thay vì phụ thuộc vào một sản phẩm thành công đơn lẻ, Masan Consumer đang xây dựng một dòng chảy đổi mới liên tục, qua đó giúp thương hiệu luôn giữ được sức hấp dẫn và duy trì năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Lẩu Tam Hoa và nền tảng để đổi mới chuyển hóa thành tăng trưởng

Sản phẩm Lẩu Tam Hoa được phát triển xoay quanh định hướng kết hợp nguyên liệu tự nhiên với công nghệ chế biến hiện đại. Điểm khác biệt nằm ở sợi "Tam Hoa", sử dụng konjac kết hợp chiết xuất từ các loại hoa tự nhiên để tạo màu sắc, đồng thời không sử dụng màu tổng hợp hay chất bảo quản.

Bên cạnh đó, công nghệ sấy thăng hoa được áp dụng nhằm bảo toàn hương vị và cấu trúc nguyên liệu, giúp nâng cao trải nghiệm so với các sản phẩm tiện lợi truyền thống. Cách tiếp cận này cho thấy Masan Consumer không chỉ đổi mới ở cấp độ ý tưởng, mà còn đầu tư vào công nghệ để hiện thực hóa định vị sản phẩm.

Quan trọng hơn, đổi mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thể chuyển hóa thành tăng trưởng. Quý I/2026, Masan Consumer ghi nhận doanh thu đạt 8.472 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 11,5%. Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 46,7% phản ánh khả năng quản trị danh mục theo hướng gia tăng giá trị.

Quý I/2026, sản phẩm mới tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong tăng trưởng ngành thực phẩm tiện lợi, trong khi xu hướng cao cấp hóa ngày càng rõ nét. Ở ngành hàng này, phân khúc cao cấp hiện chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu doanh thu, phản ánh sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng. Những sản phẩm như OMACHI Lẩu Tam Hoa, với định vị kết hợp giữa trải nghiệm và yếu tố lành tính, có thể được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược nâng cấp giá trị danh mục sản phẩm của doanh nghiệp.

Song song đó, nền tảng phân phối Retail Supreme đã mở rộng lên khoảng 500.000 điểm bán, tạo điều kiện để các sản phẩm mới như Lẩu Tam Hoa có thể nhanh chóng tiếp cận thị trường ở quy mô lớn. Đây là yếu tố quan trọng giúp rút ngắn khoảng cách giữa đổi mới sản phẩm và kết quả kinh doanh thực tế.

Không chỉ dừng lại ở một sản phẩm riêng lẻ, vai trò của đổi mới tại Masan Consumer ngày càng được thể hiện rõ trong cấu trúc tăng trưởng chung của doanh nghiệp. Theo chia sẻ từ Ban lãnh đạo, mô hình Retail Supreme đang vận hành như một "cỗ máy tăng trưởng tự hoàn thiện", trong đó các thương hiệu tạo nhu cầu tại điểm bán, mở rộng danh mục sản phẩm và gia tăng doanh thu trên mỗi điểm phân phối. Doanh thu này tiếp tục được tái đầu tư vào xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm mới, tạo nên một vòng lặp tăng trưởng liên tục.

Đổi mới như một năng lực cốt lõi trong chu kỳ tăng trưởng mới

Trong bức tranh chung của Masan Group, Masan Consumer tiếp tục đóng vai trò là nền tảng tạo lợi nhuận và dòng tiền chủ lực. Việc liên tục ra mắt các sản phẩm mới với định vị rõ ràng, từ Quán Xá Châu Á đến Lẩu Tam Hoa, cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng đổi mới như một phương thức để duy trì tăng trưởng, thay vì phụ thuộc vào các yếu tố ngắn hạn.

Quan trọng hơn, khi đổi mới được kết hợp với hệ thống phân phối quy mô lớn và mô hình vận hành đồng bộ, hiệu quả không chỉ nằm ở từng sản phẩm riêng lẻ, mà ở khả năng nhân rộng trên toàn hệ sinh thái. Đây là yếu tố giúp Masan Consumer xây dựng một công thức tăng trưởng có thể lặp lại trong trung và dài hạn.

Trong một ngành hàng có mức độ cạnh tranh cao như thực phẩm tiện lợi, khả năng đổi mới có tính hệ thống, từ ý tưởng, phát triển sản phẩm đến thương mại hóa có thể trở thành lợi thế quan trọng trong dài hạn.

Với nền tảng tài chính ổn định, hệ thống phân phối rộng và năng lực R&D ngày càng rõ nét, các sản phẩm như Lẩu Tam Hoa sẽ là phép thử thực tế cho chiến lược "học từ thiên nhiên" của OMACHI trong năm 2026, đồng thời phản ánh cách Masan Consumer tiếp tục củng cố động lực tăng trưởng trong chu kỳ mới.